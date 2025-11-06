11 cung bậc cảm xúc mà bạn không thể bỏ qua trong 11 bộ phim Hàn tháng Mười Một (Kỳ 1)

SVO - Từ mùa thứ ba của 'Taxi Driver' đến một bộ phim truyền hình thời Joseon, hay 'Nice to Not Meet You' với Lee Jung Jae của 'Squid Game', tháng Mười Một chào đón bạn bằng 11 bộ phim tổng hợp đa dạng tất cả các thể loại được coi là 'làm mưa làm gió' trong năm 2025.

Sau tháng Mười yên ắng, lịch chiếu phim truyền hình Hàn Quốc đã trở lại đúng hướng vào tháng Mười Một, với sự kết hợp của nhiều dự án mới, ra mắt khi thời tiết mát mẻ, chớm lạnh, thúc đẩy chúng ta ngả lưng trên ghế sofa thoải mái tận hưởng.

Last Summer: Câu chuyện tình lãng mạn của mùa Đông mang hương vị 'chữa lành' của mùa Hè

Lee Jae Wook (Alchemy of Stars) đảm nhận hai vai trong bộ phim hài lãng mạn Last Summer, đóng cặp cùng Choi Sung Eun (The Sound of Magic). Lee vào vai hai anh em sinh đôi Do Ha và Do Young, sống xa nhau kể từ khi cha mẹ ly hôn. Em trai Baek Do Ha sống ở Hoa Kỳ, còn anh trai Baek Do Yeong sống ở Hàn Quốc. Baek Do Ha đến Hàn Quốc, ở trong một căn nhà song lập với cha và anh trai mỗi mùa Hè trong 21 ngày, và dần trở nên thân thiết hơn với người hàng xóm Song Ha Gyeong (Choi Sung Eun). Khi đã trưởng thành, Baek Do Ha là một kiến ​​trúc sư tài năng, còn Song Ha Gyeong là một công chức kiến ​​trúc. Vì một sự cố xảy ra 2 năm trước, Song Ha Gyeong và hai anh em sinh đôi phải đối mặt với những thay đổi không thể đảo ngược trong cuộc sống của họ.

Phim được phát sóng vào ngày 1/1 ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc là 3%, cao nhất là 3,9%. Phản ứng hóa học giữa Do Ha và Ha Gyeong, xen kẽ giữa những cuộc cãi vã và rung động trái tim, là yếu tố then chốt tạo nên tính giải trí của bộ phim.

Với vai diễn kiến ​​trúc sư tài năng Baek Do Ha, Lee Jae Wook đã thể hiện hoàn hảo sự tự tin, chuyên nghiệp và nội tâm phức tạp của mình, làm phong phú thêm cho bộ phim. Đặc biệt, sự kịch tính của bộ phim càng được tăng cường bởi sự chuyển đổi khéo léo giữa hai nhân vật Do Ha và Do Young, đánh dấu lần đầu tiên Lee Jae Wook vào vai này kể từ khi ra mắt, và cả hai đều không ưa người bạn thời thơ ấu Ha Gyeon. Những nỗ lực của Baek Do Ha để vượt qua quá khứ và hàn gắn lại các mối quan hệ phức tạp của mình đan xen với thân phận bí ẩn của Baek Do Young, càng làm tăng thêm sự mong đợi cho những diễn biến trong tương lai.

Nice to Not Meet You: Thực lực bất chấp khoảng cách tuổi tác

'Ngôi sao' của Squid Game, Lee Jung Jae, trở lại trong một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc, đóng cùng Lim Ji Yeon (The Tale of Lady Ok). Lee vào vai nam diễn viên Lim Hyung Joon, người được yêu mến nhờ những vai diễn thám tử nhưng khao khát được xuất hiện trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Lim vào vai Wi Jung Sook, một phóng viên chính trị cứng rắn bị giáng chức xuống bộ phận giải trí sau một vụ bê bối. Sau một cuộc chạm trán ngượng ngùng, cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau.

