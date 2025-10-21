Khán giả bất ngờ khi rapper 'hổ Báo' B Ray cùng idol 'Mèo hồng' JSOL dẫn đầu line-up 'GENfest' năm nay

SVO - 'GENfest presents MBILLION' chính thức công bố hai nghệ sĩ đầu tiên góp mặt là B Ray và JSOL. Hai cái tên đại diện cho hai thế giới âm nhạc đối lập đứng chung trên cùng sân sân khấu, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

2025 đánh dấu một năm rực rỡ trong sự nghiệp của B Ray, với album Cho Bảo. Album gồm 11 ca khúc, được xem như một cuốn nhật ký âm nhạc của B Ray. Đây là những tự sự về hành trình trưởng thành, những tổn thương và cách anh nhìn nhận chính mình sau nhiều năm sống cùng âm nhạc. Trên sân khấu GENfest presents MBILLION, B Ray sẽ mang trọn vẹn tinh thần album lên một không gian mới, kết hợp giữa rap, storytelling và hình ảnh.

Khán giả có thể kỳ vọng được nghe và xem toàn bộ hành trình mà anh đã kể trong album, từ ý tưởng, "visual" đến từng "cú drop", ánh sáng và lời rap đậm chất B Ray. Anh vốn nổi tiếng là rapper “gang gang” trên sân khấu nhưng lại gần gũi và đáng yêu khi ở ngoài đời.

Cùng với vai trò mới tại Anh trai say hi mùa 2, B Ray cho thấy tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong cộng đồng rap, mà còn với khán giả đại chúng. B Ray là minh chứng cho sức hút của một nghệ sĩ cá tính nhưng luôn giữ được sự chân thật với âm nhạc.

Đối lập với năng lượng cá tính của B Ray, JSOL đại diện cho thái cực mềm mại, ngọt ngào. Anh được khán giả ví von là một idol “Mèo hồng” all-rounder vừa hát, nhảy, sáng tạo "visual", vừa biết cách kết nối cảm xúc cùng fan. Sau hơn một năm kể từ Anh trai say hi, JSOL chính thức trở lại với album OE OE.

Album này gồm 6 ca khúc, mà mọi yếu tố đều xoay quanh “thế giới mèo”, vừa vui tươi, vừa tinh nghịch. Nhưng album vẫn chất chứa câu chuyện trưởng thành và tự khám phá bản thân của nam ca sĩ này.

GENfest presents MBILLION còn bố trí khu vực triển lãm riêng của mỗi nghệ sĩ, bám sát concept album, kể câu chuyện âm nhạc bằng hình ảnh và những trải nghiệm chân thật nhất. Đến với triển lãm, người hâm mộ may mắn có cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ. Đây chính là đãi ngộ có một không hai, chưa từng thấy ở bất kỳ mô hình trình diễn nào tại Việt Nam.