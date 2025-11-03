Suzy và Lee Do Hyun 'song kiếm hợp bích' trong MV 'STAY'

SVO - Urban Zakapa đã tổ chức một buổi nghe thử để chào mừng việc phát hành mini album mới 'STAY', cũng như tiết lộ câu chuyện hậu trường về việc tuyển chọn Suzy và Lee Do Hyun.

Giới thiệu ca khúc chủ đề, Jo Hyun Ah chia sẻ: "Đây là một bài hát gợi nhớ rất nhiều về những ngày đầu của chúng tôi với tư cách là Urban Zakapa". Cô cũng chia sẻ câu chuyện đằng sau MV, với sự tham gia của hai diễn viên Suzy và Lee Do Hyun: "Chúng tôi muốn MV để lại ấn tượng sâu sắc, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ chọn được hai diễn viên có thể truyền tải được cảm xúc đó. Suzy là một trong những người bạn thân nhất của tôi, và cô ấy đã vui vẻ đồng ý tham gia mà không cần thù lao. Lee Do Hyun cũng tham gia mà không cần thù lao. Tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên rất quyến rũ, và điều đó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm anh ấy xuất ngũ. Thật vinh dự khi được làm việc với cả hai. Tôi đã tưởng tượng họ sẽ trông tuyệt vời như thế nào khi ở bên nhau trên màn ảnh, và kết quả thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi. Tôi nghĩ mình có năng khiếu trong việc tạo nên sự ăn ý về mặt hình ảnh".

Kwon Soon Il tiết lộ thêm: "Lúc đó, Hyun Ah đang liên lạc với Suzy về vai diễn này. Thực ra, tôi đã viết STAY khi hình dung ra vẻ đẹp trữ tình của Suzy. Tôi nghĩ đây là bài hát được chỉnh sửa giai điệu nhiều nhất trong lịch sử của chúng tôi. MV có hình ảnh vô cùng ấn tượng, chắc chắn là một MV đáng xem".

Mini album mới STAY của Urban Zakapa kết hợp nhiều thể loại pop, R&B, ballad và rock hiện đại thành một câu chuyện mạch lạc. Sau khi album được phát hành lúc 6h chiều theo giờ Hàn Quốc ngày 3/11, Urban Zakapa sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc của họ, bắt đầu tại Gwangju vào ngày 22/11, tiếp theo là Seoul (29 - 30/11), Busan (6/12) và Seongnam (13/12).