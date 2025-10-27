MONO, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm rơi nước mắt nể phục người chiến sĩ CAND ngã xuống vì bình yên cho nhân dân

SVO - Tập mới nhất của 'Chiến sĩ quả cảm' không chỉ mang đến những thước phim hành động lấy cảm hứng từ đại án ma tuý có thật, do lực lượng CAND triệt phá, mà còn khiến khán giả 'khóc hết nước mắt' vì tình tiết này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thâm nhập địa bàn trong tập trước, các Chiến sĩ quả cảm bước vào giai đoạn khốc liệt hơn khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy có vũ trang thẩm lậu từ bên kia biên giới về xã Lóng Luông, Sơn La.

Trước khi bước vào “cuộc chiến sinh tử”, các chiến sĩ nhập vai trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt. MONO gây ấn tượng khi bắn trúng 4 viên liên tiếp một thành tích xuất sắc với người không chuyên, cho thấy sự tập trung và tinh thần cầu tiến. Các đồng đội không giấu được sự ngưỡng mộ trước thái độ nghiêm túc và nỗ lực của nam ca sĩ trẻ.

Tập 14 cũng tái hiện giai thoại về trận đánh đồi Rồng – chiến công lẫy lừng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống ma túy. Từ câu chuyện thật ấy, các chiến sĩ nhập vai tiếp tục hành quân giữa rừng sâu, mang trên vai hơn 30 ký quân trang, băng qua những con dốc hiểm trở để tái hiện trận đánh.

MONO chia sẻ: “Sau khi tất cả ổn định vị trí, anh em nằm xuống giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bộ đàm. Nhìn vậy thôi, nhưng mỗi giây phút nằm đó đều là một cuộc đấu giữa nỗi sợ và ý chí”.

Dù là “em út” trong đội hình, MONO luôn chủ động hỗ trợ đồng đội, từ việc nâng balô giúp Tiến Luật đến chia sẻ phần lương khô ít ỏi giữa giờ phục kích. Song Luân kể lại khoảnh khắc xúc động: “Tôi và đồng chí Việt Hoàng chia nhau miếng lương khô, một người ăn, một người cảnh giới. Ngay cả khi ăn, tay vẫn đặt trên cò súng, chỉ sợ sơ suất nhỏ khiến mọi người gặp nguy hiểm”.

Khi khói súng tan dần, giữa đồi núi mịt mù, MONO cùng các chiến sĩ nhập vai lặng im nhìn nhau trong ánh mắt còn vương sự căng thẳng, nhưng sâu thẳm là niềm tự hào và xúc động. Anh chia sẻ, chỉ khi được trải nghiệm cận kề như thế này, anh mới hiểu rõ giá trị của sự hy sinh và lòng quả cảm của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu.

Tập này khép lại trong không khí lắng đọng, khi các chiến sĩ cùng ngồi lại, lắng nghe câu chuyện về những mất mát, chia ly của đồng đội sau mỗi chuyên án. Giọt nước mắt của Đại tá Trần Thanh Sơn rơi xuống khiến MONO nghẹn ngào: “Tôi hiểu hơn bao giờ hết, sự bình yên của chúng ta hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người chiến sĩ thầm lặng”.