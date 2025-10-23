Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Min dùng âm nhạc để đối diện với cô đơn và giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - MIN chính thức trở lại với album thứ hai 'Dear Min', kể lại hành trình đối diện với bóng tối của chính mình. Nữ ca sĩ dành 3 năm sản xuất album này.

Album gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới, thuộc thể loại pop/ballad, đánh dấu nhiều thay đổi của MIN khi truyền tải chân thật những cung bậc cảm xúc của nữ ca sĩ trong 3 năm vừa qua. Các ca khúc được chấp bút bởi Min, Khắc Hưng, Hoàng Tôn, Marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang (Chillies).

dear-min-13.jpg

Trái ngược với màu sắc sôi động và năng lượng tích cực thường thấy ở các sản phẩm trước đây của MIN, tổng thể album Dear Min là một cuốn nhật ký âm nhạc, giữ nguyên sự mong manh, yếu đuối trong một cô gái từng bước trưởng thành từ những tổn thương.

dear-min-30.jpg

Xuyên suốt quá trình thực hiện album, MIN đã tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất từ âm nhạc, ý tưởng hình ảnh, visual sân khấu cho đến thiết kế CD vật lý. Nữ ca sĩ cũng đồng hành với một cộng sự thân thiết - nhà sản xuất, nhạc sĩ Khắc Hưng.

dear-min-24.jpg

Nữ ca sĩ cho biết: “Các ca khúc trong album thì không đến từ một kế hoạch hoàn hảo, mà từ những khoảnh khắc MIN thành thật với chính mình. Mỗi bài hát giống như một lát cắt trong hành trình trưởng thành, để rồi xếp lại thành bức thư mà MIN muốn gửi cho bản thân và cho cả những ai đang lắng nghe. MIN mong các bạn tìm thấy sự đồng cảm trong những lời hát và giai điệu này, để biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn”.

dear-min-65.jpg

MIN chia sẻ, thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện album không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc: “Với những bài hát mang nhiều nỗi niềm, MIN không thể đóng vai được mà phải thật sự sống lại trong cảm xúc đó. Có những lúc khi thu âm, MIN phải dừng lại, hít thở, rồi mới có thể tiếp tục. Nhưng chính điều đó làm cho sản phẩm lần này chân thật hơn. Nó không chỉ là âm nhạc, mà là lời tự sự”.

dear-min-77.jpg

Dear Min là lần đầu tiên MIN dám mở hết "ngăn kéo cảm xúc" của mình, không giấu diếm, không tô vẽ màu hồng lên những nỗi buồn. Mọi thứ thật hơn, mong manh hơn và cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. Nữ ca sĩ hy vọng, khán giả khi nghe những giai điệu này sẽ tìm thấy sự đồng cảm và biết rằng không ai là đang một mình cả.

dear-min-14.jpg

Với MIN, album này là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn, bằng cách dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Hành trình đó có những lúc mệt nhoài, nhưng mỗi giai đoạn như một cánh cửa nhỏ, mở ra rồi khép lại một phần quá khứ. Và khi bước qua tất cả các lớp cảm xúc bên trong, cô thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa.

dear-min-58.jpg

Trong lần trở lại, MIN bày tỏ: “Mỗi dự án với MIN giống như một lát cắt trong hành trình trưởng thành, không lặp lại và cũng không vội vã. MIN không muốn người ta chỉ thấy một bài hát mới, mà là một phần khác của con người mình, một phiên bản đã sống thêm, đã hiểu hơn và đem đến những giá trị mới".

dear-min-78.jpg

Nữ ca sĩ nói thêm: "Giá trị mới ở Dear Min có thể không phải là kỹ thuật hay xu hướng, mà là trải nghiệm, sự thật và cảm xúc được chính mình chưng cất qua thời gian, thứ chỉ có khi mình thật sự sống và đi qua đủ nhiều”.

Bình Nguyễn
#MIN #nữ ca sĩ Min #Dear Min #Album #album Dear MIN #cảm xúc

