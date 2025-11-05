Netizen 'chấn động' khi Han Sara có tên trong đề cử giải thưởng cùng G-Dragon và các thành viên của BLACKPINK

SVO - Ca sĩ Han Sara vỡ òa hạnh phúc khi nhận được 'món quà tinh thần' đến từ quê hương Hàn Quốc, khi lọt vào đề cử giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc - Korea top brand awards', bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé…

Han Sara được Korea consumer forum lựa chọn là một trong các ứng cử viên của giải thưởng “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026”, dành riêng khu vực Việt Nam. Đây là giải thưởng thường niên uy tín tại Hàn Quốc, hiện đã đi tới mùa giải thứ 24.

Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Korea consumer forum chủ trì.

Han Sara chia sẻ: “Mình vô cùng biết ơn khi được đề cử tại một giải thưởng lớn và uy tín đến từ quê hương của mình. Sau hành trình Unfrozen, mình đã học được cách sống thật, hát thật và yêu nghề hơn bao giờ hết. Được công nhận ở Hàn Quốc – nơi mình sinh ra, trong khi đang hoạt động tại Việt Nam là một niềm tự hào đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho tất cả những ai đã tin tưởng và yêu thương mình”.

2025 là một năm đáng nhớ đối với Han Sara. Mở màn bằng hành trình Em xinh say hi, giọng ca gen Z góp nhặt những kỹ năng, trải nghiệm để sẵn sàng mang đến phiên bản mới mạnh mẽ, đa sắc và đầy cá tính. Dự án Unfrozen cùng mini concert cùng tên đánh dấu sự trở lại với tinh thần “rã đông” quyết liệt, đầy sức trẻ, sau thời gian lắng mình để vượt qua những áp lực vì mất niềm tin ở bản thân và bị bạo lực ngôn từ.

Qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất thời thượng, pha trộn chất liệu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, Han Sara mang đến hình tượng nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi khuôn mẫu cũ, can đảm đối diện cảm xúc thật và tự do thể hiện bản sắc riêng.

Từ hành trình ấy, nữ ca sĩ đã chứng minh sự trưởng thành trong âm nhạc, tư duy sáng tạo và bản lĩnh của một nghệ sĩ độc lập, không ngừng thử nghiệm và làm mới chính mình. Sự chuyển mình này đã giúp Han Sara trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam mang tinh thần hội nhập, sáng tạo và kết nối văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đó cũng là nền tảng đưa cô đến đề cử quan trọng tại Korea top brand awards 2026, một giải thưởng có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Không chỉ vậy, năm qua, nữ ca sĩ còn vinh dự đứng trên sân khấu của đại nhạc hội tầm cỡ V-fest 2025.