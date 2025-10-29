Sinh viên FPT mang yêu thương đến học sinh vùng cao sau bão lũ

Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, các bạn trẻ trường đại học FPT đã kêu gọi quyên góp và trực tiếp mang áo ấm, sách vở, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập đến trao tận tay học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ.

Ngày 25 - 26/10, hai nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trường Tiểu học Nho Hòa, Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1, điểm lẻ bản Phia Khăm 1 (Trực thuộc trường TH Bắc Lý 1), cùng trao hàng trăm phần quà cho học sinh vùng cao và khai trương nhiều thư viện tại các điểm trường Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An được chọn là điểm đến của hành trình bởi đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa bão vừa qua; nhiều điểm trường vùng cao bị cô lập, cơ sở vật chất hư hỏng, học sinh thiếu thốn sách vở và áo ấm đến lớp.

Trong hai ngày của hành trình, nhóm dự án “Gieo ước mơ” đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực gồm 80 bộ quần áo, 250 quyển vở ô li, 250 quyển vở tập tô, 100 cuốn truyện thiếu nhi, 50 bút nước, 50 bút chì, 50 chiếc tẩy, 50 túi đựng bút, 50 gọt chì, 20 chiếc lồng đèn, cùng một tủ cơm gas phục vụ sinh hoạt cho giáo viên và học sinh. Về phía dự án Thư Viện Ước Mơ, ngoài việc kêu gọi quyên góp hơn 1.200 hiện vật thiết thực từ các Mạnh Thường Quân, nhóm còn mang đến nhiều món quà ý nghĩa gửi tặng các em nhỏ vùng khó khăn. Thông qua chuỗi workshop “Sáng Sao - Trao Ước” được tổ chức tại Trường Đại học FPT, các thành viên dự án đã trao tận tay các em nhỏ 50 bộ đồ dùng học tập cùng 50 tấm thiệp chứa đựng lời chúc yêu thương.

Những món quà tuy giản dị của sinh viên FPT chứa đựng hơi ấm của lòng nhân ái và niềm tin rằng tri thức vẫn có thể nảy mầm giữa gian khó. Hành trình ấy không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh vùng cao, mà còn khẳng định một niềm tin giản dị: ở bất cứ nơi đâu, khi tình người còn hiện hữu, ước mơ học tập sẽ không bao giờ tắt.

Chương trình nằm trong Dự án “Gieo ước mơ” phối hợp cùng Dự án “Thư Viện Ước Mơ” - đồ án tốt nghiệp của các nhóm sinh viên G5 và G6 - Trường Đại học FPT Hà Nội. Hoạt động hướng tới chia sẻ khó khăn với thầy và trò các điểm trường vùng cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm cộng đồng trong sinh viên Trường Đại học FPT.