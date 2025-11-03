Jang Wonyoung vấp phải nhiều chỉ trích, bị so sánh với Jennie lẫn HyunA

Những đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Jang Wonyoung bắt đầu lan truyền trực tuyến, sau đó gây ra phản ứng dữ dội vì trang phục hở hang của cô.

Và có vẻ như những lời chỉ trích chưa kịp lắng xuống thì người hâm mộ K-pop bắt đầu chuyển sang xem xét kỹ hơn phần lời được cho là nữ thần tượng đã sáng tác và càng làm dấy lên phản ứng gay gắt hơn. Trong khi một số người thấy bài hát này khá hấp dẫn thì hầu hết lại khuyên Jang Wonyoung nên để việc viết lời cho các chuyên gia vào lần tới: Chẳng phải cô ấy mới 22 tuổi sao? Tôi thấy ở tuổi đó, lời bài hát này có ý nghĩa đấy; Bài hát thì tàm tạm; Lẽ ra, cô ấy nên được hát một bài hay hơn; Này, không phải tôi ghét cái concept “Tôi nóng bỏng, tôi là đỉnh nhất” đâu. Tôi chỉ muốn nói là… lời bài hát này viết dở tệ; Chắc cô ấy biết phản ứng của mọi người với lời bài hát của mình...; Vậy ra cô ấy không phải là người dí dỏm nhất…; 8 nghĩa là gì? Tôi không hiểu ‘I 8’ nghĩa là gì; Miuccia Prada…? Nó khiến Jennie và Coco Chanel phải nể phục. Tôi thấy hơi rùng mình; Cô ấy xinh đến mức tôi thấy mình cứ đồng tình với bất cứ điều gì cô ấy nói; Lời bài hát thì dở tệ, đúng vậy. Nhưng bản thân phần nhạc bài hát cũng chẳng khá hơn là bao; Tránh ra nào~ Thắp sáng trái tim bạn đi~ Đoạn này đã bị biến thành meme rồi LOL. Buồn cười thật; Ừ, xin hãy chăm sóc tôi…; Đáng lẽ ra phải để công ty hiệu đính và chỉnh sửa trước chứ; Tôi thấy nó độc đáo và hay; Ừ, lời bài hát này không phải là hay nhất. Mong cô ấy đừng bao giờ hợp tác với người viết lời này nữa...; Thực ra thì nó cũng khá bắt tai đấy chứ. Haha. Đây là một bài solo. Tôi thấy cô ấy đáng yêu thế nào cũng được; Lời bài hát K-pop nào cũng dở tệ nếu viết ra như vậy. Lời bài hát của cô ấy cũng chẳng khác gì mấy; Chắc chắn là bài này làm tôi nhớ đến K-pop thế hệ 2. Giống như những gì HyunA từng hát; Cũng không tệ lắm nhỉ? Nhiều bài solo cũng theo phong cách này mà; Theo tôi thì nó hợp với Jang Wonyoung...