Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sự trở lại 'vũ bão' của Tân binh tiềm năng giàu khát vọng nhất K-pop

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - AHOF phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày, với 'The Passage'.

AHOF một lần nữa khẳng định vị thế 'Tân binh khủng long' với lần trở lại đầu tiên sau 4 tháng, vào ngày 4/11, cùng mini album The Passage và ca khúc chủ đề Pinocchio.

316044-419417-1518.jpg

Theo Hanteo Chart, tính đến hết ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc), The Passage đã bán được tổng cộng 368.965 bản. Chỉ trong vòng 4 ngày, kể từ khi phát hành, mini album này đã phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên trước đó của AHOF là 360.985 bản, do mini album đầu tay WHO WE ARE thiết lập vào đầu năm nay. Vẫn còn một tuần nữa, chúng ta hãy cùng chờ xem kỷ lục của AHOF sẽ còn tăng cao đến mức nào vào cuối ngày 10/11. Ca khúc chủ đề Pinocchio đã thành công chiếm lĩnh vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng Bugs real-timeMelon HOT100 ở vị trí 79, ngay khi phát hành. Hơn nữa, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 13 quốc gia, bao gồm Philippines và Singapore, chứng minh mức độ phổ biến toàn cầu của nó.

ahof.jpg
AHOF (Steven, Seo Jung-woo, Cha Woong-ki, Zhang Shuaibo, Park Han, JL, Park Joo-won, Zhu En và Daisuke) đã xuất hiện trên chương trình "Inkigayo" của đài SBS vào chiều ngày 9/11 (giờ Hàn Quốc) và biểu diễn sân khấu trở lại cho "Pinocchio", ca khúc chủ đề nằm trong mini-album thứ hai của nhóm, "The Passage". Đặc biệt, vũ đạo mạnh mẽ nhưng tinh tế đã mang đến trải nghiệm đầy phấn khích cho khán giả. Các thành viên đã thể hiện một cách nhuần nhuyễn đội hình đa thành viên và màn trình diễn luôn thay đổi, thể hiện tinh thần đồng đội được nâng cao. Ca khúc chủ đề, "Pinocchio" được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học thiếu nhi "Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio", thể hiện những cảm xúc độc đáo của chín thành viên khi họ bày tỏ mong muốn được thành thật với "bạn" ngay cả giữa những ý thích, lo lắng và bất ổn của thời đại.
Tuệ Nghi
#Kpop AHOF phá vỡ kỷ lục doanh số #Ra mắt mini album The Passage #Thành công của ca khúc Pinocchio #Phổ biến toàn cầu của AHOF #Biểu diễn tại Inkigayo

Xem thêm

Cùng chuyên mục