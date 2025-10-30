Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thầy cô ở Huế lội nước nấu cơm cho sinh viên trong cơn lũ

Phương Thảo (Tổng hợp)

SVO - Mưa lũ khiến TP Huế ngập sâu nhiều ngày qua. Thầy cô ở Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã vượt lũ đi chợ, nấu cơm gửi hàng chục sinh viên đang mắc kẹt tại trường.

Ngày thứ 3 của trận lũ lịch sử, TP Huế vẫn đang mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực ngập sâu trong biển nước. Giao thông tê liệt khiến cuộc sống của nhiều sinh viên xa nhà gặp không ít khó khăn.

Thầy cô Trường đại học Khoa học - Đại học Huế lội nước, mang thức ăn, nước uống, thuốc men đến tận nơi cho hơn 50 sinh viên đang trú tạm thời tại trường - Ảnh: Hà Trang

Thầy cô Trường đại học Khoa học - Đại học Huế lội nước, mang thức ăn, nước uống, thuốc men đến tận nơi cho hơn 50 sinh viên đang trú tạm thời tại trường - Ảnh: Hà Trang

Trước tình hình đó, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế đã bố trí nơi ở tạm cho hơn 50 sinh viên, đồng thời huy động giảng viên, cán bộ cùng hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Từ sáng sớm, khi mưa vẫn chưa dứt, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng tổ chức - hành chính của trường, đã lội nước đi chợ, mua lương thực về nấu gần 200 suất cơm, cho hai bữa gửi đến các sinh viên đang trú ẩn.

"Sinh viên cũng như con mình, sợ các em đói và lạnh nên tôi quyết định nấu cơm, cháo mang lên trường. Lần đầu nấu nhiều suất như vậy, tôi phải gõ cửa nhờ hàng xóm mỗi nhà giúp một nồi cơm để kịp cho các em ăn. Nếu mưa lũ còn kéo dài, tôi vẫn sẽ tiếp tục nấu", cô Huyền chia sẻ.

Cô Trần Thị Hà Trang - Bí thư Đoàn trường - cho biết hai ngày qua nhà trường liên tục nắm tình hình, thăm hỏi và hỗ trợ sinh viên.

"Dù mưa lũ khó khăn, nhưng tình hình sức khỏe của các em sinh viên là quan trọng nhất", cô Trang nói.

Hình ảnh thầy cô lội nước, mang thức ăn đến tận nơi khiến nhiều sinh viên xúc động, cảm giác như được ở nhà - Ảnh: Hà Trang
Hình ảnh thầy cô lội nước, mang thức ăn đến tận nơi khiến nhiều sinh viên xúc động, cảm giác như được ở nhà - Ảnh: Hà Trang

Hình ảnh thầy cô bất chấp mưa lũ, lội nước mang những phần cơm nóng hổi trao tận tay khiến nhiều sinh viên xúc động, ấm lòng trong những ngày Huế chìm trong mưa lũ.

Bạn Đinh Thanh Thiên - sinh viên khoa báo chí truyền thông Trường đại học Khoa học, Đại học Huế - xúc động: "Bữa cơm hôm nay không chỉ là bữa ăn mà còn là tình thương, là sự quan tâm của thầy cô dành cho tụi em. Giữa lúc xa nhà được thầy cô chăm lo như vậy khiến cho chúng em cảm thấy như đang được ở bên gia đình".

Phương Thảo (Tổng hợp)
tuoitre.vn
#tp huế #đại học huế #mưa lũ #sinh viên

