Tân binh V-pop CHLOÉ theo học trường âm nhạc danh tiếng của Mỹ, kết hợp với nhà sản xuất đình đám Pixel Neko

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tung MV ‘BACK 2 U’ kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko, tân binh V-pop CHLOÉ chính thức 'chào sân' khán giả Việt. Chọn theo đuổi thể loại âm nhạc hyperpop đầy mới mẻ, giọng ca gen Z hy vọng sẽ là làn gió mới của làng nhạc Việt.

CHLOÉ (sinh năm 2001) có tên thật là Nguyễn Hà Anh. Hiện tại, cô đang theo học ngành Interdisciplinary music studies (Âm nhạc Liên ngành) tại Berklee online, thuộc Berklee college of music. Đây là một trong những trường đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc hàng đầu trên thế giới và cũng từng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam theo học như Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường...

d88f510b-aa63-485b-bb19-f8e00d4bdb39.jpg

Trước đó, vào năm 16 tuổi, CHLOÉ đã từng theo học tại Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul của ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi. Việc được tiếp xúc với âm nhạc nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung ở các ngôi trường đào tạo hàng đầu đã giúp CHLOÉ có một nền tảng vững chắc để tự tin bước chân vào thị trường nhạc Việt.

5abd0d35-3bb0-44db-bd55-cfc430a2ebad.jpg

Chọn nghệ danh là CHLOÉ, giọng ca gen Z cho biết, đây là tên mà mẹ đã đặt cho cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ muốn mang kỷ niệm này vào hành trình âm nhạc của mình. CHLOÉ muốn hình ảnh và âm nhạc của cô sẽ chân thật, gần gũi và không rập khuôn: “Mình muốn khán giả thấy một CHLOÉ trưởng thành, nữ tính, có cá tính mạnh, nhưng bên trong sự nổi loạn đó vẫn có sự tinh tế và những cảm xúc rất thật”.

q1-4287.jpg

Với cá tính âm nhạc đặc biệt như thế, CHLOÉ dành nhiều tâm huyết và đầu tư cho MV debut BACK 2 U. Đây là dự án cô kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Pixel Neko. Anh được yêu thích qua các bài hát như Cô nàng khác người, Trái Đất hay GPS. Pixel Neko còn là "producer ruột" của Suboi trong ca khúc Dâu thiên hạ và đồng hành cùng Suboi tại Rap Việt mùa 4. Anh cũng kết hợp với Hoàng Dũng trong dự án La bàn, Thể Thiên trong album Trần thế.

495223720-1264626902337554-7699552468105735724-n.jpg

BACK 2 U là ca khúc CHLOÉ chọn làm sản phẩm ra mắt khán giả với cương vị là một ca sĩ. Tân binh gen Z cho thấy sự “nổi loạn” của bản thân ngay trong sản phẩm âm nhạc khi chọn dòng nhạc hyperpop còn lạ lẫm với công chúng. Hyperpop là một nhánh của pop, đặc trưng bởi âm thanh quá đà, biến dạng, nhịp độ cao và kết hợp các yếu tố khác nhau.

706346de-c835-4b56-bba9-37878b8ef84a.jpg

Trong MV, CHLOÉ thể hiện được khả năng hát và nhảy đầy mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ trong hành trình âm nhạc trong tương lai của cô. CHLOÉ chia sẻ: “Việc được học trong môi trường đậm chất US–UK giúp mình có thêm góc nhìn và kỹ năng về nghệ thuật hiện đại".

ac409cd4-ecf4-4d3b-b778-949bf48c88b2.jpg

"Khi trở về Việt Nam, mình muốn kết hợp những yếu tố đó với nét văn hóa và cảm xúc rất riêng của âm nhạc Việt để tạo nên một màu sắc giao thoa. Âm nhạc của mình vừa quốc tế, vừa gần gũi với khán giả trong nước, và đồng thời cũng tạo ra màu sắc riêng cho bản thân mình”, giọng ca gen Z nói thêm.

Bình Nguyễn
#CHLOÉ #tân binh nhạc Việt #giọng ca gen Z #Pixel Neko #producer Pixel Neko #Suboi #Berklee

