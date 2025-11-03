Chủ đề 'nóng': Cuộc sống đầy biến cố trước khi ra mắt của thần tượng tân binh thế hệ thứ 5

SVO - Jeongwoo của AHOF đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng, sau khi tiết lộ rằng, anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Khi tin tức này lan truyền, nhiều chi tiết về cuộc sống của nam thần tượng cũng được bàn tán.

Nam thần tượng sinh năm 2001 bắt đầu nhập ngũ được cho là do "chán" sau khi học đại học. Theo một số nguồn tin từ người hâm mộ, Jeongwoo đã học tại khoa Truyền thông, Nghệ thuật Thị giác & Quảng cáo của ĐH Sangji và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân.

Sau khi nhập ngũ, Jeongwoo theo đuổi tình yêu đầu tiên của mình là diễn xuất và xuất hiện trong video âm nhạc All of my love của O.WHEN, vào tháng 7/2025.

Không lâu sau khi ra mắt với vai trò diễn viên, Jeongwoo quyết định trở thành thực tập sinh và gia nhập Universe League, chỉ sau ba tuần huấn luyện. Tuy nhiên, nam thần tượng đã nhanh chóng thích nghi và đạt được vị trí thứ bảy chung cuộc của chương trình, đồng thời ra mắt với tư cách là thành viên của AHOF.

Những chi tiết này, cùng nhiều chi tiết khác, bao gồm cả việc Jeongwoo rõ ràng sở hữu giấy phép lái xe, đã được thảo luận và lan truyền rộng rãi trên nhiều dòng tweet: Truyền thuyết về Jeongwoo buồn cười quá: Tốt nghiệp đại học, chán quá nên nhập ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự lại cũng chán quá nên quyết định làm thực tập sinh, 2 tuần sau khi làm thực tập sinh thì gia nhập nhóm nhạc rồi trở thành thần tượng; Chờ đến khi mọi người phát hiện ra anh ấy đã nhập ngũ vì anh ấy chán sau khi lấy được bằng đại học, haha; Nếu bạn muốn xem thêm Seo Jeongwoo biểu tượng: lính xuất ngũ, có bằng cấp, họa sĩ minh họa, người xây dựng thương hiệu, người dẫn chương trình âm nhạc, thần tượng, vũ công, ca sĩ, visual chính, diễn viên, người mẫu, người ủng hộ khoai tây ngoài hành tinh, thiên tài não to ba ngôn ngữ, chúa tể meme và chủ sở hữu của…; Ngôi sao K-Drama hàng đầu xác nhận nhập ngũ tại đơn vị quân đội tinh nhuệ và cạnh tranh nhất Hàn Quốc; Anh ấy đã trưởng thành rồi!...