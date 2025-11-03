Nam sinh Đà Nẵng lọt top 100 nghệ sĩ toàn cầu nhận giải thưởng SEED Award 2025

SVO - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào khi ba nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng quốc tế SEED Award, một giải thưởng danh giá tôn vinh những tài năng nghệ thuật mới nổi trên thế giới. Trong số đó, Lê Ngọc Duy, sinh viên ngành Phim của Trường Đại học Hoa Sen, gây ấn tượng mạnh mẽ với hành trình sáng tạo độc lập và loạt tác phẩm giàu chiều sâu, khai thác những ký ức và di sản miền Trung Việt Nam

Lê Ngọc Duy luôn quan tâm đến cách những câu chuyện cá nhân và lịch sử địa phương đan xen để hình thành nên ký ức tập thể. Trong các tác phẩm của mình, anh kết hợp khéo léo giữa tự sự, tiểu luận, tái hiện và tư liệu lưu trữ lấy từ chính gia đình và quê hương, từ đó đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng của các tự sự trong việc định hình ký ức tập thể.

Đạo diễn trẻ Lê Ngọc Duy góp mặt trong danh sách 100 nghệ sĩ toàn cầu được Prince Claus Fund (Hà Lan) vinh danh tại SEED Award 2025.

Phim ngắn mới nhất của anh, “Before the Sea Forgets”, vừa ra mắt tại Tuần lễ Đạo diễn (Directors’ Fortnight) thuộc Liên hoan phim Cannes 2025, nơi bộ phim được đề cử giải Cành Cọ Queer (Queer Palm). Việc một đạo diễn trẻ Việt Nam xuất hiện tại Cannes, một trong những đấu trường điện ảnh danh giá nhất thế giới, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tầm vóc của thế hệ làm phim trẻ Việt Nam hôm nay.

Bên cạnh SEED Award, Lê Ngọc Duy còn từng nhận tài trợ sản xuất từ Dự án phim ngắn CJ, được chọn tham gia Học viện Nhà làm phim Locarno 2025 và giành suất Nghệ sĩ lưu trú của chương trình Kurzfilmtage Residency @ Villa Sträuli (Winterthur, Thụy Sĩ). Mỗi dấu mốc trong hành trình ấy đều là bước đi vững chắc, góp phần định hình phong cách điện ảnh mang bản sắc riêng của anh.

Các tác phẩm của Duy cũng liên tục được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín. Phim ngắn đầu tay “Cuối giường dậy lên một tiếng gọi” được chọn tham gia chương trình S-Express 2024, và đã xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh lớn như Liên hoan phim Kaohsiung (Đài Loan), Liên hoan phim tài liệu và phim ngắn quốc tế ZINEBI (Bilbao, Tây Ban Nha), Rencontres Internationales Paris/Berlin (Pháp) và Liên hoan phim châu Á Jogja-NETPAC (Indonesia).

Ngoài công việc làm phim, Duy còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng một nền văn hóa điện ảnh mang tính phản biện tại Việt Nam. Anh chia sẻ, giải thưởng SEED Award 2025 là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực theo đuổi điện ảnh suốt nhiều năm qua và là động lực để anh tiếp tục thực hiện các dự án phim mới.

Những thành công liên tiếp của Lê Ngọc Duy, cùng các nhà làm phim trẻ khác cùng nhận giải thưởng SEED Award 2025 như Nguyễn Anh Thạch, Đặng Thùy Trang, Nguyễn Lê Uyển Thư, là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh, tài năng và khát vọng của sinh viên Việt Nam. Họ đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ điện ảnh quốc tế, góp phần đưa phim Việt đến gần hơn với thế giới bằng trí tuệ, sáng tạo và niềm đam mê không ngừng nghỉ của người trẻ.