Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Suzy và Lee Do Hyun 'song kiếm hợp bích' trong MV 'STAY'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Urban Zakapa đã tổ chức một buổi nghe thử để chào mừng việc phát hành mini album mới 'STAY', cũng như tiết lộ câu chuyện hậu trường về việc tuyển chọn Suzy và Lee Do Hyun.

Giới thiệu ca khúc chủ đề, Jo Hyun Ah chia sẻ: "Đây là một bài hát gợi nhớ rất nhiều về những ngày đầu của chúng tôi với tư cách là Urban Zakapa". Cô cũng chia sẻ câu chuyện đằng sau MV, với sự tham gia của hai diễn viên Suzy và Lee Do Hyun: "Chúng tôi muốn MV để lại ấn tượng sâu sắc, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ chọn được hai diễn viên có thể truyền tải được cảm xúc đó. Suzy là một trong những người bạn thân nhất của tôi, và cô ấy đã vui vẻ đồng ý tham gia mà không cần thù lao. Lee Do Hyun cũng tham gia mà không cần thù lao. Tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên rất quyến rũ, và điều đó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm anh ấy xuất ngũ. Thật vinh dự khi được làm việc với cả hai. Tôi đã tưởng tượng họ sẽ trông tuyệt vời như thế nào khi ở bên nhau trên màn ảnh, và kết quả thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi. Tôi nghĩ mình có năng khiếu trong việc tạo nên sự ăn ý về mặt hình ảnh".

1762155716-132692359.jpg

Kwon Soon Il tiết lộ thêm: "Lúc đó, Hyun Ah đang liên lạc với Suzy về vai diễn này. Thực ra, tôi đã viết STAY khi hình dung ra vẻ đẹp trữ tình của Suzy. Tôi nghĩ đây là bài hát được chỉnh sửa giai điệu nhiều nhất trong lịch sử của chúng tôi. MV có hình ảnh vô cùng ấn tượng, chắc chắn là một MV đáng xem".

Mini album mới STAY của Urban Zakapa kết hợp nhiều thể loại pop, R&B, ballad và rock hiện đại thành một câu chuyện mạch lạc. Sau khi album được phát hành lúc 6h chiều theo giờ Hàn Quốc ngày 3/11, Urban Zakapa sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc của họ, bắt đầu tại Gwangju vào ngày 22/11, tiếp theo là Seoul (29 - 30/11), Busan (6/12) và Seongnam (13/12).

Urban Zakapa là một nhóm nhạc R&B Hàn Quốc được thành lập năm 2009, bởi Fluxus Music. Ban đầu nhóm có 9 thành viên, đến năm 2012, họ trở thành bộ ba gồm: Park Yong In, Jo Hyunah và Kwon Soon Il.

Tuệ Nghi
#Ra mắt mini album 'STAY' #Chương trình nghe thử album mới #Quá trình tuyển chọn diễn viên MV #Câu chuyện hậu trường MV #Sự hợp tác của Suzy và Lee Do Hyun #Ý tưởng sáng tạo trong MV #Thể loại âm nhạc của Urban Zakapa #Kế hoạch tour diễn toàn quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục