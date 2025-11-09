BLACKPINK đánh bại IVE giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc nữ tháng Mười Một

SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho các nhóm nhạc nữ. BLACKPINK đã giành lại vị trí hàng đầu từ tay IVE.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của các nhóm nhạc nữ khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 9/10 đến ngày 9/11.

BLACKPINK đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 25,17% so với tháng Mười. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm gồm: "Grammy", "tour diễn thế giới" và "cửa hàng pop-up", trong khi các cụm từ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm "quay phim", "biểu diễn" và "mở cửa". Phân tích tích cực - tiêu cực về BLACKPINK cũng cho thấy số điểm phản ứng tích cực là 94,05%. Trong khi đó, Rosé, giọng ca chính của BLACKPINK lần đầu trở thành ứng viên Grammy 2026, với ba đề cử "Ghi âm của năm" (Record of the Year) và "Ca khúc của năm" (Song of the Year), "Trình diễn pop nhóm/đôi xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance) cho bản hit "APT", ca khúc hợp tác cùng Bruno Mars.

IVE bị đẩy lùi xuống vị trí thứ hai trong tháng Mười Một, nhưng vẫn giữ được sức hút lẫn chỉ số danh tiếng thương hiệu khá cao. Năm nay lại là một năm thành công của IVE. Với lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại Lollapalooza, họ không chỉ chứng minh được ngoại hình ấn tượng mà còn cả kỹ năng vững chắc của mình. Họ đã vươn lên thành một "thần tượng đáng tin cậy", và danh xưng "thần tượng biểu diễn" không còn xa lạ nữa. Ra mắt với tư cách là một "tân binh khủng long", IVE hiện đã bước sang năm thứ năm hoạt động. Với sự xuất hiện của "các nhóm nhạc em gái của Starship" như Kiki và I.D.IT, IVE được công nhận bởi khả năng hoàn thành xuất sắc vai trò của một tiền bối. Kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2021, hầu hết các album của nhóm phát hành đều vượt qua mốc triệu bản. Mỗi album đều ghi nhận những con số đáng kể, bao gồm 'LOVE DIVE' (1,03 triệu bản), 'AFTER LIKE' (1,75 triệu bản), 'I'VE IVE' (1,73 triệu bản), 'I'VE MINE' (2,11 triệu bản), 'IVE SWITCH' (1,75 triệu bản), 'IVE EMPATHY' (1,48 triệu bản) và 'IVE SECRET' (1,19 triệu bản). Họ vừa kết thúc thành công buổi hòa nhạc tại Seoul trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "SHOW WHAT I AM" trong 3 ngày từ 31/10 đến ngày 2/11.