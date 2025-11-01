Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quách Tuấn Du nghẹn ngào kể về mẹ, chia sẻ về hành trình từ cậu bé bán bánh dạo đến ca sĩ nổi tiếng

Văn Sơn
SVO - Ca sĩ Quách Tuấn Du đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mất cha của cô bé mồ côi trong 'Mái ấm gia đình Việt', bồi hồi nhớ lại tuổi thơ từng đi bán bánh dạo, chắt chiu từng đồng phụ giúp mẹ, trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt do MC Dương Hồng Phúc dẫn dắt vừa lên sóng, mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng. Hai khách mời đặc biệt là Quách Tuấn Du và Phương Trinh Jolie không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh éo le của các em nhỏ mồ côi.

af8742e4-5a3e-4c5d-8c1f-de4c0fd7d26e.jpg

Với ca sĩ Quách Tuấn Du, mỗi lần tham gia chương trình là một lần sống lại tuổi thơ cơ cực, khó khăn nhưng đầy nghị lực. Anh kể lại quãng thời gian từng đi bán bánh dạo để phụ giúp mẹ, trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến.

aa0a4671-4c2c-44b0-ae68-c7d471f51364.jpg

“Cha mất khi tôi 10 tuổi, tôi sống cùng mẹ và cô ruột. Năm 35 tuổi, mẹ tôi quyết định không đi bước nữa để nuôi 5 người con. Tôi thấy mẹ quá vất vả nên tìm cách kiếm tiền phụ giúp, tự học làm bánh quai vạc rồi đi bán dạo. Đến bây giờ, dù làm được nhiều hay ít, tôi vẫn luôn hướng về mẹ trước hết”, nam ca sĩ chia sẻ.

img-7357.jpg

Không mặc cảm hay tự ti về số phận, Quách Tuấn Du xem tuổi thơ khó khăn là bài học quý giá giúp anh không ngừng cố gắng. Trước ước mơ trở thành chiến sĩ công an của nhân vật, anh liên tục gửi lời khích lệ, tiếp thêm niềm tin và động lực để cô bé vững bước trên hành trình phía trước.

45cf6adb-839e-4ecb-9f6e-5f019c708022.jpg

Kết thúc các phần thi, gia đình em Trương Thị Tuyết Mai về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Em Phạm Lê Mẫn Thi về Nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Phạm Diễm Quỳnh giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 55 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền thưởng trao đến các gia đình tuần này là 94 triệu đồng.

2745bf99-7972-4981-9aa0-8a5f68b6cd2f.jpg

Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Trinh Jolie đã tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng tiền mặt. Ca sĩ Quách Tuấn Du tài trợ chi phí khám sức khỏe cho mẹ của bé Mẫn Thi. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tặng gia đình em Tuyết Mai và em Diễm Quỳnh, mỗi gia đình 10 triệu đồng.

9797791c-d6ad-469c-a811-d93e9764bc5b.jpg

MC Dương Hồng Phúc cũng tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng. Các mạnh thường quân và người dân địa phương đã cùng nhau quyên góp được hơn 100 triệu đồng, cùng những món quà ý nghĩa gửi đến 3 gia đình.

Văn Sơn
#Chương trình Mái ấm gia đình Việt #Mái ấm gia đình Việt #MC Dương Hồng Phúc #ca sĩ Quách Tuấn Du #ca sĩ Phương Trinh Jolie #Quách Tuấn Du

