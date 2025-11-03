Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Nam sinh Đà Nẵng lọt top 100 nghệ sĩ toàn cầu nhận giải thưởng SEED Award 2025

Phương Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào khi ba nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng quốc tế SEED Award, một giải thưởng danh giá tôn vinh những tài năng nghệ thuật mới nổi trên thế giới. Trong số đó, Lê Ngọc Duy, sinh viên ngành Phim của Trường Đại học Hoa Sen, gây ấn tượng mạnh mẽ với hành trình sáng tạo độc lập và loạt tác phẩm giàu chiều sâu, khai thác những ký ức và di sản miền Trung Việt Nam

Lê Ngọc Duy luôn quan tâm đến cách những câu chuyện cá nhân và lịch sử địa phương đan xen để hình thành nên ký ức tập thể. Trong các tác phẩm của mình, anh kết hợp khéo léo giữa tự sự, tiểu luận, tái hiện và tư liệu lưu trữ lấy từ chính gia đình và quê hương, từ đó đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng của các tự sự trong việc định hình ký ức tập thể.

Đạo diễn trẻ Lê Ngọc Duy góp mặt trong danh sách 100 nghệ sĩ toàn cầu được Prince Claus Fund (Hà Lan) vinh danh tại SEED Award 2025.
Đạo diễn trẻ Lê Ngọc Duy góp mặt trong danh sách 100 nghệ sĩ toàn cầu được Prince Claus Fund (Hà Lan) vinh danh tại SEED Award 2025.

Phim ngắn mới nhất của anh, “Before the Sea Forgets”, vừa ra mắt tại Tuần lễ Đạo diễn (Directors’ Fortnight) thuộc Liên hoan phim Cannes 2025, nơi bộ phim được đề cử giải Cành Cọ Queer (Queer Palm). Việc một đạo diễn trẻ Việt Nam xuất hiện tại Cannes, một trong những đấu trường điện ảnh danh giá nhất thế giới, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tầm vóc của thế hệ làm phim trẻ Việt Nam hôm nay.

Bên cạnh SEED Award, Lê Ngọc Duy còn từng nhận tài trợ sản xuất từ Dự án phim ngắn CJ, được chọn tham gia Học viện Nhà làm phim Locarno 2025 và giành suất Nghệ sĩ lưu trú của chương trình Kurzfilmtage Residency @ Villa Sträuli (Winterthur, Thụy Sĩ). Mỗi dấu mốc trong hành trình ấy đều là bước đi vững chắc, góp phần định hình phong cách điện ảnh mang bản sắc riêng của anh.

Các tác phẩm của Duy cũng liên tục được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín. Phim ngắn đầu tay “Cuối giường dậy lên một tiếng gọi” được chọn tham gia chương trình S-Express 2024, và đã xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh lớn như Liên hoan phim Kaohsiung (Đài Loan), Liên hoan phim tài liệu và phim ngắn quốc tế ZINEBI (Bilbao, Tây Ban Nha), Rencontres Internationales Paris/Berlin (Pháp) và Liên hoan phim châu Á Jogja-NETPAC (Indonesia).

Ngoài công việc làm phim, Duy còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng một nền văn hóa điện ảnh mang tính phản biện tại Việt Nam. Anh chia sẻ, giải thưởng SEED Award 2025 là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực theo đuổi điện ảnh suốt nhiều năm qua và là động lực để anh tiếp tục thực hiện các dự án phim mới.

Những thành công liên tiếp của Lê Ngọc Duy, cùng các nhà làm phim trẻ khác cùng nhận giải thưởng SEED Award 2025 như Nguyễn Anh Thạch, Đặng Thùy Trang, Nguyễn Lê Uyển Thư, là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh, tài năng và khát vọng của sinh viên Việt Nam. Họ đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ điện ảnh quốc tế, góp phần đưa phim Việt đến gần hơn với thế giới bằng trí tuệ, sáng tạo và niềm đam mê không ngừng nghỉ của người trẻ.

Phương Thảo
#Lê Ngọc Duy #SEED Award 2025 #điện ảnh Việt Nam #nghệ sĩ toàn cầu #giải thưởng quốc tế #đạo diễn trẻ Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục