Yeonjun của TXT gây chấn động bảng xếp hạng 'iTunes Top Albums'

SVO - Tính đến 10h sáng nay (giờ Hàn Quốc), 'NO LABELS: PART 01' của Yeonjun TXT đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'iTunes Top Albums' tại ít nhất 15 khu vực khác nhau trên toàn cầu, gồm: Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Philippines và bán được hơn nửa triệu bản chỉ trong một ngày.

Vào ngày 7/11, Yeonjun đã phát hành mini album đầu tay NO LABELS: PART 01, đánh dấu album solo chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Theo Hanteo Chart, album này đã bán được tổng cộng 542.660 bản, chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, gấp hơn bốn lần kỷ lục doanh số tuần đầu tiên trước đó của Yeonjun là 116.846 bản (do mixtape solo GGUM của anh lập ra năm ngoái), chỉ trong vòng một ngày.

Trong khi đó, ca khúc chủ đề Talk to You của Yeonjun đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại ít nhất 6 khu vực khác nhau, gồm: Malaysia và Philippines. Bài hát cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs vào lúc 5h chiều ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc).