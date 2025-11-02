Lộ diện hai nhóm nhạc quốc tế ARrC và FEniX sẽ 'đối đầu' với dàn 'Tân binh toàn năng' khiến khán giả tò mò

Các tân binh trong phần chia sẻ đã tiết lộ về khoảng thời gian quý giá được ở bên nhau trong hành trình thăng cấp đặc biệt này. Giọng ca minhtin xúc động: “Mình nghĩ, đây là khoảng thời gian rất quý giá. Sau này về già, khi cả nhóm nhìn lại, đã có một thời huy hoàng trên sân khấu".

Hồ Đông Quan nhìn lại về khoảng thời gian đã qua: “Những ngày qua, cả nhóm tập luyện rất vội vã, trong guồng quay liên tục nên buộc bản thân phải sống rất nhanh. Nhờ buổi hôm nay, nhờ bức tranh đó, cả nhóm nhìn lại được kỷ niệm và thời gian qua, đã cùng nhau trải qua những gì. Đối với cả nhóm, bức tranh đó rất ý nghĩa vào thời điểm này. Một cột mốc rất đáng nhớ của tất cả anh em".

Ngoài ra, chương trình chính thức hé lộ hai đối thủ quốc tế “khủng” sẽ tham gia công diễn 3 là nhóm nhạc đa quốc tịch ARrC (Hàn Quốc) và nhóm nhạc FEniX (Đài Loan, Trung Quốc).

ARrC là nhóm nhạc debut năm 2024, có 7 thành viên đến tư nhiều quốc gia khác nhau. Nhóm đã phát hành 3 mini album và có showcase comeback hoành tráng cho album HOPE ở Kcon Japan 2025.

Trong khi đó, nhóm nhạc FEniX ra mắt năm 2022. Tên gọi FEniX bắt nguồn từ “phoenix” – biểu tượng cho khả năng vươn dậy mạnh mẽ sau thử thách. Nhóm là sự kết hợp của 5 cá tính riêng biệt, tỏa ra nguồn năng lượng độc nhất mà chỉ họ mới có thể tạo nên.

Nhóm có xuất thân từ "chương trình sống còn" Atom boyz nhưng đã từng phải dừng chân trước sự khắc nghiệt của thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng và tài năng thực thụ, họ đã trở lại sau khi giành lấy lại được tình yêu từ các fan hâm mộ qua album HERTZ, single SINKHOLE. Nhóm nhạc này từng nhận giải Most popular boy group tại Hito music awards 2024 và cũng nhận đề cử hạng mục này vào năm 2025.

Công diễn 3 sẽ diễn ra với hai vòng “Giải cứu” và “Mở khóa thành viên ra mắt”, hứa hẹn một sự đối đầu quyết liệt và đầy bất ngờ giữa nhóm nhạc Tân binh toàn năng và hai nhóm nhạc quốc tế dạy dạn kinh nghiệm.