Chi Pu ngỡ ngàng trước 'âm mưu' của Nguyễn Tùng Dương, còn Hương Giang bị đàn em 'gài kèo'

SVO - Số phát sóng kết thúc chặng hành trình tại tỉnh Tây Ninh của 'Hàng xóm mới' đã mang đến cho dàn nghệ sĩ nhiều trải nghiệm thật sự thú vị cùng những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong tập mới lên sóng, Ninh Anh Bùi đã công khai hoàn thành thử thách khi lừa được câu nói "viral" của đàn chị Hương Giang: "Ôi thôi chết”. Song song đó, Nguyễn Tùng Dương có nhiệm vụ sơn móng chân cho Chi Pu.

1000038093.jpg

Về phía Hương Giang, cô cũng tiết lộ nhiệm vụ của mình đơn giản là bỏ thanh long vào vali Tuấn Ngọc. Song cô “ăn năn” và chọn lấy ra vì sự ga lăng của đàn em. An Trương lại cho biết không thể hoàn thành được nhiệm vụ với đề bài giấu cây son vào túi quần của Ninh Anh Bùi.

1000038094.jpg

Chi Pu lại hoàn thành xuất sắc thử thách khi selfie cùng Khuyến Dương. Trong khi đó, "chị Phiến" lại từ bỏ nhiệm vụ khi biết được mình không thể vẽ lên ốp lưng điện thoại yêu thích của An Trương. Tuấn Ngọc “chốt sổ” cả nhà về việc xin chữ ký thành viên dàn cast nhờ vào chiến lược nhờ vả nhà dì tư hàng xóm.

1000038090.jpg

Sau đó, các thành viên đến với nhiệm vụ kế tiếp trong trò chơi vận động mạnh đòi hỏi sự khéo léo và kết hợp ăn ý. So với thể lực đều nhau như đội “ăn sung mặc sướng”, đội “bướm đêm” lại gặp nhiều khó khăn bởi sự chênh lệch ngoại hình. Trong khi các thử thách về trí lực thì có phần ngược lại.

1000038089.jpg

Sau phần thử thách, các hàng xóm mới có thời gian nấu nướng và nghỉ trưa với nhiệm vụ đi chợ dành cho chị em Chi Pu - Tuấn Ngọc. Ở một “vũ trụ” khác, biển bình chọn ai là hàng xóm mới bạn yêu thích nhất được đặt giữa chợ trong khi dàn cast vẫn đang mải mê với các hoạt động cá nhân ở nhà chung.

1000038088.jpg

Các thành viên Ninh Anh Bùi, Tuấn Ngọc, Hương Giang và Chi Pu nhận nhiệm vụ nướng cá ngoài đồng. Trong khi, các thành viên còn lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để đón khách. Tại buổi gặp này, các hàng xóm đã có những phút giây trò chuyện thân mật cùng những chia sẻ đặc biệt xoay quanh cuộc sống.

1000038096.jpg

Khoảnh khắc ấm áp này cũng chính thức khép lại hành trình đầy ý nghĩa tại tỉnh Tây Ninh để mở ra những hoạt động thú vị tiếp theo cho dàn cast tại các tỉnh, thành khác. Trong số phát sóng này, chương trình còn ghi điểm khi gửi tặng món quà ý nghĩa thay lời cảm ơn dành cho các hàng xóm, cũng như hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xóm.

1000038084.jpg

Khi bữa tiệc chưa kết thúc, các thành viên "bàng hoàng" nhận được thông tin về hình phạt với hai thành viên được chọn ngẫu nhiên phải hóa trang ra điểm công cộng để quay clip quảng bá chương trình.

1000038083.jpg

Và kết quả chung cuộc, Nguyễn Tùng Dương và An Trương là hai thành viên phải thực hiện thử thách độc lạ lần này.

Văn Sơn
#Ninh Anh Bùi #Tuấn Ngọc #Hương Giang #Chi Pu #Chị Phiến #Hàng xóm mới #Hàng Xóm Mới - Hello Neighbors

