Học viện Báo chí và Tuyên truyền lan tỏa chiến dịch 'chống bắt cóc trực tuyến'

SVO - Trước nguy cơ “bắt cóc online” gia tăng, ngày 29-10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Liên minh Niềm tin số thuộc Bộ Công an tổ chức diễn đàn truyền thông về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng và tham gia hưởng ứng chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến” - “Không một mình”.

Chiến dịch “chống bắt cóc trực tuyến” lan tỏa tới sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: Phạm Thảo)

Hoạt động nhằm tiếp nối chuỗi sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về rủi ro trực tuyến, về các phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm, các kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề về tội phạm trên không gian mạng và phòng chống bắt cóc trực tuyến.

Tham dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Uỷ viên BCH, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; Đại uý Phạm Khánh Hoà, đại diện dự án Chiến dịch Không Một Mình - Liên minh Niềm tin số; nhà sáng tạo nội dung, người dẫn chương trình Đài Truyền hình Việt Nam, Đại sứ Chiến dịch Không Một Mình - Trần Khánh Vy cùng với đại diện ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và 600 sinh viên của Học viện.

Chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch Không một mình, Đại uý Phạm Khánh Hoà nhấn mạnh việc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, coi việc chăm lo bảo vệ thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm gắn với tương lai của dân tộc và sự phát triển của đất nước.

Bà cho biết Liên minh Niềm tin số thuộc Bộ Công an khởi xướng chiến dịch Không một mình nhằm huy động cộng đồng chung tay tiến vào môi trường mạng an toàn bảo vệ trẻ em thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động thiết thực phản ánh trọn vẹn tinh thần Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Đại uý Phạm Khánh Hoà, đại diện dự án Chiến dịch Không Một Mình - Liên minh Niềm tin số phát biểu trong chương trình (Ảnh: Mai Nghiêm)

Tổng hợp số liệu từ báo cáo kết quả giai đoạn đầu về thực hiện Chiến dịch Không một mình do ban tổ chức cung cấp. Tại Việt Nam 70% người dân tiếp xúc với ít nhất 1 cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo nội mạng. Gần 1500 vụ việc lừa đảo qua mạng đã bị phát hiện trong 8 tháng đầu năm 2025, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng, hơn 63 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, sự gia tăng các vụ việc bắt cóc trực tuyến nhắm vào học sinh, sinh viên, những bạn trẻ thiếu kỹ năng, nhận diện rủi ro. Trong đó, 90% nạn nhân là học sinh, sinh viên, đặc biệt là nữ giới.

Trước những con số đáng báo động, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Uỷ viên BCH, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã có những chia sẻ trong chương trình về “chống bắt cóc trực tuyến”, giúp sinh viên Học viện nâng cao cảnh giác với tội phạm mạng và tích cực hưởng ứng chiến dịch “không một mình”.

Ông đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng bao gồm: thường xuyên kiểm tra thông tin cá nhân của mình trên Internet hay còn gọi là “Google chính mình”, để biết rõ những dữ liệu nào đang bị công khai và có nguy cơ bị lợi dụng. Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ, đặc biệt là các liên kết được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; luôn kiểm tra tính xác thực của nguồn trước khi truy cập để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân. Song, cần nâng cao nhận thức số, hiểu rõ các quy tắc an toàn mạng; rèn luyện đạo đức số, tôn trọng quyền riêng tư của người khác và không chia sẻ thông tin sai lệch; đồng thời lan tỏa trách nhiệm số, sử dụng công nghệ một cách tích cực và nhân văn.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân chia sẻ trong Diễn đàn "chống bắt cóc trực tuyến" (Ảnh: Phạm Thảo)

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền có dịp được gặp gỡ, giao lưu với MC Khánh Vy – đại sứ chiến dịch.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết bản thân đã học hỏi và có thêm kiến thức trong việc phòng chống lừa đảo trên không gian mạng: “Mình sẽ lan tỏa tới gia đình và bạn bè để không một ai trở thành nạn nhân của 'bắt cóc online' – nữ sinh chia sẻ.

MC Khánh Vy giao lưu cùng sinh viên Học viện về quá trình tham gia đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình”(Ảnh: Phạm Thảo)

Chiến dịch chống bắt cóc trực tuyến - Không một mình là chiến dịch truyền thông mang tính quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về an toàn số, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên dễ bị tác động, đặt yêu cầu cho nhà trường, gia đình và học sinh, sinh viên hình thành phản xạ không chia sẻ, không làm theo, không im lặng, phải kiểm chứng, phải nói ra, phải báo người tin cậy để được hỗ trợ.