Đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng, SOOBIN kết hợp với NSND Huỳnh Tú và NSND Tự Long trong dự án mới

SVO - Trước thềm 'SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL', SOOBIN đã cho ra mắt MV 'Mục hạ vô nhân' để quảng bá cho concert cá nhân diễn ra vào ngày 29/11/2025 tới đây.

Sau Trống cơm, MV Mục hạ vô nhân là một bước đi đột phá của SOOBIN, khi anh đưa chất liệu xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. Dự án âm nhạc này tiếp nối hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng của SOOBIN.

Trước đó, Mục hạ vô nhân từng tạo nên "cơn sốt" tại concert tại thủ đô Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng ngàn bình luận, triệu lượt quan tâm khi SOOBIN kết hợp cùng bố - là NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hoá và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Xẩm được nhiều người biết đến là một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ dùng để phản ánh tiếng nói của người dân về mọi mặt vấn đề của cuộc sống. MV Mục hạ vô nhân kể câu chuyện hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học.

Đây là một phép ẩn dụ cho thông điệp: “Ai ơi ăn ở cho lành”. Đặc biệt, MV quy tụ dàn “cameo” đình đám như: NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian.

Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng cùng ê kíp đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách chân thực, mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

Bên cạnh đó, SOOBIN và SS Label đã công bố chiến dịch cộng đồng “Xẩm đến trường”. Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại ba điểm trường ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Đây là dự án do SOOBIN chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

Theo chia sẻ từ giám đốc âm nhạc SlimV và đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept “all-rounder”.

Concert sẽ có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời gồm: Binz, Rhymastic, nhóm Tân binh thăng cấp, concert còn nhiều “ẩn số” chưa được "bật mí".

Toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình chính là những người đứng sau thành công vang dội của hai đêm concert tại Hà Nội, đảm bảo mang đến cho khán giả TP. HCM một trải nghiệm âm nhạc bùng nổ và đáng mong đợi nhất năm.