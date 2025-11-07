Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Á vương Vũ Linh và đạo diễn Hải Triều ngồi 'ghế nóng' chấm thi nhan sắc, mong các sinh viên lan tỏa tinh thần yêu nước

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cùng ngồi 'ghế nóng' vòng casting khu vực miền Tây của cuộc thi 'Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025', Á vương Vũ Linh và đạo diễn Hải Triều lên tiếng chia sẻ trước nghi ngờ năng lực chấm thi.

Á vương Vũ Linh gần đây đắt show từ trình diễn thời trang đến làm giám khảo. Góp mặt tại vòng casting cuộc thi này, anh cho biết, tiêu chí để chọn tân Hoa hậu ngoài việc có ngoại hình thì cần các thí sinh có thêm kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ.

574373156-2625553277809997-5043842997047443219-n.jpg

Á vương Vũ Linh tin rằng, các yếu tố đó sẽ giúp tân Hoa hậu lan tỏa được thông điệp về tình yêu Tổ quốc đến với tất cả các bạn trẻ. Anh nói: "Rất vui và vinh dự khi Linh được đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò thành viên Ban giám khảo, lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất bước tiếp vào vòng bán kết. Hành trình tìm kiếm những cô gái tài năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái vẫn còn tiếp diễn".

577560543-2625553267809998-1976550288860036465-n.jpg

Chia sẻ về vai trò mới, đạo diễn Hải Triều cho biết, ở vị trí "ghế nóng" là cơ hội để anh một lần nữa được kết nối, giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong hành trình chinh phục chiếc vương miện. Khi được hỏi về tiêu chí tiếng Anh khi chấm thi một "đấu trường nhan sắc" dành cho sinh viên, Hải Triều cho rằng, ngoại ngữ là yếu tố cần thiết, đặc biệt là trong thời hội nhập.

1.jpg

Anh nói thêm: “Không chỉ dừng lại ở việc chiến thắng cuộc thi này, mà còn có thể góp mặt trong những buổi workshop hay tham gia các "đấu trường nhan sắc" khác. Đây là một lợi thế đối với các bạn. Còn với những bạn chưa tốt về ngoại ngữ, có thể trau dồi thêm. Hãy xác định tiêu chí của Ban giám khảo, Ban tổ chức, đây là yếu tố giúp các bạn tiến gần hơn với ngôi vị Hoa hậu”.

thanh-vien-ban-giam-khao-vong-casting.jpg

Chủ tịch Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam Thu Trang bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi sẽ có những tiêu chí lựa chọn thí sinh từ đầu vào đến quy trình đào tạo và có những hoạt động phía sau để các bạn phát triển. Tôi rất yêu hòa bình nên mong muốn rằng, sinh viên Việt Nam sẽ cùng truyền cảm hứng để viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

ban-giam-khao-cuoc-thii.jpg

Đạo diễn Hải Triều chia sẻ: “Việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giúp tôi hiểu về tâm lý của các bạn sinh viên. Từ đó, tôi có cách để tiếp thêm năng lượng hay giúp các bạn khai phá bản thân nhiều hơn khi đến với sân chơi này. Bên cạnh đó, tôi muốn truyền đạt những kỹ năng mình có được để các bạn có thể hoàn thiện qua từng vòng thi. Chiếc vương miện chỉ có một, nhưng tôi tin, hành trình trưởng thành là điều mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ có được".

4.jpg

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Tây, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức casting tại TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài những thí sinh giành được vé vàng bước thẳng vào vòng bán kết, kết quả vòng casting sẽ được công bố trên fanpage cuộc thi và thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Văn Sơn
#Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 #Á vương Vũ Linh #đạo diễn Hải Triều #Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam #ngồi ghế nóng #Hoa hậu #sinh viên Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục