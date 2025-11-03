Tất bật chạy show liên tục, Ngô Kiến Huy nhận lời khen tuyệt đối từ Trấn Thành và Karik

SVO - Ngô Kiến Huy cho thấy sức bật đáng nể khi xuất hiện trên ba show truyền hình cùng thời điểm. Anh còn toả sáng khi làm đội trưởng tại 'Anh trai say hi'.

Trong vòng 3 của Anh trai say hi, Ngô Kiến Huy đã được bình chọn làm đội trưởng, anh chiêu mộ thành công các anh trai: Karik, Vũ Cát Tường, Vương Bình, Sơn.K và khách mời Min.

Ngoài việc được dự đoán là team "chiến" bậc nhất chương trình, đội của Ngô Kiến Huy còn khiến mạng xã hội xôn xao khi sở hữu tổng "số tuổi cao nhất". Cụ thể là tổng số tuổi của các thành viên đạt tới gần con số 200.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, trái ngược với con số tuổi tác, đội của Ngô Kiến Huy - Cherry Team lại lựa chọn ca khúc có màu sắc trẻ trung, tươi sáng và hồn nhiên nhất mang tên Hơn là bạn.

Hiện tại, anh là nghệ sĩ chăm chỉ khi cùng lúc xuất hiện trong ba show truyền hình gồm: Chiến sĩ quả cảm, 2 ngày 1 đêm và Anh trai say hi. Thời điểm thực hiện ca khúc Hơn là bạn và dance battle, Ngô Kiến Huy phải điều phối công việc từ xa. Với lịch trình làm việc dày đặc, mỗi ngày anh chỉ ngủ 3 - 4 tiếng và phải tự tập vũ đạo để kịp tiến độ với các thành viên khác.

Với vai trò mới mẻ này, Ngô Kiến Huy đã nhận được nhiều lời khen của MC Trấn Thành bởi sự "lăn xả" của anh. Bên cạnh đó, các thành viên như Karik, Vũ Cát Tường, Sơn.K, Vương Bình và Min đều khẳng định rằng đội trưởng Ngô Kiến Huy rất trách nhiệm, nhiệt tình và luôn quan tâm chăm sóc tới tất cả mọi người.

Là đàn anh trong đội, Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng anh muốn "nhường spotlight" cho các nghệ sĩ trẻ: Vương Bình và Sơn.K. Đội trưởng Ngô Kiến Huy cho rằng, Anh trai say hi là một cơ hội hiếm hoi để đàn em được thể hiện và tỏa sáng.

Ngoài ra, Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường cũng đồng quan điểm dành sân khấu Hơn là bạn để tôn vinh nữ chính - khách mời Min. Hiện tại, tiết mục này đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Đội trưởng Ngô Kiến Huy đã chiếm trọn cảm tình của tất cả các thành viên và khán giả, nhờ nỗ lực, trách nhiệm và sự ấm áp của mình. Trong hành trình lần này, Ngô Kiến Huy vẫn luôn khẳng định vị trí, sự chuyên tâm của anh trong nghệ thuật.