Trở lại sau một năm 'ở ẩn', Hoa hậu Mai Phương chính thức rẽ sang ca hát, về 'cùng nhà' với Phương Mỹ Chi và DTAP

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mai Phương chính thức debut ca sĩ, với dự án âm nhạc đầu tay, hướng đến xây dựng hình ảnh Musicnista. 'Nàng Hậu' bắt tay với 4 nghệ sĩ quốc tế trong album đầu tay 'A beautiful mess' và tung MV 'QUEENERGY' mang đậm hơi thở quốc tế.

Trong hơn một năm vừa qua, Mai Phương không ngừng trau dồi kỹ năng và tham gia sáng tác để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Quá trình chuẩn bị cũng được thực hiện bài bản, trải qua bốn lần thay đổi kế hoạch debut nhằm hoàn thiện album một cách chỉn chu. Điều này phản ánh sự nghiêm túc trong từng khâu sản xuất và định hướng một hình tượng nghệ sĩ rõ ràng.

mai-phuong-5.jpg

A beautiful mess là một dự án đầu tay nhưng được xây dựng với tính toán vô cùng kỹ lưỡng, từ âm nhạc đến hình ảnh và sân khấu. Album gồm 11 ca khúc: First face, QUEENERGY, Gown and sneakers, Mỹ miêu, IMperfect, Corset, 99.MP3, Đầu xù ướt gối, Moonwalk, Siêu mẫu nội tâmVedette.

mai-phuong-3.jpg

Mỗi track được phát triển với phong cách riêng nhưng vẫn tạo thành một mạch cảm xúc liên tục. Sự phân bổ tiết tấu, lựa chọn phối khí và cấu trúc bài hát cho thấy một nỗ lực rõ rệt trong việc cân bằng giữa yếu tố giải trí và định hình màu sắc nghệ sĩ.

mai-phuong-8.jpg

Album còn quy tụ bốn nghệ sĩ quốc tế như: Awrii - songwriter nổi tiếng đến từ đảo Curaçao, góp giọng rap trong No more no more; SYA - rapper Malaysia, kết hợp cùng Mai Phương trong Corset; Danilla - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Indonesia, mang âm hưởng jazz -pop lãng mạn vào Moonwalk và F.Hero - rapper, nhà sản xuất Thái Lan, đem năng lượng hiphop bùng nổ trong IMperfect.

rawimages-211027.jpg

Đây không chỉ là một album debut mà còn là lời khẳng định rõ ràng về việc tự định vị bản thân của một nghệ sĩ mới. Sản phẩm hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc cá nhân, sâu sắc, và là minh chứng cho sự chuyển mình đầy nghiêm túc của Hoa hậu Mai Phương trên chặng đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ngoài ra, "nàng Hậu" còn tung MV QUEENERGY để quảng bá cho album debut. Ý tưởng MV đều cho thấy sự đầu tư từ set quay, trang phục đến ánh sáng được thiết kế đồng bộ với tinh thần của bài hát.

mai-phuong-2.jpg

Đây là một cách làm quen thuộc trong các dự án quốc tế, cho thấy ê kíp sản xuất của Mai Phương chú trọng đến chi tiết và khả năng kiểm soát tổng thể concept.

THUẬN TÙNG
