Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hoa hậu Hương Giang: 'Trong 13 năm làm nghề, mình chưa được ai nhường điều gì, tất cả đều phải tự nỗ lực'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trước thềm sang Thái Lan dự thi 'Miss Universe 2025', Hương Giang đã nhận dải sash từ 'Hoa hậu Việt Nam' Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hương Giang cũng chia sẻ về việc tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh này.

Miss Universe mỗi năm đều có những thông tin mở rộng tiêu chí, từ chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Từng đăng quang Miss International Queen 2018, Hương Giang tham gia cuộc thi với tư cách Miss Universe Vietnam 2025 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

messenger-creation-4e6acca8-22b3-4d5c-8bb4-e9e3e56bb8ab.jpg

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong nhiều vai trò. Cô là minh chứng sống động cho hành trình dám sống thật, dám ước mơ và theo đuổi khát vọng.

messenger-creation-1dadddfd-c3e1-462f-a4a0-841d4425a496.jpg

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật bền bỉ, giá trị của Hương Giang nằm ở khả năng kiến tạo và lan tỏa cơ hội thông qua các dự án sản xuất quy mô lớn. Sứ mệnh của cô không chỉ dừng lại ở việc tự tạo nên hào quang cho riêng mình, mà còn hỗ trợ nhiều tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng trong nghệ thuật.

messenger-creation-48fd44be-1f43-4e8e-9f0a-d88dae6793cd.jpg

Hương Giang xúc động chia sẻ: "Trong 13 năm làm nghề đến nay, thật sự Giang chưa được ai nhường đều gì cả. Tất cả mọi cơ hội đều do Giang nỗ lực. Giang đã cố gắng từ năm 20 tuổi đến bây giờ là 33 tuổi và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Đó không phải là lấy đi cơ hội của người khác. Các bạn trẻ có thể nhìn thấy được tinh thần làm việc không ngừng từ một người như Giang. Các bạn trẻ hãy phấn đấu hơn vì cơ hội của chính mình trong tương lai".

messenger-creation-bb28ed44-8576-4205-b590-053235f58d4e.jpg

Trong những chia sẻ đầu tiên ngay sau khi công bố sẽ tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang cho biết: “Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng, xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta”.

messenger-creation-1726e189-63c3-4e3c-a42a-0ef7b84c9971.jpg

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hành trình bền bỉ và tinh thần quyết tâm, Nguyễn Hương Giang được kỳ vọng sẽ viết tiếp nên trang mới cho Miss Universe Vietnam. Đồng thời, cô cũng mang đến một thông điệp đầy cảm hứng: “Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn, với bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá vỡ định kiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

fb-img-1761838803498.jpg

Nguyễn Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan vào đầu tháng Mười Một để tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025, tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm.

Bình Nguyễn
#Hương Giang #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang thi Miss Universe 2025 #Miss Universe #Miss Universe Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục