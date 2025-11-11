Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ca sĩ Anh Tú tiết lộ thần tượng 'ông hoàng phòng vé': 'Phim nào có anh Thái Hòa đều là kinh điển'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Cuộc chiến hạ lưu' đạt 100 triệu view trên các nền tảng khác nhau, cùng với diễn xuất của Thái Hòa nhận 'cơn bão' lời khen. Ngoài ra, nam ca sĩ Anh Tú cũng là người hát nhạc phim lần này.

Phim đã phát hành MV Nơi ta gọi là nhà do ca sĩ Anh Tú thể hiện. Với giai điệu da diết và ca từ sâu lắng, bài hát nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả, được xem như tiếng lòng của những người đang đi tìm ý nghĩa hai chữ gia đình.

571217629-1347847313377303-8173041114492603555-n.jpg

Chia sẻ về cơ duyên đồng hành cùng dự án, Anh Tú cho biết “đã trót yêu" ca khúc ngay từ bản demo vì đổ gục hoàn toàn với ca từ, âm nhạc, bản phối và cái tình rất đắt trong đó. Nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết để truyền tải cảm xúc qua từng chữ và tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu nơi mình đang sống, với chính gia đình của mình.

565255668-1340991747396193-3161992082450763030-n.jpg

Anh Tú bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng của Cuộc chiến hạ lưu và dành sự yêu mến đặc biệt cho thần tượng Thái Hòa, “ông hoàng diễn xuất” trong lòng anh: “Phim nào có anh Hòa là kinh điển luôn. Anh ấy đóng bi hay hài đều được, siêu giỏi, siêu đỉnh. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận cả bộ phim và nhạc phim”.

557635586-1330925395069495-1110546004650673485-n.jpg

Sau khi quá khứ ăn chơi bị “khui”, anh Sáng (Thái Hòa đóng) bị đòi lại tiền từ thiện và quy tội ăn cắp. Người đứng sau bẻ lái dư luận chính là Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng), chủ khu đất nơi gia đình nghèo đang sống. Trong cơn tuyệt vọng, anh Sáng sa ngã trở lại con đường cờ bạc và chị Bé Gái (Lê Phương đóng) bất ngờ bộc lộ năng lực “thần bài” để cứu chồng thoát nợ giang hồ.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-2.png

Cú sốc nối tiếp, anh Sáng sững sờ nhận ra Nhi (Trịnh Thảo đóng) là “Thỏ Đen”, "camgirl" mà đồng nghiệp tại gara mến mộ. Sự thật khiến anh suy sụp, đau khổ giằng xé và trút hết cơn giận lên chị Bé Gái.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-4.png

Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống bị “vung tay”, những ký ức ngày cũ ùa về. Chị từng được anh Sáng cưu mang khi đang bồng bế Cẩm và Thạnh, hai đứa nhỏ chị “nhặt” được trên đường trốn chạy qua biên giới.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-13.png

Quyết bỏ nhà ra đi, Nhi bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò lửa đảo, mất trắng số tiền kiếm được để thoát nghèo. Những rạn nứt, dằn vặt, và sự im lặng bao trùm căn nhà nhỏ, nhưng sợi dây tình thân vẫn hiện hữu, dần gắn kết và hòa giải các thành viên.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-8.png

Thái Hòa tiết lộ, cảnh tát khiến cả gia đình rơi vào căng thẳng đã được tập diễn hình thể trước đó. Nhưng khi quay cận, anh chọn tát thật mà không báo trước với Lê Phương để giữ đúng tinh thần phân đoạn. “Tát xong, Lê Phương như quên mình đang diễn, bị bất ngờ vì không nghĩ mạnh đến mức đó. Cứ thế, cảm xúc của Phương tự trào lên”, Thái Hòa nói.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-7.png

Theo Lê Phương, cảnh quay diễn ra vào lúc 3h rưỡi sáng, sau 5 ngày quay đêm liên tiếp. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của nữ diễn viên khi phải thể hiện phân cảnh tâm lý nặng, biểu cảm cần thay đổi liên tục để truyền tải đúng cảm xúc của nhân vật.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-16.png

“Tinh thần tôi lúc đó không còn minh mẫn, tỉnh táo nữa và thật sự là anh Thái Hòa tát xong tôi tỉnh thiệt, "đom đóm nổ văng trời". Vừa bất ngờ, đau, phẫn nộ. Mọi tâm trạng của chị Bé Gái hiện hết lên trên mặt lúc đó. Nó đau nhưng rất thật”, cô chia sẻ. Thái Hòa kể vui thêm rằng, bạn diễn “bị ăn tát mà còn cảm ơn”.

Bình Nguyễn
