Giải trí

Giải trí

Google News

Trịnh Thảo tái ngộ đàn chị Lê Phương nhưng lại 'không chấp nhận' được hành động của đàn anh Thái Hòa

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau ấn tượng ở 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', Trịnh Thảo tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình mới 'Cuộc chiến hạ lưu'. Lần này, nữ diễn viên trẻ có cơ duyên làm việc cùng hai 'ngôi sao' của màn ảnh Việt là Thái Hoà và Lê Phương.

Trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Trịnh Thảo từng có “couple” được netizen yêu thích với Lê Phương. Còn ở Cuộc chiến hạ lưu, hai nữ diễn viên gặp lại nhau trong tuyến nhân vật "mẹ con". Trịnh Thảo chọn hướng diễn điềm tĩnh bên ngoài, đầy tổn thương bên trong, khiến người xem không thể đoán hết tâm lý nhân vật.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-10.png

Sau Cây táo nở hoa, Thái Hoà và Trịnh Thảo tiếp tục tái hợp trong phim này. Trước đây, họ là hai cha con nhiều yêu thương nhưng cũng đầy mất mát. Lần tái ngộ này, mối quan hệ của cả hai bước sang một hướng phức tạp hơn, khi vừa có sự cách biệt thế hệ, vừa tồn tại rào cản vô hình từ hoàn cảnh nghèo khó.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-3.png

Trịnh Thảo chia sẻ: “Tôi vẫn có cảm giác thân thuộc khi đóng cùng ba Thái Hoà, vì hai ba con từng có nhiều kỷ niệm trong Cây táo nở hoa. Nhưng ở phim mới, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Nhân vật của tôi có những chuyển biến nội tâm sâu hơn và khác hẳn trước đây".

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-4.png

Trong những tập phim mới đây, sóng gió bắt đầu ập đến, khi chủ khu đất là ông Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng) khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và yêu cầu gia đình anh Sáng (Thái Hòa đóng) dọn đi. Tranh cãi và xô xát nổ ra, anh Sáng bị hất ngã, bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) la làng, thu hút bà con làng xóm tụ tập quay clip.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-50.jpg

Câu chuyện lan truyền trên mạng, gia đình nghèo nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Niềm vui chưa kéo dài, anh Sáng bất ngờ bị “bóc phốt” quá khứ, Nhi (Trịnh Thảo đóng) bị bạn học mỉa mai và nỗi nhớ mẹ chợt ùa về. Tất cả nỗi lòng của cô gái tuổi mới lớn đều dồn về anh Sáng, đẩy mối quan hệ cha con ngày càng rạn nứt.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-8.png

“Nhân vật Sáng luôn muốn kết nối với con nhiều hơn, chỉ có Nhi là người tạo khoảng cách. Giữa cả hai có vết thương ở quá khứ, Nhi từng chứng kiến ba làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương và điều đó vẫn đeo bám, ngăn cách họ cho đến hiện tại”, diễn viên Thái Hoà tiết lộ.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-46.jpg

Khoảnh khắc quay clip “ăn vạ” chính là lúc nhân vật cảm thấy xấu hổ nhất. Thái Hòa cho biết: “Anh Sáng đã quyết tâm làm lại cuộc đời, nên có nặng lời hay miệt thị cũng không ăn thua. Cảm giác nhục nhã là khi ảnh phản bội lại lý tưởng sống của mình, nghèo nhưng không hèn”.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-32.png

Trịnh Thảo cũng tâm sự rằng: "Đến hiện tại, khi xem lại phân đoạn đó, thấy ba Thái Hòa la lên rồi quỳ xuống, tôi vẫn không chịu nổi, không chấp nhận được”. Phân đoạn “cầu cứu” cộng đồng mạng được thực hiện vào giữa trưa, trong hai ngày liên tiếp, dưới nắng gắt, khiến ai cũng “xây xẩm” mặt mày.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-37.jpg

Lê Phương chia sẻ, mỗi diễn viên đều có những khó khăn riêng. Cô tiết lộ, Thái Hòa phải đội tóc giả, mồ hôi chảy bết tóc, còn NSƯT Kim Phương lớn tuổi nên yếu sức. Bản thân cô cũng chóng mặt vì đã thức nhiều đêm để quay cảnh tối.

Bình Nguyễn
#Trịnh Thảo #diễn viên Trịnh Thảo #Lê Phương #diễn viên Thái Hòa #Thái Hòa #bộ phim Cuộc chiến hạ lưu #Cuộc chiến hạ lưu

