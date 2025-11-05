Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh lần đầu đóng phim điện ảnh bên dàn 'mỹ nam màn ảnh' gây tò mò cho khán giả

SVO - Phim điện ảnh 'Hoàng tử quỷ' vừa ra mắt trailer và poster chính thức, giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên hùng hậu cùng câu chuyện quỷ dị gây ám ảnh. Bối cảnh phim được lấy cảm hứng từ thời Lê Trung Hưng, tái hiện một thế giới kinh dị - cổ trang mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Poster mới nhất của phim mở ra một không gian cổ trang huyền bí và ma mị. Anh Tú Atus trong tạo hình của Hoàng tử Thân Đức xuất hiện ở vị trí trung tâm, có ánh nhìn sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng hiểm ác, trên tay cầm hình nhân gỗ - biểu tượng của tà thuật và thao túng linh hồn.

Xung quanh Thân Đức là các nhân vật then chốt như trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành), cô đồng Đào Trúc Anh (Hoàng Linh Chi) và em gái Đào Mộng Yên (Rima Thanh Vy), gã kể chuyện rong Phan Cuồng (Thanh Trực). Mỗi nhân vật mang một biểu cảm căng thẳng, ẩn chứa toan tính riêng.

Đặc biệt, poster còn có diễn viên khách mời sẽ đảm nhận vai Tuệ Liễu phu nhân - nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Cô được biết đến là một trong những gương mặt tài năng và nổi tiếng trên sân khấu cải lương Việt Nam, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời.

Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, Bình Tinh đảm nhận một vai diễn có tính then chốt trong Hoàng tử quỷ, bởi Tuệ Liễu phu nhân đã thực hiện nghi lễ rùng rợn để sinh ra Thân Đức - nhân vật trung tâm của bộ phim.

Trailer phim mở màn bằng khung cảnh vừa ra đời, đứa trẻ sơ sinh đã cắn đứt ngón tay của nhà vua. Theo lời kể của gã kể chuyện rong Phan Cuồng, Hoàng tử Thân Đức vốn là “Ngợm lão tử” - kẻ sinh ra từ lễ hiến tế vong hồn của một thai nhi không được ra đời. Coi Quỷ Xương Cuồng như cha ruột, nên khi lớn lên, Thân Đức đã trốn thoát khỏi lãnh cung, tìm đến làng Hủi và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để triệu hồi cha mình trở về.

Chỉ hơn 1 phút, trailer thu hút người xem bởi những tình tiết kịch tính và dồn dập không một nhịp nghỉ khi dân làng Hủi bị yểm bùa và hóa quỷ, xác người chồng chất, Thân Đức phục tùng trước Quỷ Xương Cuồng và có cả một lễ đấu vật đẫm máu.

Trailer Hoàng tử quỷ cho thấy sự đầu tư của đội ngũ sản xuất bộ phim vào mọi khía cạnh, từ bối cảnh, phục trang, thiết kế mỹ thuật và hóa trang. Ngôi làng được ê kíp dựng mới 100% giữa rừng nguyên sinh ở Đà Lạt hiện lên hoang sơ, hùng vĩ và vô cùng u ám.

Dựa trên các chất liệu lấy cảm hứng từ thời kỳ lịch sử Lê Trung Hưng, dàn diễn viên có tạo hình cổ trang cầu kỳ và đẹp mắt, chú trọng vào những chi tiết nhỏ như chất liệu, màu sắc trang phục, các phụ kiện, kiểu tóc. Gia nhập đường đua phim Việt vào cuối năm 2025, Hoàng tử quỷ có đầy đủ tiềm năng để đem đến cho khán giả một trải nghiệm giải trí mới lạ, hấp dẫn cho khán giả.