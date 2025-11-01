Sau 10 năm từ 'Em là bà nội của anh', Hứa Vĩ Văn và Miu Lê tái hợp trong 'bom tấn' mới

SVO - Dự án phim 'Đại tiệc trăng máu 8' quy tụ dàn diễn viên thực lực bậc nhất của điện ảnh Việt, đánh dấu màn hội ngộ giữa các diễn viên kỳ cựu và các nghệ sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu mến.

Sự kết hợp của Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn được nhiều khán giả trông đợi bởi trong trước đây, hai nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý trong Tiệc trăng máu, bộ phim ghi dấu ấn lớn ở phòng vé Việt 5 năm trước.

Trong bộ ảnh quảng bá dự án phim, Hồng Ánh mang phong thái điềm tĩnh và ánh nhìn từng trải, giống như một người phụ nữ đứng giữa lý trí và tổn thương.

Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn xuất hiện với vẻ lạnh lùng, đầy kiểm soát, tạo ra một màu sắc đặc biệt của tài tử từng có nhiều vai diễn ấn tượng.

Trong bộ ảnh, Liên Bỉnh Phát mang đến năng lượng mạnh mẽ và chiều sâu tâm lý khác biệt. Cùng lớp hoá trang khác lạ, anh giống như một “ẩn số” phá cách trong bộ phim mới.

Tài tử vừa ghi dấu quốc tế với giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung 2025. Liên Bỉnh Phát nổi tiếng với các vai diễn được đánh giá cao về chiều sâu nội tâm và vẻ đẹp nam tính.

Hình tượng của Miu Lê trong bộ ảnh mang yếu tố quyền lực, cuốn hút nhưng cũng có phần tổn thương. Nữ diễn viên sẽ tái hợp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sau hai lần hợp tác thành công với anh ở tác phẩm Em là bà nội của anh (2015) và Cô gái đến từ hôm qua (2017). Nhân vật của cô hứa hẹn sẽ có vai trò quan trọng trong Đại tiệc trăng máu 8.

Diễn viên trẻ Quỳnh Lý đem đến tinh thần thể nghiệm táo bạo. Trong bộ ảnh, anh mang vừa chiều sâu biểu cảm, đại diện cho yếu tố hỗn loạn trong phim. Gần đây, gương mặt trẻ gây chú ý trong nhiều bộ phim như Mai hay Điều ước cuối cùng.

Bộ ảnh đầu tiên của tác phẩm, lấy cảm hứng từ ánh trăng đỏ hay còn được gọi là trăng máu và quả cầu disco. Các diễn viên trong từng khung ảnh gợi lên hình ảnh của một bữa tiệc thời thượng nhưng ám ảnh, nơi mọi ánh sáng rực rỡ đều có bóng tối song hành.

Phim đánh dấu cuộc tái xuất của nhà làm phim Phan Gia Nhật Linh ở vị trí đạo diễn. Anh còn là nhà sản xuất của bộ phim Tiệc trăng máu, từng đạt doanh thu ấn tượng năm 2020. Đồng hành cùng anh trong dự án này sẽ là nhà làm phim kỳ cựu Charlie Nguyễn ở vai trò sản xuất.