Được phát sóng thứ Hai-Thứ Ba trên đài tvN, trong tập 2 phát sóng ngày 4/1, Lim Ji Yeon đã chinh phục khán giả bằng mối liên kết tình cảm mãnh liệt với đối thủ truyền kiếp, nam diễn viên Lee Jung Jae. Tập 2 đạt mức rating trung bình toàn quốc là 4,8%, cao nhất là 5,6%, đứng đầu trong khung giờ phát sóng. Vượt xa những lời chỉ trích về chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên, 'Nice to Not Meet You' bất ngờ tạo cú hit rating, dẫn đầu về tỷ suất người xem trong khung giờ phát sóng, ngay từ khi phát.

The Manipulated: Trải nghiệm mạnh mẽ và nhập vai

Sau The Worst of Evil và Gangnam B-Side, Ji Chang Wook tiếp tục hợp tác với Disney+ cho một bộ phim giật gân mùa Thu khác, tái hiện vai diễn của anh trong Fabricated City trong phiên bản làm lại của phim truyền hình The Manipulated. Trong bộ phim hành động giật gân đầy kịch tính này, Ji Chang Wook vào vai Tae Joong, một người đàn ông bị buộc tội oan và bị tống giam. Khi biết rằng sự sụp đổ của mình là do Yo Han (Doh Kyung Soo của nhóm nhạc K-pop EXO thủ vai) dàn dựng, anh quyết tâm trả thù. (Disney+, ngày 5/11)

Bộ phim truyền hình gốc của Disney+ sẽ ra mắt 4 tập vào ngày 5/11, sau đó, mỗi tuần sẽ có hai tập được phát, tổng cộng 12 tập, hé lộ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ji Chang Wook và Do Kyung Soo. Bộ phim hứa hẹn một trải nghiệm mạnh mẽ và nhập vai, kết hợp diễn xuất đầy cảm xúc của Ji Chang Wook, màn hóa thân thành phản diện đầu tiên của Do Kyung Soo, và sự kết hợp ăn ý của các diễn viên Kim Jong Soo, Lee Kwang Soo và Jo Yoon Soo cùng kỹ năng viết kịch bản mạnh mẽ của Oh Sang Ho, biên kịch của loạt phim "Taxi Driver".

Ji Chang Wook hiện cũng sẽ xuất hiện trên chương trình "My Favorite Camping" của YouTube vào lúc 6h tối nay, theo giờ Hàn Quốc (5/11)

Dear X: Sự lột xác của Kim Yoo Jung

Ngôi sao của My Demon, Kim Yoo Jung sẽ vào vai Baek A Jin xảo quyệt, một cô gái trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Trong số những người cô ấy lợi dụng có bạn cùng lớp Yoon Joon Seo (Kim Young Dae của No Gain No Love) và Kim Jae O (Kim Do Hoon của Moving). Sau thỏa thuận gần đây giữa công ty giải trí Hàn Quốc CJ ENM và Warner Bros, Dear X sẽ là phim đầu tiên của TVing được phát sóng trên HBO Max Châu Á. Dear X đã ra mắt hai tập đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 và nhận được phản hồi tích cực. Các nhà phê bình khen ngợi chủ đề độc đáo, mạch cảm xúc chi tiết và kỹ thuật đạo diễn xuất sắc. Đạo diễn Lee Eung Bok bày tỏ sự tự tin: "Tôi tập trung vào yếu tố hồi hộp và nhập vai để tránh cho hành động của Baek Ah Jin trở nên cường điệu. Diễn xuất của Kim Yoo Jung sẽ gây ấn tượng mạnh với khán giả".

"Dear X" của tvING sẽ lên sóng lúc 6 giờ tối giờ Hàn Quốc vào ngày 6/11. Phim kể về câu chuyện của Baek Ah Jin (do Kim Yoo Jung thủ vai), một người phụ nữ đeo mặt nạ để thoát khỏi địa ngục và vươn lên đến tầng cao nhất, cùng những người mà cô đã giẫm đạp. Phim khắc họa sự sụp đổ của Baek Ah Jin, bản chất tàn nhẫn ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp, và tình yêu của Yoon Jun Seo (do Kim Young Dae thủ vai), người đã chọn địa ngục để bảo vệ cô. "Dear X" dựa trên một webtoon nổi tiếng toàn cầu cùng tên của tác giả Ban Ji Un trên Naver . Được đạo diễn bởi Lee Eung Bok và Park So Hyun, những người trước đây đã đạo diễn "Sweet Home", "Goblin" và "Mr. Sunshine", bộ phim được đồng sáng tác bởi Choi Ja Won và tác giả gốc. Đạo diễn Lee Eung Bok chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đạo diễn một bộ phim truyền hình với nhân vật chính là phản diện. Tuy cảm giác bị Baek Ah Jin lợi dụng khá nhẹ nhàng, nhưng bạn sẽ chỉ cảm nhận được khía cạnh thú vị hơn nếu xem phim mà không tiết lộ nội dung".

