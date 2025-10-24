Glen Powell trở lại với tác phẩm của đạo diễn Edgar Wright, phim kinh dị top 1 phòng vé Indonesia ra rạp Việt

SVO - Đa dạng thể loại và mang nhiều yếu tố mới lạ là điều mà các phim điện ảnh quốc tế mang đến khán giả Việt trong những tháng cuối năm 2025.

"Bom tấn" sinh tồn được Stephen King khen ngợi

Trailer tiếp theo của Trốn chạy tử thần - The running man vừa hé lộ thêm nhiều phân cảnh mới đầy nghẹt thở xoay quanh trò chơi sinh tử cùng hành trình thoát thân trong gang tấc của gã trai khốn cùng Ben Richards (Glen Powell thủ vai).

Đoạn giới thiệu còn hé lộ những tình tiết mới về nhân vật Bradley Throckmorton do Michael Cera thủ vai - một chiến binh nổi loạn và là đồng minh của Ben trong hành trình trốn chạy.

Nhân vật này vốn từng được khắc họa như một cố vấn của nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc, nay được đạo diễn Edgar Wright xây dựng lại với vai trò người hỗ trợ Richards trong thời gian tham gia cuộc thi. Chính thay đổi này đã mở ra một góc nhìn mới mẻ và gần gũi hơn về tinh thần phản kháng của Ben và người dân trong thế giới tăm tối của bộ phim.

Trailer lần này thể hiện rõ hơn phong cách "hài đen" duyên dáng đặc trưng của Edgar Wright, được nâng tầm bởi ca khúc Don’t bring me down của Electric Light Orchestra. Đây là một lựa chọn âm nhạc cực kỳ tinh tế, vốn là thương hiệu quen thuộc của vị đạo diễn tài hoa.

Sau thành công của Twisters, Trốn chạy tử thần được xem là phép thử tiếp theo cho Glen Powell không chỉ trong vai trò "ngôi sao" hành động thế hệ mới mà còn như “người kế nhiệm" Tom Cruise, với phong cách tự mình thực hiện mọi pha hành động mạo hiểm. Đoạn trailer mới cũng khoe trọn lối diễn hài hước và duyên dáng của Glen Powell, vốn từng giúp anh giành được tình yêu của khán giả trong Anyone but you.

Chuyển thể từ tiểu thuyết The running man (1982) của Stephen King, bộ phim lần này không phải là bản làm lại của phiên bản năm 1987, do Arnold Schwarzenegger đóng chính, mà là một phiên bản trung thành hơn với nguyên tác.

Vị đạo diễn còn cài cắm một chi tiết cameo thú vị, là gương mặt của Arnold Schwarzenegger xuất hiện trên tờ tiền 100 đô la trong phim. Về phần Stephen King, ông đã nhận xét rằng, phiên bản mới “trung thành" hơn với nguyên tác, đủ để làm hài lòng người hâm mộ và khiến ông cũng phải háo hức chờ đợi.

“Xứ sở phim kinh dị” Indonesia tiếp tục khiến fan nức lòng

Phim điện ảnh Indonesia Kitab Sijjin & Illiyyin vừa công bố nhan đề Việt hóa độc lạ Lọ Lem chơi ngải. Đây cũng là phần phim tiếp theo trong thương hiệu phim Sijjin của nhà sản xuất Rapi Films. Năm 2023, phần 1 mang tên Sijjin đã bán được gần 2 triệu vé. Đến năm nay, phần 2 tiếp tục thành công vang dội, khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim quốc gia của Indonesia.

Lọ Lem chơi ngải xoay quanh Yuli, là cô gái mồ côi phải sống như người hầu trong gia đình của Ambar và mang danh “tiểu tam”. Từ một người hiền lành và chân thành giữa hoàn cảnh khốn khó tựa như nàng Lọ Lem, Yuli dần biến thành kẻ độc ác và nuôi quyết tâm trả thù bằng cách tàn nhẫn nhất.

Tìm đến thầy pháp để nhờ yểm bùa hắc ám nhằm huỷ hoại từng thành viên trong gia đình, Yuli bắt đầu thực hiện một nghi lễ rùng rợn: Ghi tên những người bị nguyền rủa lên xác chết vừa qua đời. Khi lần lượt từng người bị hãm hại, Yuli cũng phải gấp rút hoàn tất giao kèo với quỷ dữ trong một tuần, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.

Trailer phim có nhịp độ nhanh gọn, các tình tiết ngày càng khó đoán nhằm đem đến trải nghiệm kinh dị vô cùng kịch tính cho khán giả. Đây là điều nhà làm phim Indonesia chú trọng xuyên suốt bộ phim.

Phim Lọ Lem chơi ngải được sản xuất bởi Rapi Films, là một trong những nhà sản xuất phim lâu đời và đình đám tại Indonesia. Được thành lập từ năm 1968, Rapi Films đã thực hiện hơn 180 phim điện ảnh và rất nhiều series truyền hình, đặc biệt nổi bật với dòng phim kinh dị và tà thuật.

Với sức mạnh từ lịch sử phát triển lâu dài, sự đa dạng trong thể loại và tinh thần sáng tạo không ngừng, Rapi Films đang là một biểu tượng đầy cảm hứng cho ngành công nghiệp điện ảnh Indonesia.

Từ hiện tượng xuất bản đến chuyện tình ngang trái trên màn ảnh

Sau thành công của hiện tượng điện ảnh It ends with us, hãng Unviersal pictures vừa tung trailer chính thức cho tác phẩm Hồi ức vụn vỡ, có tựa gốc là Reminders of him.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả bán chạy số 1 theo The New York times - Colleen Hoover, bộ phim hứa hẹn sẽ là một hành trình chữa lành đầy cảm xúc.

Đoạn giới thiệu mở ra với câu chuyện về Kenna (Maika Monroe thủ vai), cô gái trẻ từng có một buổi hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo bên bạn trai Scotty. Và rồi chỉ sau một khoảnh khắc, một sai lầm không thể tha thứ đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Mang trong mình tội ngộ sát bạn trai, bị kết án tù, Kenna phải đánh đổi tất cả, từ tuổi trẻ, sự tự do, tình yêu và cả cơ hội được ở bên cô con gái nhỏ.

Bảy năm sau, cô trở lại quê nhà ở Wyoming. Cô mang trong mình một niềm tin mong manh rằng, bản thân vẫn còn có thể bắt đầu lại, với một ước muốn mãnh liệt là được gặp Diem, thiên thần nhỏ của cô và Scotty.

Thế nhưng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Bởi ông bà ngoại của Diem, Grace (Lauren Graham thủ vai) và Patrick (Bradley Whitford thủ vai) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau năm xưa, kiên quyết ngăn cản Kenna đến gần cháu gái. Trong nỗi cô đơn tưởng chừng tuyệt vọng, Kenna gặp Ledger (Tyriq Withers thủ vai), một cựu cầu thủ NFL và chủ quán bar nhỏ trong thị trấn.

Giữa hai người dần nảy nở một mối quan hệ chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy giằng xé, bởi Ledger lại chính là bạn thân của Scotty, người yêu cũ của Kenna. Anh vừa căm giận Kenna vì cô chính là nguyên nhân khiến người bạn thân nhất không còn trên cõi đời, vừa không thể ngăn trái tim rung động trước cô.

Giữa những giằng xé ấy, tình yêu mong manh của họ lại trở thành hy vọng duy nhất giúp Kenna nhận ra rằng, đôi khi, cơ hội thứ hai chỉ đến khi ta đủ can đảm đối diện với quá khứ.

Bộ phim được chỉ đạo bởi Vanessa Caswill, là một trong số ít nữ đạo diễn được toàn quyền dẫn dắt dự án điện ảnh lớn. Kịch bản được viết bởi chính tác giả Colleen Hoover và Lauren Levine, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên.

Ra mắt lần đầu năm 2022, Reminders of him đã trở thành hiện tượng xuất bản khi bán ra hơn 6 triệu bản tại Mỹ và được dịch sang 45 ngôn ngữ. “Nữ hoàng văn học lãng mạn” Colleen Hoover là tác giả của loạt tiểu thuyết ăn khách như It ends with us, Regretting you.