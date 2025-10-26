Huyền Lizzie dùng một từ để nói về mối quan hệ với Chí Nhân

SVO - Nữ chính của Cách em 1 milimet đã có những chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt với 'chồng' của mình trong dự án phim đang 'gây sốt' màn ảnh nhỏ.

Các em 1 milimet đang là bộ phim ăn khách của đài truyền hình quốc gia, với gần 200 triệu lượt xem trên các nền tảng. Vai Ngân do Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đảm nhận là một trong những tuyến nhân vật gây nhiều tò mò và tranh luận: Vì sao Ngân và người thương thuở bé từng gắn bó, yêu thương sâu đậm mà lớn lên lại chẳng thể đến được với nhau? Liệu cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn hiện tại có mở ra cơ hội để Ngân quay về với mối tình đầu? Trong hai tập 15 và 16 vừa phát sóng, mối quan hệ “ngoài nóng trong lạnh” trong gia đình Ngân ngày càng bộc lộ rõ, khiến khán giả đặc biệt chú ý. Phan Minh Huyền được khen ngợi hết lời, khi hóa thân thành Ngân, một hình ảnh và nét diễn xuất hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Ngân là kiểu phụ nữ thông minh, cá tính mạnh, quyết đoán nhưng lại chọn nhẫn nhịn, chịu đựng để “êm cửa êm nhà”. Dẫu vậy, cô không hề yếu đuối mà luôn giữ được sự kiên cường, vững vàng, không để bản thân rơi vào bi kịch, dù nhiều lần phải rơi nước mắt. Phan Minh Huyền khắc họa nhân vật, với lối diễn tinh tế, đằm sâu, thể hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập nhưng giấu trong mình nỗi khổ tâm khó nói.

Nhân vật Ngân của Phan Minh Huyền đang gây chú ý trên sóng truyền hình.

Phan Minh Huyền cho biết, cô yêu thích nhân vật Ngân và mong muốn được diễn vai Ngân, trong bối cảnh gia đình được xây dựng như vậy, từ khi đọc kịch bản. Có nhiều lúc, đọc kịch bản mà cô đã cảm thấy khó thở, rơi nước mắt, thương nhân vật của mình, nên khi vào vai, mọi cảm xúc cứ thế đến, giúp cô hóa thân vào Ngân tự nhiên như diễn chính mình.

“Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều gia đình trẻ như vậy, họ sống không thật sự hạnh phúc. Người vợ thường cố gắng nhẫn nhịn, chấp nhận để giữ cho con có một mái ấm. Ngân cũng vậy, cô nhìn thấy tình thương chồng dành cho con mà chọn tiếp tục hôn nhân, dù biết Nghiêm có nhiều điểm không tốt, ở xã hội, cũng không ít lỗi lầm. Tôi từng nghe, từng chứng kiến nhiều câu chuyện như thế để đúc kết cảm xúc dành cho Ngân. Bản thân tôi cũng có những từng trải, có nỗi đau rồi, nên khi vào nhân vật khá là hiểu nhân vật để thể hiện vai diễn”, cô bộc bạch.

Phan Minh Huyền cho biết, cô mạnh mẽ, cứng cỏi và độc lập.

Nữ diễn viên cũng cho biết, Ngân là hình mẫu phụ nữ mà cô yêu thích, biết chịu đựng, biết dung hòa nhưng không bao giờ nhu nhược: “Có lẽ, tôi giống Ngân ở điểm mạnh mẽ, cứng cỏi, độc lập. Vì vậy, tôi thấy mình may mắn khi được thể hiện vai diễn này, vừa là cơ hội để tôi bộc lộ trải nghiệm sống, vừa là cách truyền tải thông điệp về người phụ nữ hiện đại, biết nhẫn nhịn, nhưng cũng biết giữ bản lĩnh và sự uyển chuyển để bảo vệ hạnh phúc”, Phan Minh Huyền nói.

Để có được một Ngân sống động và thuyết phục như trên phim, cô đã dành nhiều thời gian nghiền ngẫm từng câu thoại, từng ánh nhìn, từng cách phản ứng với chồng để khắc họa trọn vẹn người phụ nữ vừa yêu thương gia đình, hết lòng vì con, vừa có nội lực mạnh mẽ, dám gạt bỏ những điều không còn phù hợp với mình.

Phan Thanh Huyền thấy thương Chí Nhân sau khi đóng phim chung.

Trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền và Chí Nhân (vai Nghiêm – chồng Ngân) có màn tái hợp sau hơn mười năm, kể từ bộ phim Điều bí mật. Lần trở lại này được xem là màn kết hợp đầy ấn tượng, khi cả hai tạo nên một gia đình “lạnh” chân thực đến… “khó thở”. Từng cái liếc mắt, cái thở dài, hay những lời đối đáp nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý, mỉa mai… giữa hai vợ chồng, đều được thể hiện tự nhiên, tinh tế, khơi gợi cảm giác bức bối, ngột ngạt đặc trưng của cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Nữ diễn viên tiết lộ, cô và Chí Nhân đã cùng bàn bạc kỹ lưỡng từng phân đoạn, thêm thắt biểu cảm để vai diễn chân thật hơn.

“Tôi cảm thấy diễn với anh Nhân rất… đã, hai anh em ăn khớp với nhau đến bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng thương anh Nhân, vì vai diễn này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng. Nhưng sự thực là anh ấy diễn cực kỳ hay, giúp tôi làm tốt hơn vai diễn của mình”, Phan Minh Huyền chia sẻ.