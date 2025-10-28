'Top 30 Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam' hoá thân thành gái Thái, tôn vinh ẩm thực Việt

SVO - Những người đẹp đã có trải nghiệm thắng cảnh và các món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong và ngoài nước.

Mới đây, top 30 thí sinh 'Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025' đã có những trải nghiệm thú vị khi tập làm các món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc. Với chủ đề Hương vị Cao nguyên, các thí sinh đã được tìm hiểu về tinh hoa ẩm thực và chế biến các món ăn của vùng cao cùng 10 bếp trưởng nổi tiếng tại Mộc Châu.

Thử thách này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về ẩm thực, yếu tố quan trọng thu hút du khách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần du lịch xanh, bền vững của Mộc Châu, Sơn La. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện sự khéo léo, tinh tế và đảm đang những phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Các người đẹp hoá thân thành gái Thái, tìm hiểu ẩm thực Tây Bắc.

Cũng trong hành trình này, các thí sinh còn hóa thân thành những cô gái Thái xinh đẹp, hòa mình vào các hoạt động du lịch cộng đồng cùng người dân địa phương. Họ tham gia nấu ăn, vui chơi, biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong không khí sôi nổi, đậm chất văn hóa bản địa. Đây cũng là hành trang quý giá giúp họ tích lũy thêm “kho dữ liệu thực tế” trên hành trình trở thành đại sứ du lịch, một trong những tiêu chí quan trọng để chinh phục ngôi vị Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Trước đó, các thí sinh đã khám phá Bản Vặt (xã Mường Sang) và trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, làm thuốc nam cùng người dân. Hành trình tiếp tục với những trải nghiệm thú vị như hái chè trên những đồi chè bát ngát, chinh phục cầu kính, cưỡi ngựa, lái xe đụng, trượt dây, trượt phao..., những thử thách vừa kịch tính, vừa góp phần quảng bá sinh động các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mộc Châu.

Các thí sinh cùng lan tỏa giá trị văn hoá dân tộc, thúc đẩy du lịch Việt.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam, trong sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ. Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng, xu hướng tất yếu của thời đại.

Các hoạt động và vòng chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến, đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025.