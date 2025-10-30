Avin Lu tìm được cơ hội bứt phá, thử thách bản thân với vai diễn có ngoại hình gai góc, khiến khán giả bất ngờ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Hai 'nam thần' trong phim 'Cải mả' là Avin Lu và Lâm Thanh Nhã 'gây sốt' với vẻ ngoài điển trai. Cả hai hy vọng màn hóa thân trong phim sẽ tạo bất ngờ cho khán giả.

Avin Lu là bất ngờ lớn nhất khi chàng lãng tử màn ảnh năm nào lần đầu chạm ngõ dòng phim kinh dị. Để vào vai Sáng trong phim này, nam diễn viên đã có cú "lột xác" ngoại hình ngoạn mục. Chưa kể, anh còn phải tập sống như người rừng để bộc lộ trọn vẹn tính cách quái dị và bí hiểm của nhân vật.

nam-6444-copy.jpg

Avin Lu cho biết: “Từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến tôi qua các dạng vai diễn "chàng thơ". Tôi đã muốn thay đổi lâu rồi, cũng đã đi cast rất nhiều dạng vai khác nhưng mãi đến Cải mả tôi mới được có cơ hội bứt phá. Vai Sáng sở hữu ngoại hình gai góc hơn và cũng có nhiều thử thách hơn cho Avin Lu. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ đón nhận màu sắc mới của mình”.

mama2698.png

Lâm Thanh Nhã hào hứng nói về vai diễn mới: “Trong phim, tôi may mắn được đóng vai thời trẻ của anh Hoàng Phúc, là tiền bối mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hy vọng Cải mả sẽ mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ".

nam-6609.jpg

Nam diễn viên của Mưa đỏ nói thêm: "Tôi cũng muốn cảm ơn người bạn diễn của mình là Rima Thanh Vy. Cô ấy đã vô cùng nghiêm túc cho vai diễn và diễn xuất rất đỉnh. Mong khán giả cũng sẽ yêu thương nhân vật của Rima Thanh Vy”.

mama1433.png

Cải mả là bộ phim Việt Nam có dàn diễn viên chính hùng hậu, khi mỗi nhân vật đều nắm giữ vai trò quan trọng. Mỗi người là mảnh ghép trong vòng tròn nghiệp quả và bức tranh sự thật được tiết lộ ở cuối phim. Sau nhiều ngày tháng gắn bó trên phim trường, các diễn viên trở nên thân thiết như một đại gia đình thực thụ.

nam-6373.jpg

Diễn viên Kiều Trinh xúc động chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi vừa háo hức, vừa hồi hộp. Đây là tâm huyết của rất nhiều con người, của “đại gia đình” chúng tôi ở đây. Kiều Trinh rất hy vọng khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ cho phim”.

cus03341.jpg

Đạo diễn Thắng Vũ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các diễn viên, cộng sự đã cùng anh lăn xả một hành trình dài để mang phim ra rạp. Từng được khán giả biết đến qua Người viết tình caChiếm đoạt, đây là lần đầu tiên Thắng Vũ bước ra khỏi "vùng an toàn" để cầm trịch một tác phẩm mang màu sắc tâm linh.

q-8065.jpg

Đạo diễn chia sẻ: “Cải mả là cuộc sống của Thắng trong suốt hai năm vừa qua. Để đi đến thời điểm hiện tại, dự án là tâm huyết của rất nhiều người. Mong khán giả có thể nhìn nhận bộ phim bằng lăng kính khách quan và trong sáng”.

