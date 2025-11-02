Tuổi trẻ Bách khoa xung kích, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ

SVO - Sau những ngày mưa lũ nặng nề, chuyến xe chở 50 tình nguyện viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã khẩn trương lên đường đến khu vực ngập lụt thuộc khu vực Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để chung tay cùng địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Các tình nguyện viên khẩn trương lên đường hỗ trợ khu vực ngập lụt ngay khi thời tiết vừa hửng nắng.

Ngay trong ngày 31/10, đoàn sinh viên tình nguyện đã tiếp cận và hỗ trợ công tác vệ sinh, thu dọn tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Trường Mầm non Điện Thọ và Trường Tiểu học Junko. Sinh viên Bách khoa đã cùng nhau lau dọn bàn ghế, lớp học, thu gom rác thải, bùn đất với mong muốn mang lại môi trường học tập sạch đẹp, an toàn để học sinh sớm trở lại trường.

Sinh viên Bách khoa cùng nhau lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại lớp học sau nhiều ngày ngập nước.

Không ngại khó khăn, sinh viên tình nguyện hăng hái thu gom rác, dọn bùn.

Theo kế hoạch, hoạt động được triển khai thành nhiều đợt. Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ThS. Trương Ngọc Sơn - Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt thiệt hại do mưa lũ, Đoàn Trường đã khẩn trương phát động chương trình ‘Bách khoa chung tay - Phục hồi sau lũ’, huy động sinh viên đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Chỉ sau 12 giờ phát động, Đoàn Trường đã nhận được gần 300 đơn đăng ký. Các đội được phân công đến những khu vực ngập sâu tại Điện Bàn và Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) để hỗ trợ dọn bùn, khử khuẩn, sửa chữa trường học và nhà dân”.

Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên sẵn sàng” lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi bước chân của tuổi trẻ Bách khoa.

Đoàn Trường cũng đã thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội hình, đồng thời tập huấn kỹ năng an toàn, sơ cứu và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho các tình nguyện viên.

Bí thư Đoàn Trường chia sẻ thêm: “Mọi hoạt động đều được phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả thực tế tại hiện trường. Hoạt động tình nguyện không chỉ giúp đỡ bà con sau lũ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của sinh viên kỹ thuật đối với xã hội”.

Nụ cười của các “chiến sĩ áo xanh” tham gia hoạt động tình nguyện.

học Đà Nẵng không chỉ là những ngày lao động đầy ý nghĩa mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên Bách khoa “đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên sẵn sàng”, luôn sẵn lòng góp sức vì cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia yêu thương.

Ảnh: ĐTCC