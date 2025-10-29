Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

NICKY bắt tay cùng JSOL đón lễ Halloween đầy 'cú twist' bên cạnh 'Em xinh say hi' Yeolan

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Anh trai say hi' NICKY vừa chính thức phát hành MV 'báo động Ỏ' và EP đầu tay mang tên 'NICKY.zip'. Đồng thời, NICKY cũng thực hiện cả phiên bản CD vật lý của EP mới và tổ chức fan meeting để ký tặng đĩa, trình diễn bài hát mới và giao lưu với người hâm mộ.

EP mới của NICKY gồm intro giải nén và 3 ca khúc: DNA, báo động Ỏ kết hợp cùng JSOL và thật quá đáng… để yêu kết hợp cùng AMEE. Tất cả các sản phẩm âm nhạc đều ra mắt cùng một MV riêng, với kịch bản và phong cách hoàn toàn khác nhau, nhằm đem đến cho khán giả cái nhìn đa màu sắc về NICKY.

33dd2e78-811e-4e4e-8a0b-b9238005edac.jpg

Là ca khúc cuối cùng từ EP NICKY.zip được lên sóng, báo động Ỏ gây ấn tượng nhờ màn hòa giọng vui nhộn và trẻ trung của NICKY và JSOL. Ca khúc do NICKY và Trid Minh sáng tác, sản xuất âm nhạc bởi WOKEUP và TDK. Thuộc thể loại pop dance, bài hát mang âm hưởng Y2K, tạo cảm giác hoài niệm về những năm 1999 - 2000.

3d6103b3-f58a-44cf-9b06-aeaac75c8d60.jpg

Ra mắt đúng mùa lễ hội Halloween năm nay, MV này với tiết tấu nhanh và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt đã cho thấy sự tinh nghịch, linh hoạt của NICKY trong việc khai thác xu hướng.

0a514e71-c661-4719-9d14-a101218fdef9.jpg

MV xoay quanh một nhóm “bắt ma” gồm sáu thành viên, trong đó JSOL là người gia nhập sau cùng. Cả đội được trang bị những thiết bị trông vô cùng hiện đại và chuyên nghiệp, nhưng thực chất lại vô dụng.

0239bbef-86bc-42d4-93bd-d0e4b0b83333.jpg

Họ cùng nhau rượt đuổi một ma nữ do "Em xinh" Yeolan đảm nhận diễn xuất, trong khung cảnh vừa hồi hộp, vừa tràn ngập tiếng cười. MV còn kết thúc với “cú twist” bất ngờ, rợn người đậm chất Halloween, khi nhóm bắt ma tưởng đã thoát thân khi leo lên xe chạy trốn, nhưng hóa ra ma nữ vẫn đang ở ngay trên xe cùng họ, khiến tất cả khiếp đảm.

d33ca6fb-9241-438e-a258-e52acff3d5b5.jpg

Tiếp nối ý tưởng đón Halloween từ MV, NICKY sẽ tổ chức fan meeting HÀOLOWEEN, với nhiều hoạt động hấp dẫn, vào ngày 1/11, tại TP. HCM. Fan meeting của NICKY được tổ chức theo concept của một bữa tiệc Halloween, nơi anh "biến hoá" không ngừng, như chính hình ảnh năng động thường thấy ở NICKY trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

THUẬN TÙNG
#Yeolan #Halloween #NICKY #Fan meeting #JSOL #WOKEUP #NICKY và JSOL

Xem thêm

Cùng chuyên mục