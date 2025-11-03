Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê 'nên duyên' vợ chồng trong phiên bản 'Tình người duyên ma 2025' đầy hài hước

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tình người duyên ma 2025 sẽ mang đến cho khán giả Việt một trải nghiệm hoàn toàn mới, với phiên bản lồng tiếng đặc biệt. Không chỉ cuốn hút bởi câu chuyện ma mị và hài hước, bộ phim còn hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị khi được truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua giọng diễn của dàn nghệ sĩ Việt lồng tiếng.

Trong dàn diễn viên lồng tiếng của phim, Neko Lê và Ngọc Thanh Tâm lần lượt đảm nhận vai trò thể hiện giọng Việt cho chàng Mak và nàng Mak. Neko Lê từng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi góp giọng cho nhân vật Kim Goon của phim Đêm thánh: Đội săn quỷ.

515043540-24479385641687378-1462882555563210870-n.jpg

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thanh Tâm thử sức với lĩnh vực lồng tiếng. Được biết đến như một nghệ sĩ đa năng với nhiều vai trò khác nhau trong showbiz, màn debut lồng tiếng điện ảnh của cô được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hình tượng ma nữ huyền thoại của điện ảnh Thái Lan.

570133513-25473337925625473-6661516999097230380-n.jpg

Trước đó, Neko Lê và Ngọc Thanh Tâm đã thân thiết từ khi nữ diễn viên từng là nữ chính trong web drama Thạch Sanh Lý Thanh do Neko Lê đạo diễn. Về sau, cả hai lần lượt tham gia Anh trai vượt ngàn chông gaiChị đẹp đạp gió rẽ sóng.

567191888-18526965487005663-2594613382623294222-n.jpg

Bên cạnh Ngọc Thanh Tâm, bộ phim còn chào đón thêm một “chị đẹp” khác là Ngọc Phước, trong vai Salee. Trước khi tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Chị đẹp đạp gió 2024, cô đã được khán giả yêu mến qua loạt dự án sân khấu và điện ảnh, thể hiện rõ nét duyên hài và khả năng diễn xuất tự nhiên.

552413970-24467184686287326-7208967137793273942-n.jpg

Mạc Văn Khoa chính thức tái xuất đường đua điện ảnh, với vai lồng tiếng Peued. Anh cũng là một nhân tố sở hữu giọng thoại đặc sắc, không lẫn vào đâu được, kể từ những ngày đầu nổi tiếng. Với địa hạt phim ảnh, Mạc Văn Khoa đã "bỏ túi" cho mình nhiều siêu phẩm đạt mốc trăm tỷ đồng.

03.jpg

Ngoài “bộ tứ” đình đám kể trên, Tình người duyên ma 2025 còn nhiều diễn viên lồng tiếng thú vị khác như: Hoàng Phi, trong vai trợ lý đạo diễn Uncle; Hải Triều, trong vai Khae; cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia góp giọng. Màn kết hợp này hứa hẹn mang đến cho khán giả một phiên bản “chuẩn vị Việt” cười ra nước mắt nhưng không kém phần ý nghĩa, lôi cuốn chẳng kém gì bản gốc.

haitrieu1-1496072039548-1557569644578572013329.jpg

Tình người duyên ma 2025 kể về nàng Nak “xuyên không” đến thời hiện đại và vào vai nữ chính trong bộ phim về chính mình. Tại đây, cô gặp nam chính Krist - diễn viên siêu sao và cũng là người chồng Mak đầu thai chuyển kiếp.

04.jpg

Trong vòng 30 ngày sắp tới, Nak phải cố gắng khiến Krist yêu mình mà không dùng ma thuật, bằng không, mọi ký ức tươi đẹp về cô và chồng sẽ tan biến mãi mãi.

THUẬN TÙNG
#Tình người duyên ma 2025 #Neko Lê #Ngọc Thanh Tâm #Ngọc Phước #Anh trai vượt ngàn chông gai #Chị đẹp đạp gió rẽ sóng #Mạc Văn Khoa #Hải Triều

