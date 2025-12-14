Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Wendy của Red Velvet gây xôn xao dư luận tại sân bay về chuyện kết hôn

SVO - Sự xuất hiện gần đây của Wendy (thành viên nhóm Red Velvet) tại sân bay đã thu hút sự chú ý vì một lý do hết sức bất ngờ. Nữ thần tượng được phát hiện đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Ngôi sao của nhóm Red Velvet đã xuất hiện tại sân bay Incheon để đến Bangkok, nơi cô sẽ tham gia một trong những chặng dừng chân của tour diễn. Sau khi hoàn thành tour diễn W:EALIVE tại Hoa Kỳ, Wendy hiện đang tiếp tục hành trình khám phá châu Á.

Mặc dù phong cách thời trang sân bay của Wendy có vẻ vẫn quen thuộc, nhưng chính phụ kiện mới là điều thu hút sự chú ý nhất. Món trang sức bất ngờ trên ngón tay đeo nhẫn của cô đã gây ra nhiều đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ và cả những người không phải fan.

Ý nghĩa của chiếc nhẫn trên ngón tay đó ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhưng một số người hâm mộ cũng suy đoán rằng, phụ kiện này có thể được tài trợ, đặc biệt là vì nữ thần tượng dường như đã tháo nó ra sau khi hạ cánh xuống Bangkok. Nhiều người hâm mộ cho biết, họ "lo lắng" trước bất kỳ tin tức 'gây sốc' nào về hôn nhân sau tiết lộ bất ngờ từ Tiffany của nhóm Girls' Generation về việc đang hẹn hò với bạn diễn cũ Byun Yo Han và có ý định kết hôn. Tuy nhiên, cho đến nay, Wendy hoặc công ty của cô vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, khiến mọi chuyện chỉ là những lời đồn đoán sôi nổi chứ không có gì hơn.

