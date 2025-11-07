Nghệ sĩ Tiến Luật thẳng thắn cho biết: 'Tôi không diễn khi tham gia show thực tế'

SVO - Trong suốt hành trình tại 'Chiến sĩ quả cảm', nghệ sĩ Tiến Luật nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Dù là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ tham gia, anh luôn cố gắng vượt qua những thử thách khắc nghiệt về thể lực.

Tiến Luật chia sẻ: “Đây không chỉ show truyền hình mà là hành trình thật sự, nơi mình phải vượt qua chính bản thân. Có những thử thách mà khi hoàn thành, mình thấy mạnh mẽ hơn, biết ơn hơn. Biết ơn sức khỏe, biết ơn đồng đội, biết ơn gia đình lúc nào cũng ủng hộ, đặc biệt là biết ơn khán giả, những người luôn dõi theo chương trình và thương mình thật lòng”.

Tiến Luật cho biết: “Không có người mạnh hay người yếu, mà là sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Qua chương trình, tôi hiểu được cảm giác chiến thắng không nằm ở sức lực mà ở sự tin tưởng nhau, biết nương tựa nhau. Cũng cảm ơn chương trình đã giúp tôi có được cảm giác cháy hết mình, mà đôi khi cuộc sống vội vã hằng ngày vô tình khiến mình quên đi”.

Khi được hỏi anh “lãi” gì và “lỗ” gì sau chương trình, Tiến Luật cười nói: “Qua chương trình, tôi thấy mình “lãi” tình cảm của những người bạn, những khoảnh khắc khó quên, tìm thấy phiên bản mới của chính mình: Mạnh mẽ và kiên cường hơn. Còn “lỗ” chắc là cân nặng, giọng khàn mấy ngày nhưng vui vì mồ hôi đổ xuống đều đáng giá”.

Chia sẻ thêm về phản ứng của bà xã Thu Trang, Tiến Luật tiết lộ: “Trong suốt quá trình tôi tham gia Chiến sĩ quả cảm, vợ luôn bên cạnh động viên. Mỗi lần mệt, được vợ nhắn tin cổ vũ, tôi lại có thêm sức mạnh vượt qua thử thách. Bà xã cũng nói đùa rằng ráng giữ mình để về đóng phim của vợ”.

Về việc liên tiếp xuất hiện trong các show thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai và Chiến sĩ quả cảm, Tiến Luật cho biết, anh không chủ đích tham gia show thực tế để tạo sức ảnh hưởng mà chỉ lựa chọn show nào ý nghĩa, phù hợp để tham gia.

“Tiêu chí của tôi là chọn những show mà ở đó khán giả thấy một Tiến Luật thật, không phải hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu. Tôi hoàn toàn không diễn, mình thế nào thì khi tham gia thể hiện như thế đó. Tham gia show thực tế là đúng nghĩa chơi với nó, vui với nó", nam nghệ sĩ bày tỏ.

"Tôi nghĩ, điều quan trọng với một nghệ sĩ không phải là "độ hot”, mà là cách sống và cái tình để lại. Sống đúng, sống tình cảm thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Chương trình cũng giúp tôi hiểu, dù tuổi không còn trẻ nhưng nếu có đam mê và tinh thần chiến đấu thì có thể bắt đầu lại mỗi ngày, bắt đầu bằng nụ cười và lòng biết ơn. Đó mới là chiến thắng lớn nhất”, Tiến Luật nói.