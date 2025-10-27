Màn 'lột xác' với vai diễn 'mỏ hỗn' nhất trong sự nghiệp của 'chị Hai quốc dân' làm khán giả không khỏi 'choáng'

SVO - 'Cuộc chiến hạ lưu' được khán giả ngợi khen sau hai tập đầu lên sóng, Lê Phương hào hứng với vai diễn 'mỏ hỗn' nhất từ trước đến nay.

Phim mở đầu bằng cuộc sống náo nhiệt của một gia đình trong căn nhà dột nát, thiếu thốn đến mức không đóng nổi tiền nước. Anh Sáng (Thái Hòa đóng) làm thợ học việc ở gara xe, trong khi chị Bé Gái (Lê Phương đóng) chạy việc vặt khắp nơi và phụ cho tiệm tóc.

Bà Hai Ximen (NSƯT Kim Phương đóng) thường dẫn hai đứa nhỏ, Cẩm (bé Tuyết Nhung đóng) và Thạch (bé Bảo Nam đóng) đi bán vé số, ăn cơm từ thiện, thi thoảng lại tụ tập đánh bài. Những trận khẩu chiến “mẹ chồng - nàng dâu” khiến căn nhà không lúc nào yên ả. Chị Bé Gái lo con bị dạy hư, còn bà Hai Ximen thì không ngừng xét nét và chê bai chị.

Trong cuộc sống chật vật ấy, Nhi (Trịnh Thảo đóng), cô con gái lớp 12 trầm tính, trở thành tia sáng duy nhất của gia đình khi được đi học. Ở tuổi mới lớn, Nhi dễ mặc cảm vì hoàn cảnh, lạnh lùng với ba và âm thầm kiếm tiền bằng cách bán lại những món quà từ “người bí ẩn”. Quyết định từ bỏ đại học để phụ giúp gia đình của Nhi khiến anh Sáng bất lực, lòng như “dậy sóng”.

Cuộc chiến hạ lưu tiếp tục đánh dấu màn “lột xác” của Lê Phương khi lần đầu hóa thân một người phụ nữ “mồm mép”, bộc trực, nhưng sâu thẳm là trái tim dành trọn cho gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi rất háo hức khi được sống với nhân vật này, như được đem một phần cá tính của chính mình vào, rất thỏa mãn”.

Đạo diễn Mr. Tô cho biết đây là hình tượng anh mong đợi được thấy ở Lê Phương, sau khi theo dõi nữ diễn viên qua nhiều tác phẩm. Anh cũng tiết lộ thêm cách để giúp Lê Phương thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhân vật: “Chúng tôi có giao kèo với nhau là cứ diễn thoải mái những cảnh "chợ búa", nếu dư thì tôi sẽ kéo bạn lại, không sao hết”.

Lê Phương chia sẻ, cô yêu nhân vật đến mức thường đến phim trường sớm để nhập vai ngay từ lúc trang điểm, thay phục trang: “Chỉ cần xỏ đôi dép, mặc bộ đồ vô là tự nhiên thoải mái trong lời ăn tiếng nói luôn. Muốn đi đứng hay làm gì cũng được, tự nhiên lắm vì lúc đó tôi đã là chị Bé Gái rồi”.

Dù hạnh phúc với vai diễn mới, Lê Phương vẫn mong khán giả đón nhận chị Bé Gái với cảm xúc thú vị, cởi mở, thay vì khắt khe với nhân vật. “Lúc đầu, tôi cũng lo sợ lời nói phản cảm nên đã xin phép đạo diễn để tạo màu sắc cho chị Bé Gái. Những lời nói, hành động và cá tính đó chỉ thể hiện phần nào của một số phận, một con người mà thôi”, cô tâm sự.