11 cung bậc cảm xúc mà bạn không thể bỏ qua trong 11 bộ phim Hàn tháng Mười Một (Kỳ 1)

SVO - Từ mùa thứ ba của 'Taxi Driver' đến một bộ phim truyền hình thời Joseon, hay 'Nice to Not Meet You' với Lee Jung Jae của 'Squid Game', tháng Mười Một chào đón bạn bằng 11 bộ phim tổng hợp đa dạng tất cả các thể loại được coi là 'làm mưa làm gió' trong năm 2025.
Sau tháng Mười yên ắng, lịch chiếu phim truyền hình Hàn Quốc đã trở lại đúng hướng vào tháng Mười Một, với sự kết hợp của nhiều dự án mới, ra mắt khi thời tiết mát mẻ, chớm lạnh, thúc đẩy chúng ta ngả lưng trên ghế sofa thoải mái tận hưởng.
Last Summer: Câu chuyện tình lãng mạn của mùa Đông mang hương vị 'chữa lành' của mùa Hè
Lee Jae Wook (Alchemy of Stars) đảm nhận hai vai trong bộ phim hài lãng mạn Last Summer, đóng cặp cùng Choi Sung Eun (The Sound of Magic). Lee vào vai hai anh em sinh đôi Do Ha và Do Young, sống xa nhau kể từ khi cha mẹ ly hôn. Em trai Baek Do Ha sống ở Hoa Kỳ, còn anh trai Baek Do Yeong sống ở Hàn Quốc. Baek Do Ha đến Hàn Quốc, ở trong một căn nhà song lập với cha và anh trai mỗi mùa Hè trong 21 ngày, và dần trở nên thân thiết hơn với người hàng xóm Song Ha Gyeong (Choi Sung Eun). Khi đã trưởng thành, Baek Do Ha là một kiến trúc sư tài năng, còn Song Ha Gyeong là một công chức kiến trúc. Vì một sự cố xảy ra 2 năm trước, Song Ha Gyeong và hai anh em sinh đôi phải đối mặt với những thay đổi không thể đảo ngược trong cuộc sống của họ.
Nice to Not Meet You: Thực lực bất chấp khoảng cách tuổi tác
'Ngôi sao' của Squid Game, Lee Jung Jae, trở lại trong một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc, đóng cùng Lim Ji Yeon (The Tale of Lady Ok). Lee vào vai nam diễn viên Lim Hyung Joon, người được yêu mến nhờ những vai diễn thám tử nhưng khao khát được xuất hiện trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Lim vào vai Wi Jung Sook, một phóng viên chính trị cứng rắn bị giáng chức xuống bộ phận giải trí sau một vụ bê bối. Sau một cuộc chạm trán ngượng ngùng, cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau.
The Manipulated: Trải nghiệm mạnh mẽ và nhập vai
Sau The Worst of Evil và Gangnam B-Side, Ji Chang Wook tiếp tục hợp tác với Disney+ cho một bộ phim giật gân mùa Thu khác, tái hiện vai diễn của anh trong Fabricated City trong phiên bản làm lại của phim truyền hình The Manipulated. Trong bộ phim hành động giật gân đầy kịch tính này, Ji Chang Wook vào vai Tae Joong, một người đàn ông bị buộc tội oan và bị tống giam. Khi biết rằng sự sụp đổ của mình là do Yo Han (Doh Kyung Soo của nhóm nhạc K-pop EXO thủ vai) dàn dựng, anh quyết tâm trả thù. (Disney+, ngày 5/11)
Dear X: Sự lột xác của Kim Yoo Jung
Ngôi sao của My Demon, Kim Yoo Jung sẽ vào vai Baek A Jin xảo quyệt, một cô gái trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Trong số những người cô ấy lợi dụng có bạn cùng lớp Yoon Joon Seo (Kim Young Dae của No Gain No Love) và Kim Jae O (Kim Do Hoon của Moving). Sau thỏa thuận gần đây giữa công ty giải trí Hàn Quốc CJ ENM và Warner Bros, Dear X sẽ là phim đầu tiên của TVing được phát sóng trên HBO Max Châu Á. Dear X đã ra mắt hai tập đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 và nhận được phản hồi tích cực. Các nhà phê bình khen ngợi chủ đề độc đáo, mạch cảm xúc chi tiết và kỹ thuật đạo diễn xuất sắc. Đạo diễn Lee Eung Bok bày tỏ sự tự tin: "Tôi tập trung vào yếu tố hồi hộp và nhập vai để tránh cho hành động của Baek Ah Jin trở nên cường điệu. Diễn xuất của Kim Yoo Jung sẽ gây ấn tượng mạnh với khán giả".
As You Stood By: Sự hồi hộp và cái kết không thể ngăn cản làm nên sự khác biệt
Bộ phim giật gân do nữ chính Jeon So Nee (Melo Movie) và Lee Yoo Mi (All of Us Are Dead) thủ vai những người phụ nữ có cuộc sống bị bạo lực gia đình giày vò. Eun Su (Jeon So Nee) làm việc bán hàng tại một cửa hàng bán lẻ hàng xa xỉ trong một trung tâm thương mại cao cấp. Cô mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc từ nhỏ. Bạn của cô, Hui Su (Lee You Mi), cũng mang gánh nặng tương tự. Cả hai đều bị ám ảnh bởi những vết sẹo quá khứ. Hui Su từng là một nhà văn thiếu nhi đầy triển vọng, nhưng sự nghiệp của cô đã đình trệ từ lâu. Giờ đây, cô bị mắc kẹt trong một cuộc sống đầy ác mộng do bị chồng bạo hành. Tuyệt vọng vì muốn thoát khỏi sự tàn nhẫn của chồng, Hui Su sống trong nỗi sợ hãi thường trực, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Một ngày nọ, Eun Su đến giới hạn chịu đựng và quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Cô đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình để cứu bạn mình bằng cách kết liễu mạng sống của Jin Pyo (Jang Seung Jo). Cùng nhau, hai người phụ nữ lập ra một kế hoạch giết chết anh ta. Khi kế hoạch của họ được triển khai, Jin So Baek (Lee Moo Saeng), CEO quyền lực của Công ty Jingang, nhận ra ý định của họ. Nhận thấy cơ hội, anh đề nghị hỗ trợ, trở thành một đồng minh vững chắc trong nhiệm vụ nguy hiểm của họ. Với sự hậu thuẫn của anh, hai người phụ nữ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, nhưng hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy, khi họ phải đối mặt với con đường chông gai phía trước.