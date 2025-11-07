Á vương Vũ Linh và đạo diễn Hải Triều ngồi 'ghế nóng' chấm thi nhan sắc, mong các sinh viên lan tỏa tinh thần yêu nước

Á vương Vũ Linh gần đây đắt show từ trình diễn thời trang đến làm giám khảo. Góp mặt tại vòng casting cuộc thi này, anh cho biết, tiêu chí để chọn tân Hoa hậu ngoài việc có ngoại hình thì cần các thí sinh có thêm kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ.

Á vương Vũ Linh tin rằng, các yếu tố đó sẽ giúp tân Hoa hậu lan tỏa được thông điệp về tình yêu Tổ quốc đến với tất cả các bạn trẻ. Anh nói: "Rất vui và vinh dự khi Linh được đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò thành viên Ban giám khảo, lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất bước tiếp vào vòng bán kết. Hành trình tìm kiếm những cô gái tài năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái vẫn còn tiếp diễn".

Chia sẻ về vai trò mới, đạo diễn Hải Triều cho biết, ở vị trí "ghế nóng" là cơ hội để anh một lần nữa được kết nối, giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong hành trình chinh phục chiếc vương miện. Khi được hỏi về tiêu chí tiếng Anh khi chấm thi một "đấu trường nhan sắc" dành cho sinh viên, Hải Triều cho rằng, ngoại ngữ là yếu tố cần thiết, đặc biệt là trong thời hội nhập.

Anh nói thêm: “Không chỉ dừng lại ở việc chiến thắng cuộc thi này, mà còn có thể góp mặt trong những buổi workshop hay tham gia các "đấu trường nhan sắc" khác. Đây là một lợi thế đối với các bạn. Còn với những bạn chưa tốt về ngoại ngữ, có thể trau dồi thêm. Hãy xác định tiêu chí của Ban giám khảo, Ban tổ chức, đây là yếu tố giúp các bạn tiến gần hơn với ngôi vị Hoa hậu”.

Chủ tịch Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam Thu Trang bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi sẽ có những tiêu chí lựa chọn thí sinh từ đầu vào đến quy trình đào tạo và có những hoạt động phía sau để các bạn phát triển. Tôi rất yêu hòa bình nên mong muốn rằng, sinh viên Việt Nam sẽ cùng truyền cảm hứng để viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đạo diễn Hải Triều chia sẻ: “Việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giúp tôi hiểu về tâm lý của các bạn sinh viên. Từ đó, tôi có cách để tiếp thêm năng lượng hay giúp các bạn khai phá bản thân nhiều hơn khi đến với sân chơi này. Bên cạnh đó, tôi muốn truyền đạt những kỹ năng mình có được để các bạn có thể hoàn thiện qua từng vòng thi. Chiếc vương miện chỉ có một, nhưng tôi tin, hành trình trưởng thành là điều mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ có được".

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Tây, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức casting tại TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài những thí sinh giành được vé vàng bước thẳng vào vòng bán kết, kết quả vòng casting sẽ được công bố trên fanpage cuộc thi và thông báo trực tiếp cho thí sinh.