Kim Yoo Jung đã hé lộ sự lột xác hoàn toàn vào vai Baek Ah Jin, một người phụ nữ đeo mặt nạ để sinh tồn. Cô chia sẻ: "Dự án này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, bởi tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho nó. Tôi rất háo hức được thể hiện một khía cạnh mới của bản thân, khác biệt với những gì tôi từng thấy trước đây". Kim Young Dae vào vai Yoon Jun Seo, một người đàn ông tin rằng sự cứu rỗi đến từ tình yêu. Anh nói thêm: "Đây là một dự án với những cung bậc cảm xúc đa dạng giữa các nhân vật. Hãy cùng theo dõi sự thay đổi của họ, xoay quanh Baek Ah Jin".

As You Stood By: Sự hồi hộp và cái kết không thể ngăn cản làm nên sự khác biệt

Bộ phim giật gân do nữ chính Jeon So Nee (Melo Movie) và Lee Yoo Mi (All of Us Are Dead) thủ vai những người phụ nữ có cuộc sống bị bạo lực gia đình giày vò. Eun Su (Jeon So Nee) làm việc bán hàng tại một cửa hàng bán lẻ hàng xa xỉ trong một trung tâm thương mại cao cấp. Cô mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc từ nhỏ. Bạn của cô, Hui Su (Lee You Mi), cũng mang gánh nặng tương tự. Cả hai đều bị ám ảnh bởi những vết sẹo quá khứ. Hui Su từng là một nhà văn thiếu nhi đầy triển vọng, nhưng sự nghiệp của cô đã đình trệ từ lâu. Giờ đây, cô bị mắc kẹt trong một cuộc sống đầy ác mộng do bị chồng bạo hành. Tuyệt vọng vì muốn thoát khỏi sự tàn nhẫn của chồng, Hui Su sống trong nỗi sợ hãi thường trực, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Một ngày nọ, Eun Su đến giới hạn chịu đựng và quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Cô đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình để cứu bạn mình bằng cách kết liễu mạng sống của Jin Pyo (Jang Seung Jo). Cùng nhau, hai người phụ nữ lập ra một kế hoạch giết chết anh ta. Khi kế hoạch của họ được triển khai, Jin So Baek (Lee Moo Saeng), CEO quyền lực của Công ty Jingang, nhận ra ý định của họ. Nhận thấy cơ hội, anh đề nghị hỗ trợ, trở thành một đồng minh vững chắc trong nhiệm vụ nguy hiểm của họ. Với sự hậu thuẫn của anh, hai người phụ nữ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, nhưng hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy, khi họ phải đối mặt với con đường chông gai phía trước.

Dựa trên một tiểu thuyết Nhật Bản Naomi and Kanako, bộ phim truyền hình gốc Netflix sẽ ra mắt vào ngày 7/11. Đạo diễn Lee Jung Rim chia sẻ: "Khi đọc tiểu thuyết gốc, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự pha trộn giữa tức giận và buồn bã trước cuộc sống của hai người phụ nữ. Đó là một tác phẩm vô cùng mạnh mẽ, và tôi biết mình phải làm cho nó trở thành một câu chuyện tuyệt vời". Nhà sản xuất Lee Jung Rim, người đã nắm bắt tâm lý nhân vật một cách xuất sắc trong các bộ phim "VIP" và "Ghost" của đài SBS, hứa hẹn sẽ khắc họa tỉ mỉ những biến động của các nhân vật trong những tình huống ngặt nghèo, tối đa hóa sự nhập vai: "Tôi nghĩ cái kết hấp dẫn và cảm giác bất an, lo lắng khiến bạn phải theo dõi là điểm độc đáo trong tác phẩm của chúng tôi. Tôi nghĩ, sự độc đáo của thể loại này được thể hiện qua những tình huống mà Eun Su và Hee Su phải đối mặt, cũng như những lựa chọn và quyết định độc đáo mà họ đưa ra".