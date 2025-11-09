'Hoa hậu bolero' Mỹ Ngọc bày tỏ quan điểm nuôi dạy con cái trong thời đại mạng xã hội

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Đại Nghĩa và ca sĩ Mỹ Ngọc cùng bàn luận về vấn đề 'kiểm soát nội dung trẻ em trên mạng xã hội như thế nào?'.

Ca sĩ Mỹ Ngọc được nhiều người biết đến với ngôi vị Quán quân Duyên dáng bolero 2018 và Quán quân Tinh hoa hội tụ 2022. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với người hâm mộ qua chất giọng mùi mẫn, sâu lắng. Ngoài ra, cô còn được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu bolero” vì nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Tại chương trình 24 nói thật, ca sĩ Mỹ Ngọc cho rằng, mạng xã hội hiện nay là công cụ hữu ích giúp người trẻ tiếp cận tri thức và học ngoại ngữ, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo cô, trẻ em và học sinh cần được định hướng khi sử dụng mạng xã hội, bởi “đó là con dao hai lưỡi”.

Nữ ca sĩ nhận định, bên cạnh mặt tích cực là kho kiến thức mở, mạng xã hội cũng chứa không ít nội dung độc hại. “Nhiều clip bạo lực, bạo hành xuất hiện trong phần gợi ý, phụ huynh không hề chủ động mở mà hệ thống tự đề xuất. Trẻ em xem những nội dung này lâu dần sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí có thể bắt chước hành vi tiêu cực”, cô chia sẻ.

MC Đại Nghĩa đồng tình, cho rằng Internet mang đến sự tiện lợi khi chỉ cần ngồi một chỗ là có thể kết nối khắp thế giới. Tuy nhiên, anh cũng nhìn nhận mặt trái của môi trường này, khi người dùng, thậm chí cả người lớn cũng thường bị cuốn vào các nội dung tiêu cực do tò mò hoặc do thuật toán đề xuất.

Theo Mỹ Ngọc, lứa tuổi tiểu học và đầu trung học là giai đoạn trẻ dễ bị tác động nhất, nguy hiểm hơn là khi trẻ xem nội dung tiêu cực và cho rằng, người khác làm được thì mình cũng có thể làm theo. Nhiều phụ huynh chưa kịp định hướng, khiến trẻ hiểu sai rằng, những hành động bạo lực là điều được chấp nhận.

Khi được MC Đại Nghĩa hỏi, liệu sau này có con, có cho con tiếp cận mạng xã hội sớm không, Mỹ Ngọc chia sẻ thẳng thắn: “Không có cha mẹ nào túc trực 24/24 khi con dùng điện thoại. Quan trọng là phải định hướng trước, giúp con biết cái gì nên xem và cái gì không. Nếu chỉ cấm đoán, con sẽ càng tò mò và tìm cách xem lén”.

Về phía MC Đại Nghĩa, anh nhận định, việc cấm hoàn toàn trẻ dùng mạng xã hội không còn hiệu quả trong thời đại này. Đại Nghĩa kết lại: “Nếu không muốn con lớn lên cùng những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, cha mẹ cần quan tâm và đồng hành cùng con. Không phải để cấm đoán, mà là để quan sát, định hướng và giúp con biết tự bảo vệ chính mình”.