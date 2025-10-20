'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy cùng Erik, Ngô Lan Hương nhận về 'cú twist' khi thử sức với thể thao dân gian truyền thống

SVO - Series 'Hits thở' tiếp tục gây chú ý trong tập 3, Erik, Ngô Lan Hương và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy thử sức với thể thao dân gian truyền thống. Erik và Ngô Lan Hương cũng mang đến bản mashup 'Bắc bling - Bắc kim thang' đầy cuốn hút.

Bản mashup Bắc bling - Bắc kim thang do Erik và Ngô Lan Hương thể hiện nhận được nhiều lời khen của khán giả. Bắc bling vốn là ca khúc mang màu sắc Kinh Bắc hiện đại, trong khi Bắc kim thang là bài dân ca Bắc Bộ quen thuộc. Khi kết hợp hai yếu tố, Erik và Ngô Lan Hương đã tạo nên một bản mashup đầy sáng tạo và bắt tai.

Bộ môn thể thao dân gian truyền thống được giới thiệu trong tập này cũng tạo nhiều thú vị cho người xem. Thể thao dân gian truyền thống không chỉ là ký ức tuổi thơ, nhiều trò chơi dân gian Việt Nam đã vượt qua phạm vi vui chơi giải trí để trở thành những bộ môn thực thụ, được đưa vào thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao trong nước và khu vực.

Đồng hành cùng Erik trong tập này là Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy và ca sĩ Ngô Lan Hương. Mang đến nhiều tiếng cười nhất phải kể đến bộ ba đang khuấy đảo cộng đồng mạng "vũ trụ drama Hồng Thơ - Hùng - Dung". Đây chính là những nhà sáng tạo tài năng Con Cò Đây (tên thật Quân Trương), Mai Hương và Ngọc Thiệp. Sự xuất hiện của hội gen Z này khiến không khí buổi thi đấu vừa vui nhộn, vừa gần gũi như một buổi hội đúng nghĩa.

Đối đầu với đội nghệ sĩ là đội đối thủ gồm những cô chú trung niên - những người yêu thể thao, duy trì thói quen rèn luyện mỗi ngày. Hai đội được dẫn dắt bởi võ sư Phạm Đức Chính - giảng viên Vovinam, người từng “gây sốt” trên mạng xã hội bởi ngoại hình điển trai cùng thành tích ấn tượng như: Thạc sĩ giáo dục học, sở hữu hai bằng huấn luyện viên Vovinam và Taekwondo. Dưới sự hướng dẫn của thầy, các nghệ sĩ phải trải qua phần luyện tập nghiêm túc trước khi bước vào thi đấu thật.

Khi nhảy dây, đá cầu hay kéo co trở thành những phần thi tranh tài thật sự, người xem mới thấy rõ ràng thể thao dân gian không hề đơn giản. Dù đội nghệ sĩ đã chiến đấu hết mình, nhưng do hạn chế thể lực, chiến thắng đã thuộc về đội đối thủ, phản ánh đúng tinh thần thể thao là rèn luyện.

Sau khi kết thúc, thầy Phạm Đức Chính cũng thẳng thắn nhận xét một điều: “Dù các kỹ thuật các môn hôm nay khá khó, các nghệ sĩ phải nói là rất có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, về thể lực của các bạn đang hơi yếu so với mặt bằng chung lứa tuổi".