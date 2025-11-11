Park Seo Joon và Won Ji An 'tình tứ' khiến cư dân mạng 'phát hờn'

Surely Tomorrow là một bộ phim hài lãng mạn về những người yêu cũ Lee Gyeong Do (Park Seo Joon) và Seo Ji Woo (Won Ji An) cuốn hút bởi nhau trong suốt cuộc đời. Họ yêu nhau lần đầu năm 20 tuổi nhưng rồi lại chia tay. Họ tái hợp vào năm 28 tuổi và cho nhau một cơ hội, nhưng rồi lại lần nữa đường ai nấy đi. Nhiều năm sau, số phận bất ngờ đưa họ đến với nhau, Gyeong Do, giờ là một nhà báo đang đưa tin về một vụ bê bối chấn động, và Ji U, vợ của người đàn ông trung tâm của vụ việc. Giữa bối cảnh bị công chúng soi mói và những câu chuyện đời tư, câu chuyện của họ mở ra một chương thứ ba đầy bất ngờ.

Tấm poster hé lộ hình ảnh hai nhân vật trong thời gian họ là mối tình đầu của nhau. Seo Ji Woo thể hiện vẻ mặt ngây thơ khi cô cưỡi trên lưng Lee Gyeong Do. Sự gần gũi vô tư của cô kết hợp hoàn hảo với ánh mắt ấm áp của Lee Gyeong Do khi anh đáp lại cô một cách nhẹ nhàng.

Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Lee Gyeong Do và Seo Ji Woo cho thấy, chỉ cần ở bên nhau là họ đã hoàn toàn hạnh phúc. Mối tình đầu khó quên, một kỷ niệm sâu sắc, sẽ định hình cuộc đời họ như thế nào? Surely Tomorrow sẽ ra mắt vào lúc 10h40 tối (giờ Hàn Quốc) ngày 6/12. Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Suốt quá trình chụp poster, từ trang phục, bầu không khí cho đến biểu cảm, tôi thực sự cảm thấy như được nhìn thấy Lee Gyeong Do và Seo Ji Woo thời trẻ. Khi ở bên nhau, Lee Gyeong Do và Seo Ji Woo tỏa sáng hơn bất kỳ ai, và với sự góp mặt của diễn viên Park Seo Joon và Won Ji An, câu chuyện của họ chắc chắn sẽ khiến trái tim mọi người rung động".

Won Ji An vào vai Seo Ji Woo, cô con gái thứ hai xinh đẹp nhưng táo bạo của thương hiệu thời trang Jarim Apparel, người luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nhiều năm chịu đựng người chồng kiêu ngạo và liều lĩnh, cuối cùng cô đã đạt được thỏa thuận ly hôn mà cô hằng mơ ước khi chuyện ngoại tình của anh ta bị phanh phui trong một bài báo của Dongun Daily.

Park Seo Joon vào vai Lee Gyeong Do, phó giám đốc mảng giải trí của tờ Dongwoon Daily. Anh là một nhân viên văn phòng bình thường với tính cách giản dị, không sắc sảo cũng không lập dị. Được nuôi dưỡng trong môi trường rất lành, anh lớn lên trong một gia đình bình thường và gia nhập Dongwoon Daily sau khi tốt nghiệp đại học. Vươn lên từ một nhà báo cừ khôi ở mảng văn hóa đến chức phó giám đốc mảng giải trí, anh bỗng trở thành tâm điểm chú ý sau khi phanh phui câu chuyện ngoại tình giữa con rể một tài phiệt và một người nổi tiếng.

Ngay từ buổi đọc kịch bản đầu tiên, các diễn viên đã nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật. Những cảm xúc tinh tế và lời thoại sống động của họ sẽ được truyền tải một cách sống động trên màn ảnh. "Phản ứng hóa học" giữa các diễn viên, bao gồm Park Seo Joon và Won Ji An, rất nổi bật trong bộ phim này. Đây sẽ là một câu chuyện tình lãng mạn, sưởi ấm trái tim khán giả giữa mùa Đông lạnh giá.