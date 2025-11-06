Cha Eun Woo lần đầu đóng chính phim điện ảnh, Ariana Grande thăng hạng nhan sắc trong 'Wicked: Phần 2'

SVO - Cuối năm, hàng loạt 'bom tấn' quốc tế liên tục đổ bộ rạp chiếu Việt, cho thấy sự sôi động của phòng vé. Liệu bộ phim nào sẽ gặt hái doanh thu ấn tượng giữa 'một rừng' tác phẩm?

Thần tượng đẹp trai bậc nhất xứ Hàn Cha Eun Woo đóng phim điện ảnh

Đoạn trailer của Anh trai say xe giới thiệu đến khán giả lai lịch của bộ tứ nam chính trong phim. Tae Jung là “mọt sách” chính hiệu, “cây hài” Do Jin, “khứa ngộ lạ” Geum Bok với biệt tài ngủ khi mắt vẫn mở, và cuối cùng là “anh đẹp trai” Yeon Min khiến phái nữ phát cuồng. Đã thân thiết với nhau từ 6 tuổi, nay bộ tứ nhận thông tin sốc: Yeon Min sắp định cư nước ngoài.

Để chia tay người bạn nối khố, cả nhóm quyết định có chuyến du lịch quốc tế đầu tiên tại Thái Lan. Tưởng chừng đây sẽ là cuộc đi chơi đáng nhớ, nào ngờ bộ tứ Anh trai say xe lại có thêm thành viên thứ 5, cô gái Ok Sim dễ thương nhưng "lầy lội" không kém. Sự xuất hiện của Ok Sim liệu sẽ mang đến những tình huống “trời ơi đất hỡi” nào cho nhóm bạn?

Phim đánh dấu màn tái hợp giữa đạo diễn Nam Dae Joong và Kang Ha Neul, cùng "dàn sao" đình đám gồm: Kim Young Kwang, Kan Young Suk và Cha Eun Woo. Ngoài ra, vai cô gái Ok Sim do Han Seon Hwa - cựu thành viên nhóm Secret đảm nhận.

Phim còn đánh dấu lần đầu tiên Cha Eun Woo thủ vai nam chính điện ảnh sau nhiều năm diễn xuất truyền hình. Không còn là "nam thần học đường" lãng mạn, Cha Eun Woo giờ đây thể hiện hình tượng "siêu lầy lội", mang đến cho fan Việt thước phim độc đáo trong sự nghiệp.

Ngoài ra, Anh trai say xe còn là món quà thú vị, đầy ắp tinh thần giải trí dành cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây sẽ là dịp để các nhóm bạn cùng nhau khắc ghi kỷ niệm, thưởng thức câu chuyện tình bạn vừa hài hước, vừa ý nghĩa đến từ xứ kim chi.

Xứ sở phù thủy Oz có gì mới mẻ để thu hút khán giả?

Trong tháng Mười Một này, khán giả Việt Nam sẽ được trở lại xứ sở phù thủy Oz trong Wicked: Phần 2. Bộ phim vừa lập kỷ lục mới: Trở thành tác phẩm có doanh thu bán vé sớm trong ngày đầu tiên cao nhất năm 2025 trên nền tảng Fandango (Mỹ), vượt qua hàng loạt "bom tấn" cùng năm.

Không dừng lại ở đó, phim còn góp mặt trong top 10 phim có doanh thu mở bán ngày đầu cao nhất mọi thời đại trên nền tảng này, sánh vai cùng những huyền thoại phòng vé như Star wars, Avengers: Endgame hay Spider-man: No way home.

Phim được chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The wonderful wizard of Oz. Trước thềm ra mắt phần phim mới, nhà thiết kế Paul Tazewell tiết lộ rằng, tạo hình của Glinda là sự hòa quyện giữa Dior và Marie Antoinette. Glinda xuất thân là “bánh bèo” tiểu thư quen thuộc với thời trang cao cấp, do đó trang phục của cô thường là những phom dáng nhẹ nhàng, bồng bềnh, được tạo từ các chất liệu cao cấp.

