NICKY bắt tay cùng JSOL đón lễ Halloween đầy 'cú twist' bên cạnh 'Em xinh say hi' Yeolan

SVO - 'Anh trai say hi' NICKY vừa chính thức phát hành MV 'báo động Ỏ' và EP đầu tay mang tên 'NICKY.zip'. Đồng thời, NICKY cũng thực hiện cả phiên bản CD vật lý của EP mới và tổ chức fan meeting để ký tặng đĩa, trình diễn bài hát mới và giao lưu với người hâm mộ.

EP mới của NICKY gồm intro giải nén và 3 ca khúc: DNA, báo động Ỏ kết hợp cùng JSOL và thật quá đáng… để yêu kết hợp cùng AMEE. Tất cả các sản phẩm âm nhạc đều ra mắt cùng một MV riêng, với kịch bản và phong cách hoàn toàn khác nhau, nhằm đem đến cho khán giả cái nhìn đa màu sắc về NICKY.

Là ca khúc cuối cùng từ EP NICKY.zip được lên sóng, báo động Ỏ gây ấn tượng nhờ màn hòa giọng vui nhộn và trẻ trung của NICKY và JSOL. Ca khúc do NICKY và Trid Minh sáng tác, sản xuất âm nhạc bởi WOKEUP và TDK. Thuộc thể loại pop dance, bài hát mang âm hưởng Y2K, tạo cảm giác hoài niệm về những năm 1999 - 2000.

Ra mắt đúng mùa lễ hội Halloween năm nay, MV này với tiết tấu nhanh và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt đã cho thấy sự tinh nghịch, linh hoạt của NICKY trong việc khai thác xu hướng.

MV xoay quanh một nhóm “bắt ma” gồm sáu thành viên, trong đó JSOL là người gia nhập sau cùng. Cả đội được trang bị những thiết bị trông vô cùng hiện đại và chuyên nghiệp, nhưng thực chất lại vô dụng.

Họ cùng nhau rượt đuổi một ma nữ do "Em xinh" Yeolan đảm nhận diễn xuất, trong khung cảnh vừa hồi hộp, vừa tràn ngập tiếng cười. MV còn kết thúc với “cú twist” bất ngờ, rợn người đậm chất Halloween, khi nhóm bắt ma tưởng đã thoát thân khi leo lên xe chạy trốn, nhưng hóa ra ma nữ vẫn đang ở ngay trên xe cùng họ, khiến tất cả khiếp đảm.

Tiếp nối ý tưởng đón Halloween từ MV, NICKY sẽ tổ chức fan meeting HÀOLOWEEN, với nhiều hoạt động hấp dẫn, vào ngày 1/11, tại TP. HCM. Fan meeting của NICKY được tổ chức theo concept của một bữa tiệc Halloween, nơi anh "biến hoá" không ngừng, như chính hình ảnh năng động thường thấy ở NICKY trên hành trình hoạt động nghệ thuật.