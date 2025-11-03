Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Go Min Si trở lại mạng xã hội sau 2 tháng 'ở ẩn'

SVO - Go Min Si trở lại mạng xã hội sau hai tháng bị cáo buộc bắt nạt học đường khi chia sẻ một bức ảnh duy nhất trên tài khoản SNS của mình mà không có chú thích nào.

Bức ảnh cho thấy một bình thủy tinh chứa đầy hoa. Mặc dù Go Min Si không đính kèm lời nhắn nào, người hâm mộ vẫn nồng nhiệt chào đón sự trở lại lặng lẽ của nữ diễn viên, với lần cập nhật đầu tiên của cô, sau nhiều tháng.

1762158422-2025-11-03-4.png

Trước đó, một bài đăng có tiêu đề "Chúng tôi là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường của nữ diễn viên Go OOO" đã xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến, cáo buộc Go Min Si đã lăng mạ, tống tiền và xa lánh các bạn cùng lớp trong thời gian học THCS. Vào thời điểm đó, công ty quản lý Mystic Story của cô đã kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này, gọi chúng là "hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ", đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý.

1762158390-132692633.jpg

Go Min Si cũng đưa ra một tuyên bố cá nhân: "Đúng là tôi đã thiếu chín chắn trong những năm đi học và có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, chưa bao giờ có bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào. Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, tôi từng là một học sinh liều lĩnh, đôi khi hành động quá khích, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nên bị buộc tội oan. Điều gì không đúng thì không đúng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, tôi chưa bao giờ bạo lực học đường. Tôi đã nộp tất cả các tài liệu liên quan để chứng minh mình vô tội, và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Sự thật sẽ được phơi bày, dù có mất thời gian”.

perfectjob-unit-100-250409-105.jpg
Bộ phim sắp tới của Go Min Si, 'Perfect Job' dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2026. Phim gồm 8 tập, theo chân Hyeok Jun (Lee Jae Wook), một chàng trai trẻ đảm nhận một công việc bán thời gian dường như hoàn hảo với mức lương gấp 50 lần mức lương theo giờ thông thường, thông qua một cơ quan tuyển dụng bí ẩn có tên là Trung tâm Nguồn nhân lực Spyder. Tuy nhiên, công việc nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi anh gặp phải những hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ. Yeon Ju (Go Min Si) là một điều tra viên quyết tâm khám phá sự thật đằng sau những sự kiện đáng lo ngại tại Trung tâm Spyder. Ji Yun (Kim Min Ha) là cô em gái đầy nghị lực của Hyeok Jun, người sống theo phương châm “nghèo đói còn đáng sợ hơn ma”. Cô có mối quan hệ năng động với Hyeok Jun, khi cô giải quyết hoàn cảnh khó khăn của anh trai mình. Ông S (Lee Hee Joon) là ông chủ bí ẩn của Trung tâm Spyder.
Tuệ Nghi
