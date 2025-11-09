Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Stray Kids 'chạm đỉnh' cộng đồng mạng trước giờ G

Tuệ Nghi
SVO - Stray Kids tung teaser bản mashup 'DO IT' trước khi phát hành 'SKZ IT TAPE' vào ngày 21/11 (giờ Hàn Quốc).

Video kết hợp các phần của 4 bài hát trong dự án: Hai bài hát chủ đề kép Do ItSinsun Noreum, cùng với hai bài hát B-side HolidayPhotobook. Các bản phối được hợp nhất như một tác phẩm duy nhất, trong khi hình ảnh minh họa trên màn hình làm nổi bật các từ khóa cốt lõi của mỗi bài hát. Thiết kế cảnh siêu thực và hoạt ảnh sống động là xương sống của ngôi nhà, tạo nên bầu không khí mơ mộng phản ánh những đoạn trích.

DO IT mở đầu cho series SKZ IT TAPE mới mà nhóm cho biết sẽ thể hiện một khía cạnh mới mẻ trong âm nhạc của mình. EP gồm tổng cộng 5 bài hát, 4 bài hát được nghe trong bản mashup cộng với Do It (Phiên bản Lễ hội) và hướng đến việc gói gọn nguồn năng lượng "nóng bỏng và chắc chắn" nhất mà Stray Kids muốn thể hiện ngay lúc này. Đơn vị sản xuất nội bộ 3RACHA gồm Bang Chan, Changbin và Han đã làm việc trên toàn bộ trường quay, giữ cho bản sắc tự tạo của nhóm luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong những lần phát hành gần đây, Stray Kids đã tập trung vào những concept riêng biệt và chất liệu tự sản xuất. Dòng chảy của bản mashup và chỉ đạo nghệ thuật cho thấy một danh sách bài hát được sắp xếp theo chuyển động liền mạch, ám chỉ rằng phiên bản đầy đủ sẽ 'bùng nổ' cả khi nghe bằng tai nghe lẫn khi trình diễn.

Stray Kids, những người đã tạo dựng được bản sắc riêng biệt với mỗi sản phẩm âm nhạc của mình thông qua những concept độc đáo và các bài hát tự sáng tác, đang thu hút sự chú ý đặc biệt về thể loại âm nhạc mà họ sẽ mang đến trong lần phát hành mới này.

in-the-dark.jpg
DJ Snake nổi tiếng thế giới đã hợp tác với Stray Kids trong ca khúc "In The Dark" thuộc album mới "Nomad" của anh được phát hành vào ngày 7/11. "In The Dark" thể hiện sự kết hợp giữa năng lượng bùng nổ của Stray Kids và phong cách âm nhạc đa dạng của DJ Snake. Họ gặp nhau tại sự kiện từ thiện "Gala des Pièces Jaunes" được tổ chức tại Paris năm ngoái, và hiện đã phát hành ca khúc hợp tác đầu tiên chỉ sau hơn 1 năm. Nói về sự hợp tác này, DJ Snake chia sẻ: "Thật vinh dự khi được hợp tác với Stray Kids, những người đang tạo nên những ảnh hưởng đáng kể đến nền âm nhạc K-pop".

Với album phòng thu thứ tư KARMA phát hành vào tháng Tám, Stray Kids đã đạt kỷ lục bảy lần liên tiếp giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng album chính của Billboard, Billboard 200, trong lịch sử 70 năm của bảng xếp hạng này. Tính đến bảng xếp hạng mới nhất được công bố vào ngày 8/11 (giờ địa phương), nhóm đã đạt vị trí thứ 86, trở thành album K-pop đầu tiên được phát hành trong năm 2025 và là nhóm nhạc thứ ba lọt vào top 100 trong 10 tuần liên tiếp.

bxh.jpg
Stray Kids đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng Mười Một, chỉ sau mỗi BTS và đứng trên SEVENTEEN.
Tuệ Nghi
