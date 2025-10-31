Hoa hậu Hương Giang: 'Trong 13 năm làm nghề, mình chưa được ai nhường điều gì, tất cả đều phải tự nỗ lực'

SVO - Trước thềm sang Thái Lan dự thi 'Miss Universe 2025', Hương Giang đã nhận dải sash từ 'Hoa hậu Việt Nam' Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hương Giang cũng chia sẻ về việc tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh này.

Miss Universe mỗi năm đều có những thông tin mở rộng tiêu chí, từ chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Từng đăng quang Miss International Queen 2018, Hương Giang tham gia cuộc thi với tư cách Miss Universe Vietnam 2025 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong nhiều vai trò. Cô là minh chứng sống động cho hành trình dám sống thật, dám ước mơ và theo đuổi khát vọng.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật bền bỉ, giá trị của Hương Giang nằm ở khả năng kiến tạo và lan tỏa cơ hội thông qua các dự án sản xuất quy mô lớn. Sứ mệnh của cô không chỉ dừng lại ở việc tự tạo nên hào quang cho riêng mình, mà còn hỗ trợ nhiều tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng trong nghệ thuật.

Hương Giang xúc động chia sẻ: "Trong 13 năm làm nghề đến nay, thật sự Giang chưa được ai nhường đều gì cả. Tất cả mọi cơ hội đều do Giang nỗ lực. Giang đã cố gắng từ năm 20 tuổi đến bây giờ là 33 tuổi và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Đó không phải là lấy đi cơ hội của người khác. Các bạn trẻ có thể nhìn thấy được tinh thần làm việc không ngừng từ một người như Giang. Các bạn trẻ hãy phấn đấu hơn vì cơ hội của chính mình trong tương lai".

Trong những chia sẻ đầu tiên ngay sau khi công bố sẽ tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang cho biết: “Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng, xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hành trình bền bỉ và tinh thần quyết tâm, Nguyễn Hương Giang được kỳ vọng sẽ viết tiếp nên trang mới cho Miss Universe Vietnam. Đồng thời, cô cũng mang đến một thông điệp đầy cảm hứng: “Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn, với bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá vỡ định kiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Nguyễn Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan vào đầu tháng Mười Một để tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025, tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm.