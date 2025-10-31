Vai trò đặc biệt của Double2T cùng dàn 'Tân binh toàn năng' tại 'Sinh viên thế hệ mới'

SVO - Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ, đa năng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đối với các bạn sinh viên trong hành trình chinh phục vị trí quán quân mùa giải mới.

Sau bao chờ đợi của khán giả, mùa thứ 3 của Sinh viên thế hệ mới đã chính thức trở lại, với format đổi mới toàn diện, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và tràn đầy tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Tiếp nối hai mùa giải thành công, Sinh viên thế hệ mới 2025 hướng tới hai mục tiêu chính: Vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Năm nay, 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu: Học viện Ngoại giao; trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội; trường ĐH Luật Hà Nội; trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); trường ĐH Yersin; trường ĐH Lạc Hồng; trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM; trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM (miền Nam) sẽ chính thức tranh tài cùng nhau.

Theo đó, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Những dự án ý nghĩa của các bạn sinh viên được chọn cho mùa 3.

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong dàn Tân binh toàn năng cùng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

11 Tân binh Thăng cấp xuất sắc nhất của chương trình Tân binh toàn năng sẽ trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt của Sinh viên thế hệ mới. Trong hành trình này, 11 Tân binh sẽ cùng các bạn sinh viên khu vực phía Nam lan toả những thông điệp ý nghĩa từ các dự án, truyền cảm hứng sống tích cực và khơi dậy tinh thần dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

Các Tân binh chia sẻ: “Tân binh và các bạn thí sinh đều là những người trẻ, có nhiều hoài bão lớn và trên hành trình tìm kiếm những ước mơ, chúng mình gặp nhau. Chúng mình rất vui khi được góp một chút sức lực với các bạn sinh viên, những người trẻ đang nỗ lực theo đuổi những con đường riêng, và bọn mình cũng vậy, bọn mình cũng là những người trẻ đang cố gắng từng ngày để cống hiến cho cộng đồng”.

Double2T và dàn Tân binh thăng cấp thành bạn đồng hành của 'Sinh viên thế hệ mới 2025'.

GS. TS Trần Xuân Bách cho rằng, đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi. Cũng là một ví dụ cho thấy sự chuyển biến trong hệ thống giáo dục của các trường đại học ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu của xã hội, để phụng sự, để đáp ứng những nhu cầu của quá trình phát triển chung của đất nước. Sinh viên thế hệ mới 2025 chính thức lên sóng trên VTV3, bắt đầu từ 9/11.