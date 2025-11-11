Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ngọc nữ bolero' Tố My trở lại sau biến cố sức khỏe, học được cách sống chậm và trân trọng từng hơi thở

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa qua, ca sĩ Tố My nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả khi biểu diễn tại lễ hội Việt Nam - TP. HCM diễn ra ở tỉnh Aichi (Nhật Bản). Hồi tháng Tám, cô từng phải hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não.

Hồi tháng Tám, Tố My khiến người hâm mộ lo lắng, khi phải hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. Thời điểm đó, “ngọc nữ bolero” tiết lộ, cách đây 2 năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có một đoạn phình động mạch não.

img-0331.jpg

Gần đây, khu vực phình này có dấu hiệu giãn lớn hơn, buộc nữ ca sĩ phải tiến hành đặt stent theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, cô tập trung cho việc điều trị và chăm sóc sức khỏe nên gần như vắng bóng sân khấu.

img-0137.jpg

Tại lễ hội Việt Nam - TP. HCM, Tố My gây bất ngờ khi xuất hiện với thần thái rạng rỡ, hát nhiều ca khúc về quê hương gửi tặng khán giả xa xứ. Tố My cho biết, khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, cô rất xúc động và vinh dự.

img-0319.jpg

Sau 4 tháng nghỉ ngơi và điều trị, hiện sức khỏe của Tố My đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an.

img-0330.jpg

“Trước khi đi Nhật, My cũng được bác sĩ kiểm tra và cho phép bay. My có ê kíp hỗ trợ đi cùng trong suốt chuyến đi để yên tâm biểu diễn. Thật ra lúc đầu, My cũng có chút lo, nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy tình cảm và nụ cười của khán giả, mọi mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và biết ơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

img-0328.jpg

Sau biến cố sức khỏe, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, từng giây phút bình an. Cô cho biết: “My hiểu rằng, sức khỏe và tình thương là hai món quà quý giá nhất của cuộc đời. Chính vì vậy, My càng muốn dùng giọng hát của mình để lan tỏa năng lượng tích cực và yêu thương đến mọi người”.

beauty-1762739271803.jpg

Sau chuyến lưu diễn này, Tố My sẽ về lại Việt Nam để cùng ê kíp thực hiện chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời, cô cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ ngơi.

THUẬN TÙNG
