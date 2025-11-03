Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MONO, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy ngưỡng mộ trí tuệ và nghiệp vụ đỉnh cao của lực lượng CAND Việt Nam

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tập cuối cùng của 'Chiến sĩ quả cảm' đã lên sóng, những thử thách gian khổ đã để lại trong các nghệ sĩ tham gia sự thấu hiểu, trân trọng và khâm phục tinh thần hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ.

Tập cuối của Chiến sĩ quả cảm đưa khán giả đến chuyên án 18TN và 19TN. Đây là cuộc đấu tranh truy bắt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (Thuận Chuột), những kẻ từng biến bản Lũng Xá, Tà Dê thành “tử địa trắng”. Câu chuyện được tái hiện với không khí căng thẳng, táo bạo và chân thực, nơi các chiến sĩ đối đầu với những âm mưu tàn độc của tội phạm.

q.jpg

Cuộc đột kích kết thúc khi lực lượng khống chế được các đối tượng, thu giữ vũ khí và tang vật. Đó cũng là lúc các nghệ sĩ hiểu sâu hơn ý nghĩa của hai chữ “quả cảm”, khi người chiến sĩ đánh đổi cả tính mạng để giữ bình yên cho cộng đồng.

q1.jpg

“Khi ghi hình, trận đánh của chúng tôi cũng đã hạn chế, giảm lược sự khó khăn rất nhiều rồi. Thực tế, các anh tham gia chiến đấu sẽ khắc nghiệt, kinh khủng hơn gấp ngàn lần”, Long Hạt Nhài chia sẻ.

csqc-10-1.jpg

Với Tiến Luật, các chiến sĩ CAND Việt Nam có trí tuệ và tư duy chiến lược đáng ngưỡng mộ: “Bài toán quá khó và các anh đã thành công giải được nó. Tôi ngưỡng mộ vì các anh thật sự quá giỏi!”.

opp0946.jpg

Đối với Ngô Kiến Huy, cảm xúc khiến anh tự hào nhất là khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng hậu, hoành tráng được sử dụng trong chuyên án lần này.

csqc-10-4.jpg

Thành Trung thì thấy biết ơn vì chương trình đã truyền tải đến người xem tinh thần, không khí của những trận đánh đã từng xảy ra trong quá khứ của lực lượng CAND Việt Nam.

q3.jpg

Chính sự bình thản, kiên định và lòng quả cảm của các anh đã truyền cho anh sức mạnh rằng, nếu người chiến sĩ có thể đứng vững giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ bình yên Tổ quốc, thì người nghệ sĩ cũng có thể đứng vững giữa sóng gió dư luận, tiếp tục cống hiến bằng trái tim chân thành của mình.

q2.jpg

Là “em út” nhỏ tuổi nhất trong đội hình, MONO không giấu được xúc động khi chia sẻ: “Cảm xúc của tôi nhiều và đong đầy lắm, thật khó diễn tả bằng lời. Ba tháng qua, chúng tôi chỉ chạm khẽ được những điều mà các chiến sĩ công an phải đối mặt mỗi ngày. Ban đầu, tôi sợ khi tiếp xúc với họ, nhưng tất cả đã biến mất khi cùng ăn, cùng ngủ và cùng làm nhiệm vụ. Tôi chỉ mong các anh có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an để tiếp tục công tác”.

opp4302.jpg

Ở những phút cuối của chương trình, 16 nghệ sĩ trong đội hình Chiến sĩ quả cảm cùng nắm tay nhau, khẳng định: Dù chương trình khép lại, nhưng tinh thần quả cảm vẫn sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người.

Văn Sơn
#Chiến sĩ quả cảm #MONO #chiến sĩ quả cảm mono #Tiến Luật #Ngô Kiến Huy #Long Hạt Nhài #Thành Trung

