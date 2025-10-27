Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phản ứng đặc biệt từ SOOBIN khi được netizen ví von là 'ông bố bất đắc dĩ' của dàn tài năng trẻ

Văn Sơn
SVO - Nhiều lần được netizen gọi vui là 'ông bố trẻ' của các thí sinh trong chương trình 'Tân binh toàn năng', SOOBIN cuối cùng cũng đã thừa nhận vai trò bất đắc dĩ này một cách hài hước.

Trong suốt hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam qua chương trình Tân binh toàn năng, SOOBIN đã đồng hành cùng các thí sinh từ những ngày đầu huấn luyện khắc nghiệt trong "project 100 ngày" cho đến khi họ chính thức trở thành đội hình "top 11 Tân binh thăng cấp". Trong vai trò nhà sản xuất toàn năng, SOOBIN được trìu mến gọi là “ông bố” của các tân binh.

1000037703.jpg

Mới đây, mối quan hệ thân thiết này càng được củng cố khi SOOBIN đăng tải hình ảnh chụp cùng 11 tân binh kèm dòng chú thích dí dỏm: "Mặc dù chưa ready làm cha lắm nhưng mà có 11 ông con trai vừa đẹp vừa giỏi như thế này thì cũng được". Dòng trạng thái này nhanh chóng "viral", cho thấy cách nam nghệ sĩ nhìn nhận đội hình Tân binh toàn năng như một gia đình gắn kết.

1000037702.jpg

Bên cạnh hình ảnh gần gũi, SOOBIN còn được khán giả trân trọng bởi sự nghiêm khắc và trách nhiệm trong công việc. Anh từng thẳng thắn chia sẻ về tầm quan trọng của kỷ luật: “Kỷ luật là điều cực kỳ quan trọng, khi các em đi học thì phải học cho tử tế. Anh không muốn rằng sau chương trình này, các thầy, chuyên gia trở lại Hàn Quốc và họ lại đặt ra các câu hỏi nghi vấn kiểu tại sao sang Việt Nam dạy các bạn thực tập sinh, mà ý thức kém như vậy".

1000037701.jpg

Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý, được đánh giá là lời nhắc nhở cần thiết và thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ. SOOBIN không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cao trong đào tạo chuyên môn, mà còn luôn khuyến khích thí sinh rèn luyện thái độ chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn thực tập. Anh nhấn mạnh: “Kỷ luật không chỉ trong lúc học mà còn là thứ rất quan trọng trong quá trình làm nghề sau này".

1000037697.jpg

Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị trên lớp học, những khoảnh khắc hậu trường lại cho thấy một SOOBIN gần gũi, vui vẻ. Dịp sinh nhật vừa qua, các tân binh đã bất ngờ tổ chức màn "đánh úp" mừng tuổi mới, tạo nên khoảnh khắc ấm áp.

1000037699.jpg

Anh hài hước chia sẻ: “Lần đầu tiên sinh nhật mà có nhiều con như này. Năm ngoái, toàn sinh nhật với các bậc cha chú, năm nay, sinh nhật toàn với các cháu”. Khoảnh khắc giản dị này cho thấy sự nghiêm khắc của SOOBIN luôn đi kèm tình cảm và trách nhiệm dành cho thế hệ đàn em.

1000037698.jpg

Chương trình Tân binh toàn năng đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong 5 buổi công diễn, 11 "Tân binh thăng cấp" phải nỗ lực tối đa để phát triển kỹ năng và hoàn thiện hình tượng của một thần tượng thế hệ mới.

1000037700.jpg

Dưới sự dẫn dắt của "ông bố" SOOBIN, hành trình này không chỉ là một cuộc thi âm nhạc. Đó còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần chuyên nghiệp, vốn là những yếu tố then chốt để trở thành nghệ sĩ thực thụ.

Văn Sơn