Trong phần phim thứ hai, không chỉ trang phục mà cả diện mạo của Glinda cũng thay đổi rõ rệt, khi cô trở nên trưởng thành hơn. Kiểu tóc mềm mại và đối xứng lấy cảm hứng từ nữ minh tinh Grace Kelly vẫn được giữ nguyên, nhưng màu sắc giờ được chuyển sang tông lạnh hơn, nhằm thể hiện sự điềm tĩnh và tự chủ của Glinda trong phần phim này.

Trái ngược với Glinda, thiết kế trang phục của Elphaba luôn mang nặng dấu ấn của thiên nhiên và sự mộc mạc. Paul Tazewell nhấn mạnh, tông xanh lá đặc trưng của Elphaba không chỉ là một màu sắc, đó là nguồn ma thuật, cảm hứng và sáng tạo hiện hữu khắp nơi.

Ông và Cynthia Erivo (nữ diễn viên thủ vai Elphaba) đã tìm kiếm vẻ đẹp trong tự nhiên để xây dựng phong cách cho nhân vật này, những chi tiết được lấy cảm hứng từ nấm, vỏ cây, cành lá và những đường cong hữu cơ đều được lồng ghép vào các thiết kế.

Phần hai sẽ chứng kiến việc Elphaba đứng lên tự nắm lấy số phận của chính mình, dù cho cái giá phải trả là việc cô bị coi là kẻ xấu, phải đối đầu với người bạn duy nhất. Do đó, trang phục của nhân vật được thay đổi để khám phá sự phát triển này.

Với tất cả những thay đổi tinh tế từ mái tóc, lớp trang điểm, đến phục trang rực rỡ, Wicked: Phần 2 hứa hẹn mang đến một màn trình diễn thời trang kỳ ảo trên màn ảnh rộng của Elphaba và Glinda.

Phim tâm lý - giật gân Hàn Quốc nhận hàng loạt lời khen

Không bông tuyết nào trong sạch có tên tiếng Anh là The woman in the white car. Phim đoạt giải "Phim quốc tế hay nhất" tại Liên hoan phim San Diego 2023 vừa hé lộ đoạn trailer mới, với hàng loạt tình tiết gay cấn, cho thấy những lời nói dối đan xen đang dần xoay chuyển cục diện câu chuyện.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là Do Kyung (do Jung Ryeo-won thủ vai), vốn là một nhà văn có sách bán chạy, nổi tiếng với khả năng khắc họa tâm lý nhân vật sâu sắc. Thế nhưng, phía sau những trang sách hào nhoáng là một người phụ nữ cô độc và đầy bất ổn, mang trong mình những vết thương tâm lý nặng nề.

Câu chuyện mở ra, khi Do Kyung xuất hiện tại bệnh viện Seolwon cùng người chị gái đang hấp hối với cơ thể đầy máu. Sau cú sốc kinh hoàng, cô gần như không thể đưa ra lời khai chính xác trong vai trò nhân chứng, chỉ một mực từ chối điều trị để ở lại bên chị gái.

Cảnh sát Hyun-joo (Lee Jung-eun thủ vai) được cử đến điều tra hiện trường. Vốn là người làm việc máy móc, Hyun-joo lần đầu tiên bị thôi thúc bởi lòng trắc ẩn dành cho Do Kyung - người phụ nữ mang trong mình nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng khó lý giải.

Phim là một tác phẩm tâm lý giật gân được kể bằng kết cấu bồi đắp, sử dụng lớp sau gỡ rối cho lớp trước, nhằm thúc đẩy bản năng tâm lý khám phá của khán giả. Trước khi được công chiếu rộng rãi tại sân nhà Hàn Quốc, bộ phim cũng nhận về hàng loạt lời khen ấn tượng từ giới phê bình quốc tế.

Tại Hàn Quốc, Không bông tuyết nào trong sạch cũng nhận về “cơn mưa lời khen” cho tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Christine Ko, đồng thời khẳng định đẳng cấp diễn xuất của Jung Ryeo-won và Lee Jung-eun.

Với nhịp phim căng thẳng, hàng loạt “twist chồng twist” khó lường và hành trình truy tìm sự thật kéo dài suốt 108 phút, phim hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, nơi kịch bản thông minh và đầy toan tính liên tục thử thách phán đoán của người xem.