Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

MONO, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm rơi nước mắt nể phục người chiến sĩ CAND ngã xuống vì bình yên cho nhân dân

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tập mới nhất của 'Chiến sĩ quả cảm' không chỉ mang đến những thước phim hành động lấy cảm hứng từ đại án ma tuý có thật, do lực lượng CAND triệt phá, mà còn khiến khán giả 'khóc hết nước mắt' vì tình tiết này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thâm nhập địa bàn trong tập trước, các Chiến sĩ quả cảm bước vào giai đoạn khốc liệt hơn khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy có vũ trang thẩm lậu từ bên kia biên giới về xã Lóng Luông, Sơn La.

192639f8-dd80-47ee-b405-b7ccaf7afb46.jpg

Trước khi bước vào “cuộc chiến sinh tử”, các chiến sĩ nhập vai trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt. MONO gây ấn tượng khi bắn trúng 4 viên liên tiếp một thành tích xuất sắc với người không chuyên, cho thấy sự tập trung và tinh thần cầu tiến. Các đồng đội không giấu được sự ngưỡng mộ trước thái độ nghiêm túc và nỗ lực của nam ca sĩ trẻ.

c9737098-2ef5-433a-9192-bc5a2599e6a5.jpg

Tập 14 cũng tái hiện giai thoại về trận đánh đồi Rồng – chiến công lẫy lừng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống ma túy. Từ câu chuyện thật ấy, các chiến sĩ nhập vai tiếp tục hành quân giữa rừng sâu, mang trên vai hơn 30 ký quân trang, băng qua những con dốc hiểm trở để tái hiện trận đánh.

a91795a6-3722-4e96-9324-1205a6f4daa5.jpg

MONO chia sẻ: “Sau khi tất cả ổn định vị trí, anh em nằm xuống giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bộ đàm. Nhìn vậy thôi, nhưng mỗi giây phút nằm đó đều là một cuộc đấu giữa nỗi sợ và ý chí”.

8d9ace3b-cb72-4bf9-936a-6d264fb6dfc9.jpg

Dù là “em út” trong đội hình, MONO luôn chủ động hỗ trợ đồng đội, từ việc nâng balô giúp Tiến Luật đến chia sẻ phần lương khô ít ỏi giữa giờ phục kích. Song Luân kể lại khoảnh khắc xúc động: “Tôi và đồng chí Việt Hoàng chia nhau miếng lương khô, một người ăn, một người cảnh giới. Ngay cả khi ăn, tay vẫn đặt trên cò súng, chỉ sợ sơ suất nhỏ khiến mọi người gặp nguy hiểm”.

98a7ffa1-5bbb-4c61-a8fc-ed21a9491af9.jpg

Khi khói súng tan dần, giữa đồi núi mịt mù, MONO cùng các chiến sĩ nhập vai lặng im nhìn nhau trong ánh mắt còn vương sự căng thẳng, nhưng sâu thẳm là niềm tự hào và xúc động. Anh chia sẻ, chỉ khi được trải nghiệm cận kề như thế này, anh mới hiểu rõ giá trị của sự hy sinh và lòng quả cảm của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu.

d7ddf28a-22ef-43f0-9d65-cee53ebf0d55.jpg

Tập này khép lại trong không khí lắng đọng, khi các chiến sĩ cùng ngồi lại, lắng nghe câu chuyện về những mất mát, chia ly của đồng đội sau mỗi chuyên án. Giọt nước mắt của Đại tá Trần Thanh Sơn rơi xuống khiến MONO nghẹn ngào: “Tôi hiểu hơn bao giờ hết, sự bình yên của chúng ta hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người chiến sĩ thầm lặng”.

Bình Nguyễn
#MONO #chiến sĩ quả cảm mono #Tiến Luật #Chiến sĩ quả cảm #Song Luân #Lê Dương Bảo Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục