Yeonjun của TXT gây chấn động bảng xếp hạng 'iTunes Top Albums'

Tuệ Nghi
SVO - Tính đến 10h sáng nay (giờ Hàn Quốc), 'NO LABELS: PART 01' của Yeonjun TXT đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'iTunes Top Albums' tại ít nhất 15 khu vực khác nhau trên toàn cầu, gồm: Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Philippines và bán được hơn nửa triệu bản chỉ trong một ngày.

Vào ngày 7/11, Yeonjun đã phát hành mini album đầu tay NO LABELS: PART 01, đánh dấu album solo chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Theo Hanteo Chart, album này đã bán được tổng cộng 542.660 bản, chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, gấp hơn bốn lần kỷ lục doanh số tuần đầu tiên trước đó của Yeonjun là 116.846 bản (do mixtape solo GGUM của anh lập ra năm ngoái), chỉ trong vòng một ngày.

Trong khi đó, ca khúc chủ đề Talk to You của Yeonjun đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại ít nhất 6 khu vực khác nhau, gồm: Malaysia và Philippines. Bài hát cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs vào lúc 5h chiều ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc).

MV là một tập hợp ba bài hát: "Coma", "Let Me Tell You (hợp tác với Daniela của KATSEYE)" và ca khúc chủ đề "Talk to You" đã tạo nên tiếng vang đáng kể. Yeonjun thể hiện sức hút, sự tinh tế và năng lượng bùng nổ của mình,một "Yeonjun Core" hoàn hảo, độc đáo của riêng anh. Tính đến 10h sáng ngày 8/11 (giờ Hàn Quốc), video cũng lọt vào top những video thịnh hành nhất trên YouTube tại 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Đài Loan (thứ 8), Singapore (thứ 9) và Thụy Điển (thứ 10). Trong khi đó, Yeonjun đã xuất hiện trên "Music Bank" của KBS2 vào ngày 7/11, ngày phát hành bài hát, và lần đầu tiên biểu diễn "Talk to You". Những chuyển động mạnh mẽ, kết hợp với âm thanh sôi động của hard rock đã mang đến cho người xem một cảm giác hồi hộp, bùng nổ phấn khích. Phong thái tự tin, như thể đang tận hưởng trên sân chơi, cùng màn trình diễn live với micro cầm tay của Yeonjun đã chinh phục người xem. Anh dẫn dắt sân khấu mà không hề gây xao nhãng, ngay cả với những động tác hào nhoáng, và sự hiện diện của anh giữa dàn vũ công hùng hậu đã báo hiệu sự trở lại của "dancer tiêu biểu của K-pop". Yeonjun sẽ xuất hiện trên chương trình "Inkigayo" của đài SBS, vào ngày 9/11.
Tuệ Nghi
