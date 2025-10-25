LE SSERAFIM và J-Hope của BTS khiến những kẻ ghét bỏ 'đứng hình'

SVO - Bài hát 'Unserious' của LE SSERAFIM hợp tác cùng J-Hope của BTS được mệnh danh là ca khúc diss mang tính biểu tượng chống lại những kẻ ghét bỏ.

Các thành viên của LE SSERAFIM đã gây nên sự phấn khích lớn với ca khúc diss mới của họ, SPAGHETTI hợp tác với J-Hope của BTS. Khi xem video, cư dân mạng có vẻ thấy không nghiêm túc cho lắm, nhưng khi đọc lời bài hát, họ nhận ra rằng, lời bài hát dường như đang đáp trả những kẻ ghét mình.

LE SSERAFIM đứng hạng tư trong cuộc bình chọn 'Nhóm nhạc nữ tôi muốn ủng hộ nhất trong tháng Mười' được tổ chức trên kênh YouTube Pickcon và X (trước đây là Twitter), sau Baby Monster, NMIXX, Hearts2Hearts. Tuy nhiên, phản ứng dành cho bài hát mới lại rất tích cực. LE SSERAFIM tự tin chia sẻ về bài hát mới này: "Có những lúc, khi bạn cứ ăn mãi món mình không thích, tay bạn lại cứ kỳ lạ quay trở lại với nó. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác ngày càng nghiện ngập trong khi vẫn băn khoăn không biết mình có thích hay không, và bài hát này thể hiện rõ nét sức hút gây nghiện của LE SSERAFIM".

Cư dân mạng chia sẻ rằng, họ rất ám ảnh với việc LE SSERAFIM dùng bài hát để đáp trả những antifan, và ngay cả câu hát của J-Hope cũng có vẻ phù hợp với ý tưởng diss những người bình luận ác ý. Cụ thể, ngay cả với bài hát này, cư dân mạng cũng bày tỏ sự 'ghét bỏ', nhưng người hâm mộ lại bênh vực họ, với lý do bài hát nhắm đến những người như vậy.

Cư dân mạng cũng thích sự tương phản giữa ca khúc chủ đề và B-Side, khi một ca khúc đáp trả những kẻ ghét bỏ, nhưng ca khúc thứ hai có tên Pearlies được sáng tác để chia sẻ tình yêu với những người hâm mộ đã ủng hộ họ.