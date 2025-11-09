Sự trở lại 'vũ bão' của Tân binh tiềm năng giàu khát vọng nhất K-pop

AHOF một lần nữa khẳng định vị thế 'Tân binh khủng long' với lần trở lại đầu tiên sau 4 tháng, vào ngày 4/11, cùng mini album The Passage và ca khúc chủ đề Pinocchio.

Theo Hanteo Chart, tính đến hết ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc), The Passage đã bán được tổng cộng 368.965 bản. Chỉ trong vòng 4 ngày, kể từ khi phát hành, mini album này đã phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên trước đó của AHOF là 360.985 bản, do mini album đầu tay WHO WE ARE thiết lập vào đầu năm nay. Vẫn còn một tuần nữa, chúng ta hãy cùng chờ xem kỷ lục của AHOF sẽ còn tăng cao đến mức nào vào cuối ngày 10/11. Ca khúc chủ đề Pinocchio đã thành công chiếm lĩnh vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng Bugs real-time và Melon HOT100 ở vị trí 79, ngay khi phát hành. Hơn nữa, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 13 quốc gia, bao gồm Philippines và Singapore, chứng minh mức độ phổ biến toàn cầu của nó.