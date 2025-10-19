Các tân binh nhạc Việt có cuộc đối đầu âm nhạc với nhóm nhạc K-pop JUSTB và 'hiện tượng Nhật Bản' KID PHENOMENON

SVO - Chương trình 'Tân binh toàn năng' gây chú khi lần đầu tiên ba nền âm nhạc J-pop, K-pop và V-pop có thể cùng nhau hội tụ ngay tại sân khấu Việt. Nhóm nhạc tân binh của chương trình sẽ đứng chung sân khấu với 'nhóm nhạc tiền bối' JUSTB đến từ Hàn Quốc, song song với 'hiện tượng Nhật Bản' KID PHENOMENON.

Sự xuất hiện đồng thời của nhóm nhạc K-pop JUSTB và "hiện tượng Nhật Bản" KID PHENOMENON tại Công diễn 2 của Tân binh toàn năng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

KID PHENOMENON đến từ Nhật Bản và là lần đầu tiên nhóm đi lưu diễn nước ngoài. "Hiện tượng J-pop" này được thành lập vào tháng 8/2023, thông qua chương trình thử giọng quy mô lớn iCON Z ~ Dreams For Children~. Sau khi ra mắt, nhóm đã gia nhập đại gia đình EXILE TRIBE, cùng với các nhóm nhạc nổi tiếng khác.

Sân khấu trình diễn UNSTOPPABLE của nhóm KID PHENOMENON.

Trong khi đó, nhóm JUSTB đã có hơn 4 năm hoạt động âm nhạc tại thị trường K-pop, với kinh nghiệm trình diễn dày dặn trên nhiều sân khấu quốc tế lớn. Kể từ khi ra mắt, nhóm đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, với tổng số lượng phát hành lên đến 150.000 bản, tạo ra nhiều dấu ấn âm nhạc đáng nhớ. JUSTB đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như tại Hàn Quốc.

Sân khấu MEDUSA của nhóm JUSTB.

Phía sau những lời khen ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và chính xác trong khả năng biểu diễn của JUSTB và dấu ấn cá nhân độc đáo từ KID PHENOMENON, các "Tân binh thăng cấp" của chương trình không giấu được vẻ áp lực và lo lắng trong lần đối đầu đầy thử thách này.

Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn "Tân binh thăng cấp" nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu, thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến sự phát triển bền vững của thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ vững tinh thần kế thừa tinh hoa nghệ thuật nước nhà.

Chỉ sau một màn trình diễn thử nghiệm ngắn, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra vấn đề then chốt về “cái tôi” làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm. (S)TRONG nhấn mạnh: “Các bạn ai cũng có điểm mạnh, ai cũng có cái hay nhưng điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung".

(S)TRONG khuyên nhủ thẳng thắn: “Trình độ của một nhóm nhạc được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất và hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ. Đặc biệt, đội hình "Tân binh thăng cấp" còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu".

Sân khấu KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU của nhóm TÂN BINH TOÀN NĂNG.

Tuy đã có khởi đầu không suôn sẻ ở vòng 1, nhóm "Tân binh thăng cấp" vẫn chứng minh công sức luyện tập không hề bị uổng phí khi mang đến một màn trình diễn xuất sắc, nhận được sự ghi nhận từ JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. Kết quả cuối cùng được công bố khi "Tân binh thăng cấp" chính thức thành công vượt qua mức thử thách đầu tiên là 96,5%.