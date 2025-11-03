Chủ đề 'nóng': Cuộc sống đầy biến cố trước khi ra mắt của thần tượng tân binh thế hệ thứ 5

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Jeongwoo của AHOF đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng, sau khi tiết lộ rằng, anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Khi tin tức này lan truyền, nhiều chi tiết về cuộc sống của nam thần tượng cũng được bàn tán.

251009-ahof-twitter-update-jeongwoo-documents-1-480x640.jpg

Nam thần tượng sinh năm 2001 bắt đầu nhập ngũ được cho là do "chán" sau khi học đại học. Theo một số nguồn tin từ người hâm mộ, Jeongwoo đã học tại khoa Truyền thông, Nghệ thuật Thị giác & Quảng cáo của ĐH Sangji và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân.

515503396-122137149524715362-9155003727613146225-n-640x861.jpg

Sau khi nhập ngũ, Jeongwoo theo đuổi tình yêu đầu tiên của mình là diễn xuất và xuất hiện trong video âm nhạc All of my love của O.WHEN, vào tháng 7/2025.

Không lâu sau khi ra mắt với vai trò diễn viên, Jeongwoo quyết định trở thành thực tập sinh và gia nhập Universe League, chỉ sau ba tuần huấn luyện. Tuy nhiên, nam thần tượng đã nhanh chóng thích nghi và đạt được vị trí thứ bảy chung cuộc của chương trình, đồng thời ra mắt với tư cách là thành viên của AHOF.

seo-jeong-woo-universe-league-profile-photo-documents-3-640x960.jpg

Những chi tiết này, cùng nhiều chi tiết khác, bao gồm cả việc Jeongwoo rõ ràng sở hữu giấy phép lái xe, đã được thảo luận và lan truyền rộng rãi trên nhiều dòng tweet: Truyền thuyết về Jeongwoo buồn cười quá: Tốt nghiệp đại học, chán quá nên nhập ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự lại cũng chán quá nên quyết định làm thực tập sinh, 2 tuần sau khi làm thực tập sinh thì gia nhập nhóm nhạc rồi trở thành thần tượng; Chờ đến khi mọi người phát hiện ra anh ấy đã nhập ngũ vì anh ấy chán sau khi lấy được bằng đại học, haha; Nếu bạn muốn xem thêm Seo Jeongwoo biểu tượng: lính xuất ngũ, có bằng cấp, họa sĩ minh họa, người xây dựng thương hiệu, người dẫn chương trình âm nhạc, thần tượng, vũ công, ca sĩ, visual chính, diễn viên, người mẫu, người ủng hộ khoai tây ngoài hành tinh, thiên tài não to ba ngôn ngữ, chúa tể meme và chủ sở hữu của…; Ngôi sao K-Drama hàng đầu xác nhận nhập ngũ tại đơn vị quân đội tinh nhuệ và cạnh tranh nhất Hàn Quốc; Anh ấy đã trưởng thành rồi!...

ahof-7220.jpg
AHOF là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập thông qua chương trình truyền hình thực tế 'Universe League' của đài SBS TV. Được quản lý bởi F&F Entertainment, nhóm gồm chín thành viên: Steven, Jeongwoo, Woongki, Shuaibo, Han, JL, Juwon, Chih En và Daisuke. Cái tên AHOF là viết tắt của All‑Time Hall Of Famer, đồng thời phát âm giống như “a-hop” – nghĩa là số 9 trong tiếng Hàn, tượng trưng cho 9 cá thể riêng biệt cùng theo đuổi một ước mơ chung trên hành trình âm nhạc. Nhóm sẽ phát hành mini-album thứ hai, "The Passage", trên nhiều trang web âm nhạc trực tuyến, lúc 6h tối ngày 4/11, theo giờ Hàn Quốc. "The Passage" ra mắt khoảng bốn tháng sau khi mini-album đầu tiên, "WHO WE ARE", phát hành vào tháng Bảy. Album mới gồm năm bài hát, bao gồm cả bài hát chủ đề, "Pinocchio Hates Lies". AHOF đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại của mình, thể hiện rõ ràng từ khóa "trưởng thành" xuyên suốt album, từ đoạn phim tâm trạng đến video âm nhạc. Theo KTOPSTAR, một trang web bình chọn K-pop toàn cầu cung cấp thông tin chi tiết về tình hình K-pop hiện tại, AHOF đã giành vị trí đầu tiên ở hạng mục "Tân binh nam xuất sắc nhất" trong cuộc bình chọn lần thứ 69, diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 2/11, vượt qua cả CORTIS ở vị trí thứ hai, thể hiện tiềm năng "tân binh khủng long".
Tuệ Nghi
